Colecta Condado 700 pares de tenis para migrantes

Autoridades del Condado de El Paso dieron a conocer el resultado obtenido durante la campaña de recolección de zapatos deportivos para solicitantes de asilo durante los días previos a la festividad del Día de Servicio de Martin Luther King Jr., el cual contabilizó 700 pares de tenis.

El lanzamiento de la cruzada denominada ‘Sneakers for Asylum Seekers’ alentó a los residentes del condado a donar zapatos deportivos nuevos o en buen estado, solidarizándose con las familias inmigrantes que cruzaron la frontera.

Las zapatillas deportivas donadas fueron clasificados y entregados a personas del Centro de Servicios de Apoyo a Migrantes (MSSC) del condado en sólo una semana, informaron los organizadores.

“La iniciativa no habría sido posible sin sus 24 voluntarios, con edades comprendidas entre 8 y 67 años, que ayudaron a decorar los contenedores de donaciones, entregar los artículos donados y clasificar y organizar los zapatos”, dijo uno de los participantes en la cruzada de ayuda. (Jaime Torres)

Se informó que este tipo de actividades, promovidas por el Condado de El Paso a través del Programa de Servicios Voluntarios, van encaminadas y se alinean con el espíritu de empatía y servicio que define el Día de MLK en todo Estados Unidos y que este año marcó su 30 aniversario.

Durante la jornada se aceptaron donaciones en 14 instalaciones del condado que abarcan 10 códigos postales en todo el territorio.

Los promotores indicaron que los zapatos donados se recogieron el 12 de enero y se clasificaron por número y género, luego se entregaron en el centro de Servicios de Apoyo a Migrantes.

Uno de los participantes en la campaña altruista fue el Centro de Procesamiento del Condado de Otero, el cual donó más de $300 en zapatos nuevos.

El llamado a la acción, publicado por el condado, pedía calzado deportivo nuevo o poco desgastado que pudiera entregarse a los inmigrantes recién llegados, tuvo eco entre el personal de este centro.

“Sentimos que tenemos la responsabilidad de ayudar a aquellos en nuestras comunidades que lo necesitan, y cuando vemos organizaciones pidiendo ayuda, nos gusta dar un paso al frente y contribuir con todo lo que podamos”, dijo Dora Castro, administradora del centro de procesamiento.

Apuntó que la ciudad de El Paso ha visto oleadas de migrantes que cruzan su frontera, agotando los recursos de muchos refugios y organizaciones en la región, por lo que es importante contribuir a la causa en tiempos de gran necesidad.

Si bien el centro de procesamiento y su prisión afiliada han donado artículos a grupos de El Paso como el Centro de Oportunidades para Personas sin Hogar en el pasado, la instalación dijo que esta es la primera vez que trabaja directamente con el Condado de El Paso.

Entre los patrocinadores que participaron en la causa están: Sun City Gastroenterology; Junior Princess of El Paso; Ava Ballesteros; Little Princess of El Paso; María Fernanda Herrera; El Paso Veterans Riders Association (EPVRA); Birkenstock Attitudes; Otero County Processing Center, entre otras agrupaciones.

Durante la celebración del Día de Servicio de Martin Luther King Jr. organizaciones no lucrativas, gubernamentales y educativas promueven actos de caridad para atender las necesidades de la comunidad.

Fue así que también estudiantes del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad Tecnológica de Texas, en la Facultad de Medicina Paul L. Foster de El Paso y la Facultad de Medicina Dental Hunt, se tomaron un tiempo ese día para vivir el espíritu de servicio directo, equidad y retribución del Dr. Martin Luther King Jr. a la comunidad.

Los estudiantes de la Facultad de Medicina Paul L. Foster de TTUHSC y la Facultad de Medicina Dental Hunt organizaron un taller dental para familias de la comunidad de Sunland Park, en Ardovino’s Desert Crossing.

“Primero hacemos que los estudiantes vayan y traten de ver qué necesita la comunidad, vayan y pregunten qué cosas les faltan. Y luego intentamos organizar un evento para retribuir y servir a nuestra comunidad con el fin de mejorar su salud general”, afirmó Amir Alsaidi, alumno de primer año de medicina en la Facultad de Medicina Paul Foster.

