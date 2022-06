Comienzan reforzamientos de edificios en Duranguito

Para evitar daños y prevenir un deterioro mayor con el azote de tormentas producto de la Temporada del Monzón, la Ciudad inició los trabajos de aseguramiento y estabilización de dos edificios históricos en ruinas, ubicadas en el barrio Duranguito, que están dentro de la iniciativa conocida como proyecto Downtown Arena.

Los edificios están ubicados dentro del área del Centro de Entretenimiento y Artes Escénicas de Propósitos Múltiples (MPC) aprobado por los votantes.

PUBLICIDAD

“Eso era lo que yo he estado peleando que no tiraran ninguna de nuestras comunidades, de nuestras casas. Me siento tranquila pero todavía necesito mas”, afirmó Toñita, la única residente del barrio y quien ha sido reconocida nacionalmente por su lucha en defensa por la preservación de los edificios.

Los trabajos de reforzamiento del antiguo edificio de lavandería china, ubicado en 212 W. Overland y el edificio Flor de Luna ubicado en 300 W. Overland, comenzó ayer martes 21 de junio y de acuerdo a los funcionarios municipales brindará protección adicional a las estructuras para evitar un mayor deterioro mientras la Ciudad lleva a cabo un estudio de factibilidad y programación de MPC.

“Determinamos que había un deterioro un poco más continuo en esas dos estructuras y ahora que la temporada del monzón está aquí, queríamos asegurarnos de que esas reparaciones se hicieran para estabilizar esos edificios y que no ocurra ningún daño adicional”, dijo Daniela Quesada, jefa arquitecto del Departamento de Mejoras Capitales de la Ciudad de El Paso.

Explicó que el estudio incluye un sólido proceso de participación pública para brindar a la comunidad múltiples oportunidades de aportes sobre la programación, la visión y el carácter cultural del proyecto de bonos exclusivos aprobado por los votantes.

Y es que la ciudad tiene como objetivo evitar un mayor deterioro mientras realiza un estudio de factibilidad y programación de MPC. El presupuesto sale del fondo general aprobado por el consejo, fue de alrededor de $29 mil.

Desde temprana hora, trabajadores de la compañía contratada para realizar los trabajos se observaron en las azoteas de los edificios retirando escombros y reparando los techos para evitar que se filtre el agua de lluvia al interior.

En marzo de 2022, el Concejo Municipal votó para permitir que el Departamento de Mejoras de Capital desarrollará un plan para afianzar las estructuras en ruinas dentro del centro de entretenimiento, obras que se espera concluyan en un par de semanas si lo permiten las condiciones meteorológicas.

El estudio de varias fases que comenzó en mayo tendría su primera reunión pública híbrida este jueves 23 de junio a las 5:30 p.m. Se espera que los resultados finales se presenten al Consejo a principios de 2023.

Quesada dijo que las reparaciones también forman parte del estudio de programación y factibilidad de MPC aprobado por el concejo municipal.

“La idea es identificar edificios que podrían reutilizarse de forma adaptativa como parte del proyecto. Los consultores nos darán sus recomendaciones basadas nuevamente en sus evaluaciones técnicas, así como las evaluaciones que guiarán los usos potenciales que vamos a recomendar, y cómo los edificios pueden ser potencialmente incorporados al proyecto final”, señaló Quesada.

Las reparaciones se producen luego de que el historiador Max Grossman presentara una demanda contra el proyecto para preservar los edificios históricos en el barrio Duranguito establecidos en la zona Sur El Paso, situada entre el Segundo Barrio y el Barrio Chihuahuita.

El 26 de abril, la ciudad contrató a la consultora Gensler and Associates por un monto de $798 mil 611 para realizar el estudio de factibilidad y programación del MPC. El consultor tiene la tarea de explorar las siguientes áreas del proyecto:

• Modelos financieros que incluyen estimaciones de capital y costos operativos

• Oportunidades público-privadas

• Oportunidades para la preservación de los edificios existentes y el carácter histórico del barrio

• Recomendaciones sobre cómo salvaguardar edificios en ruinas y opciones para fuentes de financiamiento que se alineen con el estado actual del litigio

• La Ciudad utilizará el dinero del bono de calidad de vida de 2012 para pagar el costo de contratar a Gensler and Associates.

“La intención es realmente tratar de preservar tanto como sea posible el carácter del vecindario mientras se les da a los votantes el proyecto por el que votaron”, dijo Quesada al referirse al plan se ha estancado por demandas.

“Yo quiero que se reparen eso edificios que ellos mismo agujeraron y que vuelva la gente porque los barrios son de nosotros los que habitamos en ellos”, expresó Toñita, la habitante del barrio durante los últimos 34 años.

El Centro de Entretenimiento y Artes Escénicas de Usos Múltiples fue aprobado por los votantes en 2012 por $ 180 millones de dólares, mismo que ha permanecido resguardado con cercas verdes durante años.