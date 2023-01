Con ansias, esperan reembolso de taxes

Dar el enganche de un automóvil, o comprar uno usado al contado, es uno de los muchos deseos que tienen los trabajadores paseños con el dinero que recibirán este año producto del esperado reembolso de impuestos que el Servicio de Impuestos Internos (IRS) entregará a una gran parte de los contribuyentes.

La temporada para presentar las declaraciones de impuestos este año comienza el 23 de enero, anunció el IRS.

Tras un año 2022 en el que predominó la inflación, tanto padres como madres de familia esperan con ansias la fecha clave para iniciar el proceso de la declaración de impuestos que exige el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos para la entrega de los recursos.

“Estoy emocionada de que pronto recibiré mi dinerito que tanta falta me hace para pagar mis deudas y comprar algo para la casa”, expresó Patricia Herrera, residente de la zona Este de la ciudad y trabajadora de una tienda de venta de ropa y accesorios para mujer.

Ella, al igual que muchas empleadas, expresó que ya contactó a su preparador de impuestos para una cita y llenar el formulario 1040, que es uno de los cuestionarios más comunes que utiliza el IRS.

“A ver cuánto me llega este año, espero que me vaya bien como en años anteriores”, dijo la madre de 5 hijos que en la declaración correspondiente al 2022 recibirá alrededor de 10 mil dólares, según sus cálculos.

Y es que de acuerdo a los expertos, cada año el Servicio de Impuestos Internos impone nuevas reglas en base a las leyes vigentes por lo que no se sabe con exactitud el monto de los créditos y deducciones de que serán objeto.

Sin embargo, la gran mayoría de los contribuyentes esperan recibir cantidades aceptables para enfrentar las deudas o bien adquirir un artículo de gran necesidad en ese momento.

“Yo ya quiero pagar las tarjetas de crédito porque me comen los intereses”, manifestó María Estrada, al enfatizar que espera pagar de un solo golpe los cinco mil dólares que adeuda a varias instituciones bancarias. “Esta cuesta de enero no me deja liquidar nada”.

Electrónicos, electrodomésticos, muebles para el hogar, vehículos, mejoras para la vivienda o viajes, son entre otros, los usos que los ciudadanos darán a su dinero esta temporada de devolución de impuestos que se avecina.

“Lo primero que haré es comprar mi televisor gigante para ver el Super Bowl en mi casa este 12 de febrero”, dijo Efrén Alatorre, empleado de una compañía de tractocamiones, tras señalar que siempre ha sido uno de sus sueños.

Francisca Agripino, especialista en la preparación de impuestos, dijo que una vez anunciada la fecha de inicio por parte del IRS es momento de revisar las nuevas reglas que aplicarán a cada uno de los solicitantes. “Aún no sé qué cambios vendrán, pero una vez estudiada la nueva ley lo sabremos”.

Manifestó que como es costumbre los trabajadores empezarán a realizar sus citas la semana entrante para presentar el paquete informativo a la agencia tributaria que comenzará a aceptar y procesar las declaraciones del año tributario 2022 a partir del lunes 23.

Se espera que se presenten más de 168 millones de declaraciones de impuestos individuales, y la gran mayoría de ellas se presentarán antes de la fecha límite de impuestos del 18 de abril. Las personas tienen tres días adicionales para presentar este año debido al calendario, informó el IRS.

De acuerdo a las autoridades, con las tres temporadas de impuestos anteriores impactadas dramáticamente por la pandemia, el IRS ha tomado medidas adicionales para 2023 para mejorar el servicio para los contribuyentes.

Como parte de la aprobación en agosto de la Ley de Reducción de la Inflación, el IRS contrató a más de 5 mil nuevos asistentes telefónicos y agregó más personal en persona para ayudar a los contribuyentes.

“Esta temporada de presentación de impuestos es la primera en beneficiar al IRS y al sistema tributario de nuestra nación con financiamiento plurianual en la Ley de Reducción de la Inflación”, dijo Doug O’Donnell, comisionado interino del IRS.

“Con estos nuevos recursos adicionales, los contribuyentes y los profesionales de impuestos verán mejoras en muchas áreas de la agencia este año”, dijo el funcionario federal.

Y es que la misión del IRS es brindar a los contribuyentes estadounidenses un servicio de calidad, ayudándolos a comprender y cumplir con sus responsabilidades tributarias y hacer cumplir la ley con integridad y justicia para todos.

Como un recordatorio a los contribuyentes, el IRS instó a que tomen precauciones adicionales este año para presentar una declaración de impuestos precisa de manera electrónica con el fin de ayudar a acelerar los reembolsos, los cuales empiezan a entregarse después de 24 horas de haber llenado la solicitud.

Según las autoridades tributarias cuatro de cada cinco contribuyentes presentarán sus solicitudes electrónicamente, y aproximadamente la misma cantidad optarán por el depósito directo, lo que significa que puede obtener su declaración de impuestos más rápido que si elige recibir un cheque en papel por correo postal.

