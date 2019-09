Comparece hoy encargado interino de Inteligencia

Washington— El director interino de Inteligencia Nacional, Joseph Maguire, hablará hoy por primera vez sobre la denuncia de un informante secreto que involucra al presidente Donald Trump y Ucrania. Legisladores demócratas que han leído el informe dicen que es “profundamente perturbador”, mientras sopesan un juicio político contra el mandatario.

Los demócratas en la Cámara de Representantes esperan que Maguire explique por qué el informante se abstuvo de entregar la queja al Congreso durante semanas. Posteriormente, el funcionario comparecerá a puertas cerradas con el panel de inteligencia del Senado.

Antes de la comparecencia, los legisladores comenzaron a revisar una versión censurada y desclasificada de la denuncia, que podía hacerse pública. Dicha denuncia está relacionada, al menos en parte, con una llamada telefónica de julio entre Trump y el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy, en donde el mandatario estadounidense insta a Zelenskiy a investigar a su oponente político Joe Biden. La Casa Blanca difundió el miércoles un borrador de transcripción de esa llamada.

De acuerdo con la denuncia del informante, la Casa Blanca trató de “bloquear” los registros de la llamada de Trump al presidente ucraniano, de acuerdo con un documento publicado el jueves por la Cámara de Representantes.

Los miembros de las comisiones de inteligencia de ambas cámaras recibieron el documento el miércoles, después de que en un inicio Maguire había determinado que no podían verlo.

El representante Eric Swalwell dijo a CNN que el informante “presentó muchos otros documentos y testigos que fueron parte de este asunto”.

La denuncia mostró que el informante se enteró de los detalles de la llamada por funcionarios de la Casa Blanca, de acuerdo con una persona familiarizada con la situación que solicitó el anonimato para poder hablar del tema.

Otra persona, que habló bajo condición de no ser identificada, dijo que los legisladores no fueron informados de la identidad del denunciante.

La presidente de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi –quien el martes dio su apoyo a una investigación para un juicio político a Trump tras las revelaciones sobre Ucrania– y el líder de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer, también tuvieron acceso a la denuncia. Schumer dijo que estaba incluso “más preocupado” ahora de lo que estaba antes de leerla, y que “hay una enorme cantidad de hechos que piden a gritos ser investigados”.

La mayoría de los republicanos no hablaron ni defendieron al presidente al salir de la sala privada, pero uno de ellos dijo que le preocupaba lo que había leído.

“Los republicanos no deben apresurarse a ponerse a la defensiva y decir que no hay nada cuando obviamente ahí hay mucho que es problemático”, dijo el senador republicano Ben Sasse, miembro de la Comisión de Inteligencia y quien ha sido un crítico esporádico de Trump.