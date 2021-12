Con altibajos, enfrentó El Paso la pandemia

Entre mandatos de máscaras, variantes y miles de vacunaciones, El Paso enfrentó este año una de las épocas más difíciles de la pandemia con repuntes y un aumento constante de hospitalizaciones, pero también vio el alcance de la inmunidad colectiva.

En agosto entró en vigor el impuesto por la Ciudad de El Paso que requiere el uso de cubrebocas o cubiertas faciales en todos los establecimientos cerrados, incluidas las escuelas.

El mandato surgió luego de numerosos intentos en que los distritos escolares locales pidieron la autoridad para elegir la protección de sus estudiantes en desafío a una orden de Greg Abbott que restringe a las entidades locales pedir cubrebocas.

“El uso de cubrebocas se ha comprobado que es efectivo en prevenir infecciones por el hecho de que detiene la expulsión de secreciones infectadas de personas enfermas y también porque tiene un efecto de protección personal en aquellas personas sanas. La cubierta facial como herramienta preventiva es contundente y ha mostrado en nuestra región un efecto positivo en oleadas anteriores”, dijo Héctor Ocaranza, autoridad de Salud.

No obstante, después de meses de vacunaciones masivas, El Paso finalmente alcanzó la inmunidad colectiva contra Covid-19 en septiembre, siendo la primera ciudad de Texas en llegar al 75 por ciento de personas vacunadas, informaron el alcalde Oscar Leeser y el juez del Condado, Ricardo Samaniego.

“Llegamos al 75 por ciento, estamos orgullosos de la comunidad. Es algo que el presidente Biden nos pidió y somos los primeros en todo el estado de Texas que logramos llegar a este porcentaje”, dijo Leeser.

Por su parte, en un esfuerzo por incrementar aun más la inmunidad colectiva en la comunidad fronteriza y abrir los puentes internacionales lo antes posible y reabrir las fronteras, la vacunación de 50 mil obreros juarenses de la industria maquiladora en el puerto de entrada Marcelino Serna, en Tornillo, Texas, ayudó a la comunidad.

Según funcionarios del Condado, cerca de 50 mil trabajadores mexicanos fueron transportados de forma gradual al puente internacional Tornillo-Guadalupe de esta frontera, con gastos que serían cubiertos por sus empleadores, lo que ayudó a la comunidad a mejorar la situación binacional.

Fue hasta octubre que la 8va Corte de Apelaciones denegó la moción de emergencia de la Ciudad de El Paso, requiriendo que se levantara temporalmente el mandato del uso de cubrebocas.

El juez Rubén Morales, de la Corte del Condado de El Paso, en la Ley número 7 concedió la petición de la Ciudad, y la autoridad de Salud de la Ciudad y el Condado emitió un mandato de máscara en todo el condado para todas las instalaciones interiores.

Finalmente en noviembre, cuando la situación ya se encontraba mejor, después de permanecer cerrada durante casi 20 meses, la frontera entre México y Estados Unidos se abrió para los viajeros no esenciales el lunes 8 de noviembre.

Los ciudadanos extranjeros completamente vacunados con los documentos apropiados pudieron ingresar a Estados Unidos desde México en los cruces fronterizos terrestres nuevamente por razones no esenciales.

Y aunque las noticias parecían ser todas positivas, las festividades de Acción de Gracias y las compras navideñas, trajeron consigo un repunte de casos.

Hasta principios de diciembre, 25 muertes y más de cuatro mil casos de Covid-19 en la región de El Paso mostraron un repunte constante de casos, mientras que los hospitales continuaban al máximo de su capacidad, según las autoridades.

Hasta el lunes 13 de diciembre, el Departamento de Salud Pública (DPH) de El Paso dio a conocer que más de 8 mil casos se encuentran activos y poco más de 400 pacientes se encuentran hospitalizados y 114 en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

“La situación que existe en nuestros hospitales es preocupante porque continuamos viendo un número cada vez mayor de gente que necesita hospitalización debido al Covid-19”, dijo el Dr. Ocaranza.

“Están limitados por el hecho de que no hay personal de salud que pueda atender o estar asignado a una cama. Entonces eso nos limita los números de camas disponibles para atender a las personas que realmente necesitan hospitalización”, agregó.

Añadió que el panorama que vemos para un futuro muy próximo es muy sombrío ya que se espera que la situación se agrave a partir de las primeras semanas de enero del 2022 y no disminuirán hasta las vacaciones de primavera (Spring Break)”.

“Nos estamos preparando para afrontar esta situación que se avecina y hemos asegurado el apoyo del Estado para aumentar considerablemente los sitios y capacidad para administrar la infusión de anticuerpos monoclonales con el objetivo de prevenir las hospitalizaciones”, comentó el doctor.

Ocaranza atribuyó el repunte de casos a todas las personas que no se han inmunizado contra el Covid-19 y aquellos que han relajado las medidas de prevención.

“Este repunte que estamos viviendo se debe a la transmisión comunitaria tan alta que tenemos en nuestra comunidad al todavía tener un alto número de personas no vacunadas y al relajar las medidas preventivas”, precisó.

“Las personas ya están cansadas del Covid, bajan la guardia o sienten esa seguridad por ya estar vacunadas. Las personas ya no usan cubrebocas en lugares concurridos, no se practica buena higiene y no procuran el distanciamiento social. No hay un común denominador en cuanto al origen de tantos casos. Tenemos personas que reportan viajes, fiestas, las escuelas y las celebraciones del pasado día festivo”, añadió.

La autoridad de Salud dijo que las fiestas pasadas, como el Día de Acción de Gracias, también fueron un motivo del repunte, por lo que teme que en diciembre ocurra la misma situación.

“Los casos provenientes de la celebración del Día de Acción de Gracias están en los números elevados que tenemos y que se reportan a diario. Tenemos la preocupación que, con las celebraciones decembrinas, también siga una tendencia al alza de los nuevos casos, y desafortunadamente, las hospitalizaciones”, explicó.