Con carrera híbrida, fronterizos ayudan a los desamparados

Con la participación de más de 300 competidores, el Opportunity Center for the Homeless (OCH) llevó a cabo el sábado la edición número ocho de su carrera anual en los alrededores del estadio Southwest University Park, casa del equipo de beisbol El Paso Chihuahuas.

Desde temprana hora más de un centenar de corredores arribaron al lugar para recibir su paquete y número de identificación mientras que el resto lo hizo de manera virtual. ‘En esta ocasión tuvimos una carrera híbrida por la presencia de la pandemia de Covid-19”, dijo Araceli Lazcano, coordinadora del evento.

Comentó que el evento denominado ‘HomeRun for the Homeless 5K Run/Fun Walk and Kids’ Dash’ se ha convertido a través de los años en un evento tradicional y reconocido gracias al apoyo de la comunidad y a los patrocinadores.

Niños, adolescentes, adultos y personas de la tercera edad llegaron motivados al lugar para participar en la carrera competitiva de 5 kilómetros y caminata, la cual comenzó en Union District y atravesó Sunset Heights, para terminar dentro del estadio.

“El recorrido estuvo perfecto, había estaciones de agua así que no tuve ningún problema”, dijo Mayté Luna, quien cuenta con casi ocho meses de embarazo. “Es un orgullo poder servir a mi comunidad junto con mi bebé, a quien le pondré de nombre Yahir y al mismo tiempo representar a la compañía”, dijo la contadora de El Paso Electric.

Ella, al igual que la mayoría de los atletas, tomó su tiempo durante el trayecto pero al final lograron pasar sin problema la línea de meta. “¡Misión cumplida!”, externaron los participantes al ser recibidos por las botargas representativas de El Paso Chihuahuas, UTEP y El Paso Electric.

En esta edición el ganador de la carrera fue Billy Alkinson, con un tiempo de 17 minutos con 35 segundos mientras que en la categoría femenil de los 12 a los 19 años Victoria Villagómez y en la categoría de los 20 a los 30 Linda Vicario. Al final se desarrolló una carrera infantil dentro del estadio.

Desmond Machuca, integrante de la Mesa Directiva y fundadora del evento, fue la encargada de entregar los trofeos y medallas a las personas que ocuparon los primeros lugares de la carrera, cerrando con esto el programa del tradicional evento local.

“Esta carrera es una asociación única entre el equipo de beisbol Chihuahuas y el Opportunity Center for the Homeless, y todo el dinero recaudado durante el evento beneficia a todos los programas que se ofrecen en nuestros Centros de Recursos las 24 horas, así como a nuestras instalaciones de vivienda permanente y de transición”, manifestó Lazcano al término del evento.

Explicó que el evento característico de recaudación de fondos comenzó en el año 2014 como un proyecto de clase de participación de ‘Leadership Class XXXVI’, un programa instaurado por la Cámara de Comercio de El Paso.

Las acciones tienen como objetivo recaudar fondos y aumentar la conciencia sobre los servicios que brinda el Centro de Oportunidades para Personas sin Hogar en nuestra región, agregó.

“Estamos muy agradecidos porque a pesar de que la pandemia ha tenido efectos negativos en la mayoría de los negocios y sectores, nos sentimos afortunados de que haya corporaciones que están dispuestas a seguir apoyando a las personas más vulnerables de la ciudad, que en este caso son las que atendemos en nuestro centro”, resaltó Lazcano.

Al mismo tiempo agradeció el patrocinio de Marathon Petroleum en El Paso y la unión de crédito GECU, entre otros, así como a los participantes, grupo de voluntarios y corporaciones policiacas y cuidado de la salud que se unieron al evento de recaudación de fondos para el programa de albergue a personas sin hogar.

‘HomeRun for the Homeless 5K Run / Fun Walk y Kids Dash’ ofreció a empresas y organizaciones la oportunidad de involucrar a sus empleados y poner el nombre de su empresa frente a más de 9 mil 500 miembros de la comunidad resultando un atractivo para las casas comerciales.

Lazcano afirmó que Opportunity Center for the Homeless está haciendo todo lo que está a su alcance para garantizar que la comunidad sin hogar reciba la ayuda y protección que necesita durante esta crisis generada por la pandemia del coronavirus.

