Con cadena ‘humana’ apoyan erigir muro

Sunland Park, NM— Una inusual protesta se realizó este sábado en la franja fronteriza, esta vez a favor de la promesa principal de campaña de Donald Trump: la edificación de una barrera física en todos los límites con México.

Con vivas de !Si al muro!, !Recursos para el muro! y !Trump 2020!, decenas de manifestantes adheridos a la organización Border Network News (BNN) se mantuvieron en las inmediaciones de la línea fronteriza a la altura de Anapra en apoyo al presidente Donald Trump, quien este lunes visitará El Paso para atender su séptimo mitin de campaña en Texas.

Tomados de la mano y con camisetas con los colores del partido del elefante los ciudadanos, en su mayoría republicanos, realizaron una guardia durante 45 minutos en honor al presidente número 45 de EU.

Estamos aquí para mostrar a la comunidad de ambos países los perjuicios que ha traído el tan llamado 'Pacto Migratorio' firmado por México y otros países ante la Organización de las Naciones Unidas -ONU-, dijo Anthony Agüero, líder de BNN.

"Apoyamos la construcción del muro y estamos en contra del pacto migratorio que atenta contra la seguridad tanto de los norteamericanos como de los mexicanos", afirmó Aguero tras resaltar que la gente desconoce los efectos negativos del acuerdo del cual Estados Unidos no firmó.

Agregó que la manifestación pacífica representó 45 minutos de honor, respaldo y apoyo a “nuestro presidente que lo que busca es mantener una frontera segura en beneficio de los ciudadanos. Estamos hartos de las mentiras de congresistas opositores a la causa sin saber la importancia de la necesidad del muro de ambos países por lo que pedimos a los demócratas autoricen el presupuesto".

Reunidos en uno de los huecos, justo donde no hay muro, los ciudadanos originarios de diversos estados del país como Arizona, California, New York, New Jersey, Florida, entre otros, levantaron la bandera norteamericana al tiempo que respaldaban la frase del presidente de 'Hacer grande a EU otra vez': ‘Make America Great Again’.

Explicó que el flujo migratorio que se está dando en México es un problema serio que afecta a su población al tener que atender las necesidades de esos grupos masivos procedentes de Centroamérica.

Dijo que el Pacto Migratorio ha ocasionado la entrada de miles de ilegales a ese país en su intento por cruzar a Estados Unidos. "Los dos países estamos sufriendo esa inseguridad. Es importante educar a los ciudadanos y decir AMLO si Pacto no".

Queremos atraer la atención y asegurar nuestra soberanía porque la gente no vive en paz. La gente debe saber lo que se firmó en ese pacto porque lo desconoce, añadió.

“En verdad las personas ilegales tienen mas beneficios que los propios mexicanos porque al llegar les dan alimento, techo y otros servicios que muchas veces ellos no tienen".

Consideró que, este pacto esta ‘pisoteando’ la Constitución mexicana y están involucrados abogados norteamericanos del estado de California, están yendo a países centroamericanos como Honduras y Guatemala ofreciéndoles los atractivos del sueño americano al llegar a Estados Unidos pero al final se dan cuenta del fraude al llegar a la frontera.

Reiteró que un muro protege y da seguridad a las familias de ambos países. "Tenemos que tener una pared que de seguridad y que los migrantes entren por el puerto fronterizo como debe de ser por la puerta de entrada", dijo Nilda Salado, una de las asistentes.

Tras resaltar la visita del presidente Trump junto con su compañera Debbie Narlow,ambas simpatizantes de Trump, coincidieron que es un momento de fiesta porque es el presidente de los Estados Unidos, electo por los norteamericanos.

Lamentaron que las familias residentes de Sunland Park tengan que tener sus casas bardeadas, así como sus puertas y ventanas selladas para protegerse de personas que ingresan ilegalmente al pais antela falta del muro.

A manera de anécdota Narlow, quien trabajo como azafata en American Air Lines, recordó que ella tuvo oportunidad de conocer al ahora presidente durante sus viajes que realizaba a diferentes estados. “Teniendo el dinero que tiene viajaba con la gente común y corriente lo que mostraba su sencillez", dijo.