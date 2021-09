Con caravana, exhiben sindicatos su presencia

Miembros del Sindicato Central de Trabajadores de El Paso celebraron el Día del Trabajo (Labor Day) con una caravana de vehículos de las organizaciones laborales participantes y un desayuno al finalizar el recorrido, en un evento que se ha vuelto tradición y que muestra el poder de los diferentes gremios a nivel local.

El Sindicato Central de Trabajadores de El Paso es la organización que agrupa a 15 uniones laborales individuales en el Condado de El Paso.

La caravana comenzó a las 9:00 am en el IWLU Hall en Lockheed Drive y continuó hacia la avenida Montana para incorporarse a la Interestatal 10 (I-10) Oeste.

Desde la I-10, la caravana salió del Centro por la avenida Campbell para luego ir a la Campbell, pasando el Ayuntamiento.

La caravana finalmente terminó en el Salón del Sindicato de la Hermandad Internacional de Trabajadores Eléctricos (IBEW) en West Borderland Road.

“El Día del Trabajo es un día para celebrar a los trabajadores y agradecer a los sindicatos por todas las protecciones en el lugar de trabajo por las que han luchado en nuestro nombre”, dijo la comisionada Iliana Holguín, del Precinto 3.

“Gracias Ross Moore, del Sindicato Central, AFSCME, IBEW y todos los sindicatos que estuvieron presentes en la caravana del Día del Trabajo de hoy por toda su defensa en nombre de los trabajadores de El Paso”, añadió.

De acuerdo con una declaración del Departamento del Trabajo de Estados Unidos, el Día del Trabajo es una celebración anual de los logros sociales y económicos de los trabajadores estadounidenses.

“Tiene sus raíces a finales del siglo XIX, cuando los activistas laborales presionaron por un feriado federal para reconocer las muchas contribuciones que los trabajadores han hecho a la fuerza, la prosperidad y el bienestar de Estados Unidos”, se lee en la declaración.

El primer feriado del Día del Trabajo se celebró el martes 5 de septiembre de 1882 en la ciudad de Nueva York, de acuerdo con los planes del Sindicato Central de Trabajadores.

El Sindicato Central de Trabajadores celebró su segundo feriado del Día del Trabajo sólo un año después, el 5 de septiembre de 1883.

“Si no fuera por los sindicatos, no tendríamos la semana laboral de 40 horas, no tendríamos pago de horas extras y ciertamente no tendríamos un feriado como el Día del Trabajo”, dijo Héctor Montes, vicepresidente del Sindicato Central de Trabajadores de El Paso.

Para 1894, alrededor de 23 estados más habían adoptado el feriado, y el 28 de junio de 1894, el presidente Grover Cleveland firmó una ley que convertía el primer lunes de septiembre de cada año en feriado nacional.