Con amor, recaudan para trasplante de riñón

“Contenta, feliz, emocionada y más que nada agradecida con nuestros clientes”, fueron las palabras expresadas por Corina Serrano, gerente de una de las 18 sucursales de Wendy’s JAE Restaurant Group, que opera en El Paso, luego de recibir un cheque por la cantidad de 12 mil 800 dólares, dinero recolectado para enfrentar gastos durante el tiempo que sea sometida a un trasplante de riñón.

Estuvo rodeada de sus hijos, familiares y compañeros de trabajo, encabezados por el presidente y propietario de la empresa, quien viajó desde el estado de Florida para entregar el cheque simbólico, producto de unos brazaletes que vendieron para lograr el objetivo.

“Encantada con todos, en especial con mi compañera Denisse, quien alzó la voz para que esto fuera posible”, dijo Serrano, tras reconocer el trabajo de todos sus socios que colaboraron en la cruzada.

Denisse Olivas, gerente de la sucursal de Joe Battle y Pellicano, fue quien a principio del presente año le planteó a su patrón la necesidad de ayudar a su amiga, que requiere de un riñón para mejorar su salud y calidad de vida.

Manifestó que al término de la visita de supervisión y antes de que se retirara, su jefe le preguntó que si necesitaba algo más de él y fue cuando le dijo: “Ve a esa persona, es mi asistente y mi mejor empleada. Necesita un trasplante de riñón y me gustaría ayudarla.

Indicó que luego de escucharla asentó con la cabeza y respondió con tono serio: ‘está bien, yo me encargo’, para luego retirarse.

“La he visto pasar días difíciles, la he visto llorar… he visto de todo. Un día me enfoqué y pensé en la manera de cómo poder ayudarla y aproveché una de las visitas del dueño de la compañía para solicitarle su apoyo”, expresó la encargada, quien en los 10 años de conocerla le tiene cariño y la ve como a una hermana.

Corina, madre soltera y con cuatro hijos, Julián, de 15; Marlenne, de 12; Healy de 10 y Miguel de 9, dijo que a los ocho años una infección en la sangre le mató los dos riñones por lo que tuvo que ser dializada.

Recordó que a los 12 años tuvo la suerte de encontrar un donador y recibir un trasplante. No obstante y al paso de los años el órgano dejó de funcionar y a los 23 años de edad volvió de nuevo a la serie de diálisis.

“Llevo nueve años en diálisis. Ha sido muy difícil el ir tres veces por semana y estarse cuatro horas en tanto la máquina limpia y filtra la sangre”, señaló tras agregar que al final del proceso sufre de cansancio y dolor de cabeza.

Aun así, dijo, tiene que sacar fuerzas para atender a sus hijos –dos de ellos adolescentes–, en casa y escuela y al mismo tiempo salir adelante tanto en su trabajo como en su vida familiar y social.

“Cuando Denisse me habló de Corina pensé que tenía que actuar de inmediato y a los cinco minutos, ya montado en mi carro, hablé con mi gente de mercadotecnia para trazar una estrategia e iniciar la ayuda”, dijo Johny Mercado, propietario de 74 franquicias instaladas en diversas ciudades del país.

Explicó que el plan fue vender 10 mil brazaletes, que compró la compañía, y ofrecerlos a los clientes a un dólar. En un par de semanas ya contábamos con las pulseras en cada uno de los restaurantes de comida rápida.

“Sorprendente la respuesta, pensábamos que tardaríamos 8 o más semanas y se agotaron en dos. Vendimos las 10 mil y el resto del dinero fue aportación de todo el equipo”, comentó el empresario, de origen venezolano, que llegó a este país en el año 2006.

Luego de la entrega del donativo resaltó el esfuerzo de todas y cada una de las personas de la empresa que participaron para que esto se hiciera posible así como el agradecimiento a la clientela.

“Fue el esfuerzo que pusieron cada día, fue increíble la pasión que le pusieron. Yo creo que con pasión logras todo, es parte del secreto del éxito”, añadió para luego desearle a su empleada éxito en el tratamiento.

Él, al igual que el resto del personal, estará al pendiente de la evolución y sobre todo de que Corina no tenga ninguna preocupación económica en cuanto a los gastos de transportación, hotel, comida y atención a los niños durante el mes que, en promedio se lleva una operación de este tipo.

“Hay mucha gente que sufre de los riñones, y que necesitan de los donantes vivos para tener otra oportunidad de vida, una segunda oportunidad y tener una salud mejor”, dijo Corina, quien a pesar de que aún no tiene a un donador se prepara para esa segunda oportunidad.

Y en su mensaje a la comunidad pide compasión. “Si alguien quiere ser un donante se los agradecería mucho. Es un cambio muy drástico de vida, algo que no podrían imaginar lo que se siente y lo que se sufre”, agregó la mujer de 32 años de edad.

“Gracias a la comunidad. La verdad es que El Paso es una comunidad increíble”, comentó el empresario que sigue la filosofía de Dave Thomas, fundador de Wendy’s, quien abrió el primer restaurante en 1969, y cuyo pensamiento fue el siempre ayudar a otras personas a convertirse en dueños de negocios exitosos, pero sobre todo comprometidos con la calidad, el servicio y la ayuda a la comunidad.

Las personas que deseen realizar un donativo para la causa pueden hacerlo a través de la cuenta de gofundme.com bajo el nombre de #KidneyforCorine.