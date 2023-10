Combinan en podcast futbol de fantasía y ortopedia

Durante una reciente tarde de martes, dos cirujanos ortopédicos certificados por la junta de Texas Tech Physicians de El Paso se reunieron antes de su próximo procedimiento que los obligaría a acceder a sus muchos años combinados de experiencia.

Con una cuenta regresiva (3, 2, 1), comienza con solo presionar un botón.

Los Dres. Evan D. Corning y Rajiv Rajani se inclinan hacia un micrófono que grabará otro episodio de su podcast de futbol de fantasía “Football is in Their Bones” .

El programa de segundo año permite a los dos instructores del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad Tecnológica de Texas en El Paso compartir sus conocimientos médicos y su pasión por el futbol con otros propietarios de equipos de fantasía que podrían beneficiarse de sus perspectivas sobre las lesiones de los jugadores reportadas.

“Podría sentarme y hablar sobre futbol americano universitario y la NFL todo el día, pero nadie me pagará por hacerlo”, bromeó Corning, quien se especializa en medicina deportiva ortopédica y es el médico del equipo de futbol El Paso Locomotive FC.

Rajani, de 45 años, quien se describe a sí mismo como un “teleadicto” de Detroit, es profesor asociado y presidente del Departamento de Cirugía Ortopédica y Rehabilitación. Corning, de 34 años, es profesor asistente en el mismo departamento. El nativo de Houston participó en deportes de equipo organizados desde su niñez hasta sus años universitarios. Su rama de la medicina se ocupa de la prevención, diagnóstico y tratamiento de trastornos de los huesos, articulaciones, ligamentos, tendones y músculos. Ambos se incorporaron a TTUHSCEP en 2021.

Un juego con muchos interesados

Los dos ortopedistas se encuentran entre los más de 29 millones de estadounidenses que participan en el futbol de fantasía, que es el deporte de fantasía más jugado en el país, según Statisa, un portal de estadísticas. Un análisis de Morning Consult de 2022 encontró que el 82% de los encuestados que participaron el año pasado en cualquier deporte de fantasía (aproximadamente 50.4 millones de personas) jugaron futbol de fantasía.

Para aquellos que no están familiarizados con el futbol de fantasía básico, aquí está el ejercicio de dos minutos.

Los participantes, conocidos como propietarios, eligen jugadores de la NFL (una combinación de mariscales de campo, corredores, receptores abiertos, alas cerradas y pateadores, así como la defensa de un equipo) durante un draft de pretemporada y seleccionan una alineación de juego semanalmente en función de sus plantillas. Los jugadores ganan puntos mientras corren, pasan, atrapan y anotan touchdowns. También pierden puntos por balones sueltos e intercepciones. Los equipos con más victorias al final de la temporada pasan a los playoffs.

Los propietarios pueden cambiar sus alineaciones en función de sus plantillas, intercambios o adquisiciones de jugadores descartados de otros equipos. Las ideas de Rajani y Corning, propietarios de equipos de futbol de fantasía durante 27 y más de 15 años, respectivamente, pueden facilitar algunas de esas decisiones.

Quieren episodios de mayor duración

Alfonso Chacón, residente del noreste y propietario de un equipo de futbol Fantasy durante 12 años, dijo que apreciaba las ideas de los médicos y la brevedad del programa. Si bien los programas duran en promedio unos 17 minutos, le encantaría que duraran más si el contenido fuera igual de bueno.

Chacón, de 54 años, les ha contado a sus familiares que juegan en sus ligas sobre el podcast, pero no planea contárselo a nadie más.

“Es como si las ideas que comparten fueran un secreto y no quiero que otros sepan sobre (el programa)”, dijo.

Anthony Tuialuuluu, futbolista de fantasía desde hace más de 10 años, empezó a escuchar el podcast antes del inicio de esta temporada. El residente de Central dijo que la información del programa lo ayuda a tomar decisiones sobre los jugadores.

“Me gustan sus opiniones como médicos y fanáticos del juego”, dijo Tuialuuluu, de 42 años, que jugó futbol y baloncesto en la escuela secundaria Ysleta. “Es como lo que escucharías en un comedor”.

Las conversaciones entre Rajani y Corning parecen dos amigos en el enfriador de agua, pero sus bromas incluyen ideas sobre la posible gravedad de una lesión, así como posibles remedios y tiempos de rehabilitación. El presentador del programa, Aaron Bracamontes, editor senior de la Oficina de Avance Institucional del centro, incluye un descargo de responsabilidad en cada podcast de que los médicos no trabajan con ninguno de los equipos de la NFL y no ofrecerán ningún diagnóstico oficial.

Un trabajo en equipo

El trío graba sus shows en una computadora portátil los martes por la tarde en un salón dentro de las oficinas de Promoción Institucional. El material es editado los miércoles por la especialista en multimedia del equipo, Idaly Tiscareno, y el podcast está disponible los jueves por la mañana, pero el equipo está trabajando para lanzar los episodios antes.

Rajani dijo que él y Bracamontes presentaron conceptos de podcasts similares de forma independiente a principios de 2022 a los líderes de Avance Institucional. El nicho del programa sería explicar las lesiones en términos sencillos para ayudar a los propietarios de futbol de fantasía a tomar decisiones sobre el personal de los jugadores. La idea contribuyó al objetivo de la institución de educar a la comunidad sobre si las explicaciones del diagnóstico son para pacientes ortopédicos o para propietarios de futbol de fantasía.

El alcance del podcast no estaba claro. Bracamontes dijo que cada programa tiene un promedio de 25 visitantes sin incluir el tráfico de las redes sociales. Los médicos, vestidos con batas, tenis y batas blancas de laboratorio, dijeron que, independientemente de la audiencia, hacen el programa porque lo disfrutan.

Bracamontes dijo que hay discusiones sobre maneras de mejorar y ampliar el podcast para incluir preguntas de la audiencia, un segmento de llamadas en vivo y llevar el programa más allá de la temporada de futbol para incluir otros deportes profesionales, así como actividades deportivas comunitarias como El Maratón de Pasos.

“Es un podcast en evolución”, dijo Bracamontes.