Compiten tres para vacante en junta directiva de EPISD

Un director ejecutivo de una startup tecnológica, un maestro y un defensor público compiten por ser nombrados para el puesto vacante en la Junta Directiva del Distrito Escolar Independiente de El Paso, que quedó vacío después de que el ex síndico Josh Acevedo fuera elegido para el Concejo Municipal de El Paso en enero.

Los tres candidatos –Jack David Loveridge, Jacob Aaron Waggoner y René Alberto Vargas– se reunieron con la comunidad por primera vez el martes como parte de un foro de candidatos en la Escuela Secundaria Austin.

La junta planea realizar entrevistas y decidir quién representará al Distrito 3, el patrón de alimentación de las escuelas secundarias de Austin, durante una reunión especial el 11 de abril.

Los deberes del fideicomisario incluyen adoptar un presupuesto anual y una tasa impositiva, y establecer políticas y objetivos para el distrito, que luego son implementados por el superintendente y los administradores. La junta de siete miembros también está a cargo de supervisar y evaluar al superintendente, a quién contratan y pueden despedir.

El fideicomisario designado tendría que presentarse a las próximas elecciones de la junta escolar en mayo de 2025 para conservar el puesto, junto con los candidatos de los Distritos 1, 4 y 5. Los fideicomisarios no reciben remuneración y cumplen mandatos de cuatro años.

Los candidatos del Distrito 3 debían certificar ante notario sus solicitudes e incluir una declaración jurada y firmada de que estaban diciendo la verdad sobre sus antecedentes. El personal del distrito dijo que esta medida se incluyó después de que la junta nombrara en 2017 al ex síndico Mickey Loweree, quien mintió sobre su asistencia a la Universidad de Texas en El Paso y su historial laboral como maestro en EPISD.

Durante el foro, los tres candidatos discutieron la importancia de la transparencia dentro del distrito y de mantener informados a los miembros de la comunidad sobre las decisiones que se toman.

También enfatizaron la necesidad de pagar y apoyar adecuadamente a los maestros y al mismo tiempo ser financieramente responsables, ya que otros distritos escolares cercanos enfrentan déficits presupuestarios provocados en gran medida por aumentos en sus paquetes de compensación.

Jack David Loveridge

Loveridge, de 39 años, es propietario de Panoculum, una startup con sede en El Paso que tiene como objetivo construir una plataforma digital utilizada para almacenar historias e historia oral que puedan olvidarse fácilmente. Obtuvo un doctorado en Historia de la Universidad de Texas en Austin en 2017 y se graduó de la Universidad de Stanford y la Universidad de Oxford.

El director ejecutivo dijo que sus profesores de Burges High School lo inspiraron a ir a Stanford con ayuda financiera.

“Eso no habría sido posible si no fuera por los grandes profesores que encontré en Burges”, dijo Loveridge durante el foro. “Y eso es lo que me motivó”.

A lo largo de los años, Loveridge trabajó como becario predoctoral en Estudios de Seguridad Internacional en la Universidad de Yale, becario postdoctoral en el Programa de Becas Weatherhead de la Universidad de Harvard y asesor principal de políticas para el Foro de Paz de París.

Regresó a El Paso hace unos tres años.

Loveridge dijo que su experiencia en negocios y formación académica lo harían el más adecuado para el trabajo.

“Como propietario de un negocio y emprendedor, sé cómo es la carga fiscal para las personas de nuestra comunidad. Al mismo tiempo, como académico (y) como ex educador, realmente entiendo cuál es el desafío”, dijo Loveridge durante el foro.

Jacob Aarón Waggoner

Waggoner, de 38 años, es profesor de historia de doble crédito en el Distrito Escolar Independiente de Ysleta en la escuela secundaria Valle Verde Early College y profesor adjunto de estudios religiosos en la Universidad de Texas en El Paso, donde ha trabajado durante más de siete años.

Nació en Knoxville, Tennessee y se mudó a El Paso en 2015.

El profesor recibió un doctorado. en Historia de Borderland de UTEP en 2017 y anteriormente asistió a la Universidad Tecnológica de Tennessee.

Al principio de su carrera educativa, Waggoner trabajó como profesor de inglés en Corea del Sur y México.

En El Paso, también trabajó como profesor de estudios sociales para EPISD en la escuela secundaria Silva Health Magnet y fue miembro de la Alianza de El Paso para Escuelas Justas, un grupo comunitario que abogaba por escuelas públicas equitativas. Waggoner le dijo a El Paso Matters que el grupo no ha estado activo durante el último año.

El educador piensa que la experiencia de trabajar en El Paso lo hace apto para servir como síndico.

“He investigado mucho sobre esta comunidad específica. Pasé años de mi vida pensando en los problemas que enfrenta esta región e interactuando con estudiantes en torno a temas complejos. Sé cómo gestionar datos, sé cómo abordar preguntas y sacar conclusiones significativas”, dijo Waggoner durante el foro.

Su familiaridad con la educación también puede ayudar al distrito a ahorrar dinero “al tomar mejores decisiones sobre las tecnologías, herramientas y materiales que compramos”, dijo Waggoner.

René Alberto Vargas

Vargas, de 45 años, es el jefe de juicio de la unidad de salud mental y juvenil de la Oficina del Defensor Público del Condado de El Paso. Asistió a la Trinity University en San Antonio y a la Facultad de Derecho de la Universidad Loyola de Nueva Orleans, según su perfil de LinkedIn.

Vargas creció en el noreste de El Paso y asistió a Cathedral High School. Dejó la zona fronteriza para continuar con su educación y fundó su propio bufete de abogados privado en el área de Austin, donde trabajó durante unos 11 años. Vargas dijo que regresó a El Paso hace unos ocho años para estar con su familia y trabajar en la oficina del defensor público.

El abogado se postuló anteriormente en 2019 para el mismo puesto. Perdió ante Acevedo en una segunda vuelta por sólo cuatro votos.

“Perdí en una elección muy reñida y creo que eso me califica particularmente para este cargo”, dijo Vargas durante el foro.

Vargas dijo que cree que su trabajo en el sistema de justicia juvenil va de la mano con la educación, y espera abordar los problemas de la escuela a la prisión que puedan existir en EPISD.

“Nuestra oficina ya representa a muchos niños, ellos son los niños problemáticos”, dijo Vargas a El Paso Matters. “Necesitamos abordar esa población en EPISD y sé cuáles son sus necesidades; cuáles son sus desafíos”.