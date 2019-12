Comienza temporada de enfermedades en la ciudad

La temporada de gripe e influenza, la cual abarca de octubre a mayo, ha llegado a la ciudad de El Paso, y junto con ello, las campañas de vacunación contra el virus están promocionándose en la frontera.

Esta es la semana nacional de la vacuna contra la influenza y a comparación con la última temporada invernal la cual registró 194 casos de influenza, este aumento a 414 casos reportados en la ciudad, lo cual indica un signo de alerta para la comunidad.

“Para prevenir los casos de influenza se vacuna a niños de los 6 meses de edad en adelante. Estas vacunas están indicadas para la población en general, pero enfatizando a los grupos de riesgo como a los infantes y niños pequeños, las personas arriba de 65 años, mujeres embarazadas y gente con enfermedades crónicas que afectan su sistema de defensa”, dijo Fernando González, director de Epidemiología del Departamento de Salud Pública, en entrevista para El Diario de El Paso.

De acuerdo con el Departamento de Texas Health and Human Services (DSHS) las personas tienen que ser vacunadas cada 6 meses, en especial las mujeres embarazadas, los adultos mayores, niños y gente con enfermedades crónicas, porque se encuentran en mayor riesgo de contraer la influenza.

“Es el momento indicado para recibir la vacuna lo más pronto posible. Las vacunas tardan hasta 2 semanas en hacer su máximo efecto en el organismo. Tomando en cuenta qué tenemos un número importante de casos registrados de influenza en nuestra ciudad es importante aplicar la vacuna para tener las defensas lo más pronto posible”, mencionó González.

La prevención es el objetivo fundamental de estas campañas, por ello, El Departamento de Salud Pública de El Paso invita a los ciudadanos a ponerse la vacuna año tras años sin importar que ya se la hayan puesto anteriormente, porque esta se actualiza anualmente.

Para más información hay que consultar a la página www.ephealth.com en donde encontrara la información acerca de los costos y los diferentes programas con los que contamos aquí en la clínica de vacunación- 5115 El Paso Drive- llamar al número (915)212 6620 para información general o al (915) 212 65-55 para hacer citas. “Los costos varían dependiendo de los seguros médicos o de cada caso en particular”, dijo González.

Algunos síntomas de la influenza son fiebre, dolor de garganta, congestión nasal, dolores de cabeza, entre otros. La influenza puede provocar complicaciones como la neumonía, infecciones sinusales, desencadenan problemas de los tejidos e incluso puede provocar la muerte.

Existen también algunas maneras de prevención diaria que se pueden aplicar a diario como lavarse las manos de manera constante por lo menos 20 segundos, taparse la boca al toser, no acercarse a las demás personas si se encuentra enfermo para no esparcir la bacteria y acercarse lo más pronto posible a un doctor de cabecera si comienza a tener síntomas.

“En general recomiendo acudir lo más pronto posible a aplicar la vacuna ya que los casos están incrementando. Tenemos el doble de casos a comparación del año pasado. La población en general debe de acudir a aplicarse su vacuna porque la influenza puede ser una enfermedad muy grave que si no la prevenimos puede causar hasta la muerte”, concluyó González.