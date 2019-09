Combaten la deserción escolar tocando puertas

El Distrito Independiente Escolar de Socorro (SISD), realizó su evento anual ‘Caminata al Éxito’ (Walk for Succes) este pasado sábado, en el cual maestros, directivos, consejeros y líderes de distrito se dieron cita en las calles del distrito visitando casa por casa a estudiantes que, por distintas razones, han abandonado sus estudios.

El programa, el cual comenzó hace seis años, tiene como finalidad evitar la deserción escolar, considerando de suma importancia darles continuidad a los estudios de los estudiantes.

“Comenzamos nuestro primer año con 300 estudiantes, este año estamos buscando que regresen acerca de 123, el número está bajando… ese número continuara bajando por la pasión y compromiso de nuestro increíble equipo’”, menciono el superintendente José Espinosa.

Desde la ‘Caminata al Éxito’ en el 2014, las graduaciones del distrito han incrementado a un 91.5 por ciento, el más alto en la historia del distrito.

Los más de 300 maestros que se dieron a la tarea de salir a motivar personalmente a los estudiantes a sus casas forman parte de este gran equipo.

Su compromiso es tal, que regresarán a platicar con las familias que no se encontraban en ese momento, obteniendo previamente sus datos.

A través de este programa, los retos con los que los estudiantes y sus padres se han tenido que enfrentar se han vuelto cada vez más visibles, por ese motivo les muestran el sistema educativo con el que ellos cuentan, teniendo horarios flexibles, oportunidades para su desarrollo personal, así como también su programa para educación adulta que incluye poder trabajar y estudiar.

‘’Somos el único distrito que ha llevado este programa de una forma consistente durante seis años seguidos, no mucha gente quiere brindar su tiempo, pero nosotros si porque valoramos a nuestros estudiantes y vemos los resultados’’ dijo Cory Craft, oficial de cumplimiento académico de SISD.

Brindando soluciones, el distrito menciona que normalmente el paso tan importante de graduarse se ve obstaculizado por algo tan simple como no tener el acercamiento correspondiente hacia los estudiantes. La falta de asesoría o un consejo es fundamental en este proceso de formación.

La estudiante Arleen Roa dio su conmovedor testimonio después de ser visitada por uno de los maestros del distrito:

‘’El sábado la maestra Cuevas vino a mi casa y me dijo mis opciones. Me comentó que ellos estaban para mí. Ella y mis maestros siempre me apoyaron. Me dijeron que ellos sabían que yo podía triunfar y eso me hizo sentir bien. Entonces, lo haré. Lo terminaré”.

Así como Arleen, muchos estudiantes más terminan sintiéndose determinados y fortalecidos para concluir su preparatoria y estudios futuros, teniendo otra perspectiva diferente a la que los hizo dejar de acudir en un principio.

De acuerdo con la UNICEF la tasa de deserción escolar en el mundo se encuentra en el 12.8 por ciento, siendo la mayor parte niños de entre seis y quince años.

La falta de recursos para sustentar la educación, falta de motivación personal, problemas familiares, desagrado por estudiar, embarazos no planeados, y el tener que trabajar son una de las razones por las cuales los estudiantes deciden