Con charla sobre tiroteo sensibilizan a estudiantes

Para concientizar a los estudiantes de la importancia del respeto y tolerancia hacia sus semejantes de las diversas razas en los centros de enseñanza, el cineasta internacional Charlie Minn sostuvo una charla con alumnos de El Paso Community College (EPCC) campus Transmountain, a la que asistieron la esposa e hija de una de las víctimas fatales de la masacre perpetrada en Walmart el pasado 3 de agosto, así como otra persona que llegó al lugar minutos después del tiroteo buscando a familiares de un amigo cercano.

“Estamos con todo respeto y empatía recibiendo a personas que sobrevivieron en la masacre, fue una situación muy triste y devastadora para todos en esta comunidad y es muy importante que eduquemos a nuestros estudiantes para evitar tragedias como esta”, dijo la maestra Evangelina Arellano, catedrática del departamento de Inglés de EPCC, quien agradeció la iniciativa del cineasta.

Stephanie Meléndez, fue una de las personas afectadas por la tragedia al perder a su padre a manos del gatillero.

Explicó su papá fue con su mamá y su hija a comprar algunas mercancías y al momento de la balacera él las protegió de las balas. “Dio su vida por su nieta y su esposa. Te amo padre”, dijo con suma tristeza.

Durante la plática los estudiantes visiblemente conmovidos escucharon el testimonio de Meléndez para al final participar con algunas reflexiones.





Puso a salvo a niños

que recababan fondos





Otro de los participantes fue Jimmy Villatoro, quien ese día se presentó a la escena del crimen luego de que unos de los entrenadores del equipo donde juega su hijo le solicitara ayuda para encontrar a su familia.

“Llegué y me pidió que encontrara a su familia y si encontré a su esposa e hija y a otros niños para ponerlos a salvo”, expresó.

Manifestó que el compartir estas historias con los alumnos es de suma importancia porque dándoles ideas de cómo respetar y no ser discriminatorio con los demás se pueden evitar tragedias como éstas.

“Debemos aprender a convivir con compañeros que son serios, reservados, que no hablan y no les gusta platicar y no por eso los vamos a discriminar, eso nunca”, dijo Villatoro, quien ahora es reconocido como un héroe.

Sin embargo sencillo y centrado asegura que él no se siente como un héroe. “Realmente los héroes son los que se pusieron enfrente del gatillero para salvar la vida de los niños y adultos”, afirmó tras asegurar que él hizo lo que cualquier padre hubiera hecho por sus hijos.

La maestra Arellano, dijo que como tutora le interesa que sus alumnos se eduquen y antes de pronunciar una palabra en contra de alguna persona o cuestionar piensen y reflexionen sobre su actuación.

"Mi misión es educar y que mis alumnos se conozcan y cuando salgan de aquí, no solo como profesionistas sino como personas, valoren y respeten a toda persona por igual sin importar su posición, raza o estatus económico", dijo.





Lamenta muerte

de maestra mexicana





La maestra lamentó la muerte de su colega juarense que perdió la vida en el atentado. "Me mata pensar, yo casi estoy segura que vino a compra útiles para sus estudiantes. ¿Irónico, verdad?... sobrevivir tragedias en Juárez y perder su vida aquí en un día común y en un lugar supuestamente seguro", expresó la profesora.





Valora muestras de solidaridad





Para Minn, quien aprovechó para hablarles de sus proyectos y presentaciones de sus próximos documentales en la ciudad, el que los alumnos hayan estado atentos, respetuosos y positivos ante los testimonios de las víctimas fue una muestra del respeto y solidaridad hacia sus semejantes.

“Aquí no hay diferencia de color de piel, todos somos iguales ante Dios y somos habitantes de una de las comunidades que ante la tragedia se unió y fortaleció “, se dijo al final de la charla para luego darse un abrazo en señal de hermandad.





