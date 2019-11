Comparten cena con personas sin hogar

Este jueves miles de personas de bajos recursos, e incluso algunos que no cuentan con un hogar, recibieron un plato de comida como parte de la tradición de “Feeding the Homeless” en el Centro Cívico de la Ciudad de El Paso.

El evento, bajo el liderazgo de John Cook, ex alcalde de El Paso alimentó a la comunidad más vulnerable de esta frontera con la intención de ‘devolver un poco’ por motivo de agradecimiento en este Día de Acción de Gracias.

Desde tempranas horas, la línea para ingresar al lugar, se veía darle vuelta al establecimiento. En la cena, decenas de voluntarios hicieron pasar un rato agradable a las personas que se acercaron para degustar de pavo, ejotes, puré de papa, salsa de arándanos y un pequeño postre.

Se estimó un total de 400 voluntarios que lograron convertir el Centro Cívico en un restaurante. Los voluntarios, quienes en su mayoría provenían del Ejército de Salvación, Operation Hope y de El Paso Rescue Mission, recibían a los asistentes con una sonrisa, deseándoles un muy feliz Día de Acción de Gracias.

“Este día se trata de estar agradecidos, pero también de regresar un poco de todo lo que recibimos”, dijo Ángel Gómez, coordinador de Operation Hope, una de las organizaciones a cargo de la operación del evento.

Este 2019, se conmemoró la décimoquinta edición de esta buena obra, en donde, de acuerdo con Gómez, se logró brindar un plato de comida a casi 6 mil personas.

“Es muy bonito que por lo menos que se acuerden de nosotros”, dijo Esteban Quiñonez, de 72 años, quien aprovechó para tomar su plato de ‘Thanksgiving’ a la hora del almuerzo.

Dijo que vive en ‘un cuartito’ que está cerca de la calle Calleros en el centro sur de El Paso y que cada año acostumbraba a caminar desde muy temprano para degustar de la cena en compañía de uno de sus vecinos.

“Venimos cada año a que nos den de comer, ¡muy rico todo!”, comentó don Esteban, quien se ayuda a transportase con un andador de aluminio.

El objetivo de esta buena causa es –además de brindar alimento– que los asistentes se sientan cómodos y bienvenidos, en un ambiente en donde les llevan el plato a la mesa y meseros voluntarios lo retiran cuando terminan.