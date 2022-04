Colaboran para preparar a estudiantes en informática de la salud

La Universidad de Texas en El Paso preparará a los estudiantes para carreras en informática de la salud pública como parte de una colaboración de nueve instituciones respaldada por un acuerdo de cooperación de casi $10 millones de la Oficina del Coordinador Nacional del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EU (HHS) de Tecnologías de la Información en Salud (ONC).

La colaboración, denominada Gaining Equity in Training for Public Health Informatics and Technology (GET PHIT), es parte del Programa de Desarrollo de la Fuerza Laboral de Salud Pública e Informática y Tecnología de la ONC (Programa de Fuerza Laboral PHIT).

La informática de salud pública es un campo de ciencia de datos y salud en demanda que aborda la respuesta de salud pública en entornos como hospitales, agencias gubernamentales y la industria de seguros.

En UTEP, los profesores de matemáticas y ciencias de la salud coordinarán el desarrollo del currículo e introducirán a los estudiantes a conceptos importantes a través de campamentos y pasantías. Su objetivo es sumergir a los alumnos en temas como el desarrollo de estándares y pautas de atención clínica que mejoren los registros de salud electrónicos.

El Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Texas en la Escuela de Informática Biomédica y la Escuela de Salud Pública de Houston están liderando el esfuerzo. El objetivo es brindar capacitación, servicios educativos y recursos de desarrollo profesional a aproximadamente mil 900 estudiantes y profesionales durante un período de cuatro años.

Según Amy Wagler, Ph.D., profesora asociada de ciencias matemáticas y directora del Laboratorio de análisis de datos de UTEP, uno de los principales desafíos que enfrenta el campo de la informática de la salud es la subrepresentación de grupos como los hispanos, los afroamericanos y los nativos americanos, tanto en su plantilla como en los datos de los pacientes utilizados para la investigación.

“Como resultado, estos grupos no han experimentado equidad al contribuir o beneficiarse de los avances producidos por la investigación informática”, dijo Wagler. “Para UTEP, esto representa una valiosa oportunidad”.

“Nuestros estudiantes podrán contribuir al desarrollo de datos de salud en tiempo real y de fácil acceso para abordar los desafíos de atención médica presentes en la población hispana de nuestra región”, dijo Robert A. Kirken, Ph.D., decano de la Facultad de Ciencias de UTEP. “A través de esta asociación, desempeñaremos un papel importante en la forma en que esta infraestructura informática de salud pública se entregará a las comunidades”.

William H. Robertson, Ph.D., decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de UTEP, agregó: “Este esfuerzo es un enfoque pragmático de problemas y metodologías del mundo real que se pueden aprovechar para mejorar nuestra calidad de vida, abordar las disparidades de salud, responder a los determinantes sociales de la salud y brindar atención médica sobresaliente a las comunidades a las que servimos con compasión y competencia”.

Como parte de la fase inicial del programa GET PHIT, un equipo interdisciplinario de investigadores de UTEP que incluye a Christina Sobin, Ph.D., profesora de ciencias de la salud pública y directora del Programa de Maestría en Salud Pública de UTEP, y Michael Pokojovy, Ph.D., profesor asistente de ciencias matemáticas y ciencias computacionales, se ha asociado con entidades de salud pública en toda la región de Paso del Norte para evaluar las disparidades de salud y las necesidades de la comunidad. Este grupo ayudará a facilitar un par de campamentos de entrenamiento GET PHIT de dos semanas cada verano desde 2022 hasta 2025, durante los cuales los estudiantes recibirán educación sobre salud pública. UTEP albergará campamentos a partir de 2023.

Además, las oportunidades de pasantías estarán disponibles para los estudiantes de UTEP a través de colaboraciones entre las nueve instituciones y organizaciones que forman parte del programa PHIT.

Junto con UTEP, el Centro de Ciencias de la Salud de UT-Houston se asocia con el Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad Tecnológica de Texas y las instituciones al servicio de las minorías de la Universidad de Houston-Tillotson, la Universidad Prairie View A&M, la Universidad Internacional de Texas A&M, la Universidad de Texas en Arlington, The Cuenca Pérmica de la Universidad de Texas y Valle del Río Grande de la Universidad de Texas. El plan de estudios y las mejores prácticas desarrolladas en cada institución estarán disponibles para su adopción y uso por parte del grupo más amplio.

Los estudiantes de UTEP interesados en solicitar oportunidades de capacitación en informática de salud pública pueden visitar https://www.uth.edu/get-phit/index.htm#bootcamp.