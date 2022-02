Compite ex empleado por la Secretaría del Condado

Por tercera vez desde que fue elegida en 2006, la secretaria del Condado de El Paso, Delia Briones, está siendo desafiada por un ex empleado.

Briones, que busca un quinto mandato en las elecciones primarias demócratas del 1 de marzo, se enfrenta a Rubén Sandoval, ex secretario judicial y candidato por primera vez.

Briones, de 66 años, no tuvo oposición en 2018 después de que un ex empleado fuera descalificado para postularse. Fue desafiada por su ex auxiliar en 2014. Briones dijo que no ve el final de sus casi dos décadas en el cargo.

“Se necesitan los primeros cuatro años para ponerse de pie”, dijo. “Pero luego tienes que ser bueno en eso. Entonces, a medida que pasa el tiempo, agudizas tus habilidades”.

Sandoval, de 37 años, quien trabajó para Briones desde 2015 hasta 2019, dijo que se está postulando para cambiar lo que él llama una “cultura laboral tóxica” en la Oficina del Secretario del Condado que, según él, impacta al público. No proporcionó detalles.

Después de 16 años como secretaria del Condado, Briones dijo que es fácil para los empleados “señalarme con el dedo y tal vez sentir que pueden hacerlo mejor”.

Ningún republicano se postula en las primarias para el puesto de cuatro años, que paga $117,976 al año.

Sandoval dijo que aunque respeta el trabajo que Briones ha hecho por la Oficina del Secretario, es hora de un cambio.

“Se necesita un cambio y el cambio viene por lo que he visto, lo que he escuchado, lo que se ha hecho. Es hora”, dijo.

El ‘archivista’ del Condado

Briones describió al secretario del Condado como el “archivista del Condado”. La oficina emite y mantiene certificados de nacimiento y defunción, licencias de matrimonio, testamentos y escrituras.

También mantiene archivos de casos para los Tribunales Testamentarios del Condado de El Paso y es el custodio de los registros del Tribunal de Comisionados del Condado de El Paso.

“En un momento u otro, estarás en mi oficina. Tienes un bebé, certificado de nacimiento. Te casas, licencia de matrimonio”, dijo Briones. “Todo por lo que pases en la vida, estarás en mi oficina”.

Briones dijo que supervisa a 85 empleados.

Durante su mandato actual, Briones dijo que su mayor logro fue digitalizar archivos de escrituras, sucesiones y casos penales, algunos de los cuales datan de 1874. Terminó ese proceso en un año.

Anteriormente, los abogados y el público en general tenían que ingresar físicamente a su oficina para acceder a dichos registros. Ahora se pueden ver en línea y se pueden imprimir desde casa.

Si es reelegida, Briones dijo que su próximo enfoque sería digitalizar las licencias de matrimonio.

“Deseo seguir mientras Dios me dé fuerza y salud. Mantiene tu mente activa, te mantiene joven”, dijo.

Antes de su carrera en la Oficina del Secretario, Briones fue administradora judicial del ex juez del tribunal de Distrito estatal Sam Paxson y del ex juez del tribunal testamentario Max Higgs.

‘Se necesita un cambio’

Sandoval dijo que dejó la Oficina del Secretario del Condado voluntariamente en 2019 para tomar un trabajo como especialista en tutela para el Tribunal Testamentario No. 1 del Condado de El Paso.

Antes de trabajar para el Condado, Sandoval fue oficial de recursos humanos de Vista Markets durante siete años.

Dijo que está haciendo campaña en dos puntos principales: mejorar la cultura laboral interna y hacer que los servicios sean accesibles para todos en la comunidad.

“Algunas de las cosas que se dicen entre individuos (en la Oficina del Secretario)… puede haber casos en los que en lugar de ser un entorno profesional, se convierte en uno personal”, dijo sobre su experiencia allí. “No quisiera que nadie que trabajara conmigo sintiera que no quiero estar allí”.

Sandoval dijo que no podía dar más detalles sobre estas acusaciones porque temía represalias contra los empleados actuales.

Si bien reconoce los esfuerzos de Briones para mover los servicios en línea, Sandoval dijo que quiere encontrar un equilibrio entre la tecnología y la documentación en papel.

Sandoval dijo que una de sus preocupaciones sobre el aumento de la tecnología en la Oficina del Secretario es que no todo el público sepa cómo usarla.

Las generaciones mayores pueden no estar tan familiarizadas con la tecnología como las personas más jóvenes, dijo, y aquellos que son indigentes pueden no tener una forma de conectarse. Las interrupciones de Internet podrían ser un desafío potencial, agregó.

“Tienes que ser capaz de establecer algo que diga: 'Está bien, no puedes entrar en este sitio web, déjame configurar algún tipo de estación y darte las respuestas'”, dijo. Si es elegido, crearía un puesto de coordinador de extensión para educar a los miembros de la comunidad sobre la disponibilidad y los servicios de la oficina.

Briones señaló que la Oficina del Secretario permanece abierta para cualquier persona que desee acceder a registros físicos y copias. El personal también puede brindar asistencia por teléfono.

Autofinanciado vs financiado

Sandoval dijo que está autofinanciando su campaña. No informó ninguna contribución en sus informes financieros de campaña del 18 y 31 de enero.

“Estoy cubriendo todo, pero creo que vale la pena la inversión”, dijo. “No estoy haciendo esto por mí”.

Según su informe financiero del 18 de enero, Briones recibió $17,560 en donaciones de campaña. Su mayor donante, el abogado local Darron Powell, donó $3,000. También recibió $1,000 del empresario Stanley Jobe.

John Martin, presidente de Lone Star Title, una compañía local de seguros y acuerdos, llevará a cabo un evento de recaudación de fondos para ella este mes. Los invitados incluyen una mayoría de republicanos, dijo Briones. Martin también ha contribuido con $1,000 a su campaña.

Briones aún no ha presentado el informe más reciente que venció el 31 de enero.

Sandoval dijo que no se deja intimidar por la cantidad que ha recaudado su oponente.

“Quiero asegurarme a mí mismo, a los que me rodean y a este condado que el hecho de que seas la tortuga no significa que no ganes la carrera”, dijo Sandoval.

La votación anticipada para las primarias del 1 de marzo comienza el 14 de febrero.