Con campeonatos de handball, ponen ejemplo dos hermanos fronterizos

Provenientes de una familia de jugadores de handball los hermanos Luis y Daniel Alejandro Córdova han representado con orgullo a El Paso y Ciudad Juárez al destacar y obtener trofeos de campeones en los diversos encuentros deportivos organizados por la Asociación Mundial de Jugadores de Handball (WPH) en varias ciudades de Estados Unidos.

Dedicados a competir con todo y contra todo estos hombres nativos de El Paso, pero con raíces profundas en México, han dedicado su esfuerzo y amor por este deporte heredado por su abuelo Enrique y su padre Luis, quienes también sobresalieron en sus tiempos.

“Mi abuelo jugaba en el Club Campestre por lo que desde muy chicos nos involucramos en este deporte. Después mi papá empezó a jugar y nos llevaba con él, y aunque nosotros íbamos a la alberca o jugábamos raquet, en semanas nos introdujimos al mundo del handball”, dijo Daniel Alejandro que junto con su hermano inició la práctica cuando tenía 11 años y su hermano 13.

Aunque en su niñez practicaron diversos deportes, el handball se los transmitieron sus patriarcas al verlos en las canchas y alcanzar triunfos espectaculares que los motivaba a seguir sus pasos. De hecho su padre a los 60 años aún practica este ejercicio.

“Nuestra pasión nació de esa inspiración que nos inculcaron, aunque no nos forzaban a hacerlo, las canchas fueron como un imán que nos jalaba”, dijo Daniel Alejandro, que a sus 30 años ha logrado ganar tres campeonatos nacionales, entre otros.

Pese a que es un deporte que se juega regularmente de manera individual también ha experimentado jugar con su hermano en pareja y obtenido victorias sobresalientes al poner en práctica esa capacidad ambidiestra a la hora del combate.

“Por lo general competimos de manera individual, entonces sientes la presión de que para ganar está en tus manos y se siente uno muy a gusto”, dijo Daniel Alejandro, al resaltar que al tener una cancha chica el juego resulta ser muy intenso y competitivo.

“Como mi hermano Daniel me he sentido muy bien jugando este deporte y me ha ido muy bien desde que empecé”, dijo Luis tras resaltar que varios integrantes de la familia, entre hermanos, tíos, primos y sobrinos han incursionado también en esta actividad.

Sin embargo dijo que al momento han sido su hermano y él quienes lo practican profesionalmente durante los últimos 15 años. “Me siento orgulloso de haber alcanzado cinco campeonatos nacionales”, dijo visiblemente contento mientras acariciaba a su enorme perro ‘Berny’, de la raza San Bernardo, originaria de los alpes suizos y del norte de Italia.

A sus 32 años dijo sentirse completo para continuar obteniendo triunfos en los diferentes torneos que se celebran en ciudades como Helena, Montana; Tucson, Arizona; Portland, Oregon, New Orleans, Louisiana; Atlanta, Georgia y New York.

Para él y su hermano Daniel, su papá ha sido una de las figuras más influyentes en su desempeño como jugador profesional. “Siempre nos llevaba a todos los torneos para que viéramos y conociéramos a los deportistas y los superamos en un futuro”, recalcó el ganador de varios títulos de Race 4 Eigh.

Los egresados de Cathedral HS, pero que también pasaron por las aulas del Instituto México, en Juárez y Coronado HS, surgieron de una casta de campeones que han dado nombre y honra a los deportistas de la zona metropolitana de la región fronteriza.

Son reconocidos a nivel nacional e internacional gracias a su dedicación, coordinación y determinación en la cancha. Sus habilidades y destrezas han demostrado ese linaje de familia a propios y extraños con esa competitividad singular que los distingue en cada uno de los encuentros cada vez que golpean la pelota que alcanza una velocidad de 128 kilómetros por hora –80 mph– y que se desplaza en una cancha de 6 por 12 metros (20x40 pies).

“A pesar de que tenemos responsabilidades que atender por parte de nuestro trabajo siempre se nos han acomodado los tiempos a las oportunidades de ir a competir en los ‘tours’ profesionales, que convoca la asociación WPH con sede en Tucson, Arizona, expresó Daniel Alejandro, quien ahora le da tiempo de acompañar a su novia estudiante de medicina en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) a las prácticas profesionales que realiza en el interior del estado de Chihuahua, México.

A su vez Luis, casado y padre de dos hijos, Luis Mateo y Luan, de 10 y siete años de edad respectivamente, administra su tiempo con la ayuda de su esposa para acudir a los torneos.

Como agente de bienes raíces puede agendar sus citas sin afectar su programación de juegos que son calendarizados de viernes a domingo.

“Cuando juegas a un nivel alto ya utilizas toda la cancha y tratas de incomodar a tu rival y hacerlo correr por toda la cancha”, expresó tras explicar que la dinámica del juego de tres tiempos tiene una duración aproximada de 45 a 60 minutos.

Indicó que para mantener una resistencia y acondicionamiento óptimo en sus encuentros practica mucho el handball y no exclusivamente en cuatro paredes. “Creo que el ‘rebote’ al aire libre de la gran cancha que jugamos en Juárez es lo que ayuda a mi resistencia. Me quedo sin aliento a menudo, pero puedo recuperarme rápidamente”, dijo el atleta.

Un orgullo para todos

Estos dos sansones del handball, han sido orgullo no solo de sus padres Diana y Luis, sino de toda la dinastía Córdova y deportistas locales ya que Ciudad Juárez y El Paso ha sido el semillero y donde se concentran los mejores jugadores de este deporte tan personal en el que si bien se utilizan solo las manos interviene toda la musculatura y una reacción rápida para responder con éxito a cada golpe de pelota.

Tanto Luis como Daniel Alejandro, ambos ubicados dentro del top 10 en el país, ahora se preparan para competir en el próximo torneo profesional a realizarse en Ciudad Juárez el próximo 31 de marzo, en el que se espera la participación de al menos seis de los 10 mejores jugadores de renombre mundial.

Integrantes de la asociación de Handball y Frontón de Cd. Juárez informaron que el Club Campestre Juárez, será la sede del torneo internacional.

“Estamos platicando con nuestros contactos en las diferentes universidades de Estados Unidos que tienen equipo para que inscriban a sus participantes tal y como asistieron en el pasado torneo del 2005”, expresaron los jugadores, quienes además se han convertido en embajadores de la cultura mexicana en casa y en todos los lugares que se presentan.

En su mensaje a las nuevas generaciones los instaron a seguir sus sueños, divertirse y ser competitivos, pero sobre todo que conozcan que este deporte les da la oportunidad de conseguir una educación superior ya que varias instituciones universitarias cuentan con equipos que practican este deporte. Daniel Alejandro fue uno de los beneficiados con una beca en la Universidad de Chicago, gracias al handball.