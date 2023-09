Codicia y corrupción: la red del senador Menéndez

Era enero de 2018 y el senador Bob Menéndez, demócrata por Nueva Jersey, acababa de obtener una gran victoria legal. Su juicio por cargos de soborno federal había terminado con un jurado en desacuerdo y el Departamento de Justicia de Estados Unidos había anunciado que no solicitaría un nuevo juicio. Era libre de caminar sin condena penal, listo para emprender otra campaña para la reelección.

Semanas después, empezó a salir con Nadine Arslanian.

Arslanian, que eventualmente se casaría con Menéndez, rápidamente le presentó a uno de sus viejos amigos: Wael Hana, un empresario egipcio-estadounidense en Nueva Jersey. La futura Nadine Menéndez estaba ansiosa por conectar a su influyente nuevo novio con las conexiones de alto nivel de Hana en el Gobierno egipcio.

Lo que se desarrolló en los siguientes cuatro años es lo que los fiscales describieron el viernes como un esquema de corrupción en expansión que incluiría a la industria de la carne halal, la ayuda militar estadounidense a Egipto, y el nombramiento de un alto funcionario encargado de hacer cumplir la ley en Nueva Jersey. Los fiscales acusaron a Bob Menéndez, de 69 años, de abusar de su poder para influir en las ventas de armas a Egipto y de intentar interferir con las investigaciones criminales sobre la red de socios comerciales de Hana.

Una búsqueda del FBI el año pasado en la casa de la pareja en Nueva Jersey reveló algunos de los frutos de su plan, dijeron los fiscales. Los agentes federales encontraron más de 480 mil dólares en efectivo metidos por toda la casa en sobres y en los bolsillos de chaquetas que estaban bordados con el nombre del senador. Dentro de la casa había más de 100 mil dólares en lingotes de oro, algunos de los cuales tenían números de serie únicos cuyo rastreo llevaban a Hana. En el garaje había un reluciente Mercedes-Benz convertible.

La acusación de 39 páginas, que describía con minucioso detalle una serie de mensajes de texto eliminados, llamadas telefónicas cifradas y pagos de empresas fantasma, pintaba el retrato de una pareja motivada por una codicia implacable.

Nadine Menéndez, de 56 años, a menudo molestaba a sus asociados para que pagaran más sobornos, dijeron los fiscales, y no dudó en pavonearse de la influencia de su marido, una vez envió un artículo de noticias a Hana sobre ventas militares por valor de 2 mil 500 millones de dólares a Egipto y escribió: “Bob tuvo que aprobar esto”. Los socios comerciales alrededor de Hana parecían encontrar cada vez más formas de extraer lo que necesitaban de Menéndez, siempre y cuando pudieran entregar el efectivo.

Los sobornos incluso incluyeron dos máquinas de ejercicio y un purificador de aire que fueron entregados en la casa de Menéndez, dijeron los fiscales.

Bob Menéndez mantuvo su inocencia el viernes, acusando a los fiscales federales de Manhattan que presentaron el caso de tergiversar el trabajo rutinario del Congreso. Los abogados de Nadine Menéndez y Hana, de 40 años, también negaron los cargos.

Cuando empezó a salir con Menéndez a principios de 2018, estaba desempleada. Pero su nueva relación ofreció una solución.

Hana aceptaría ponerla en la nómina de su empresa de carne halal si Bob Menéndez pudiera prometer ayudar a facilitar más ventas de equipo militar a Egipto, dijeron los fiscales.

En ese momento, el tema era una alta prioridad para el Gobierno egipcio porque el Departamento de Estado de Estados Unidos estaba reteniendo parte de la ayuda militar hasta que el país pudiera mostrar mejoras en materia de derechos humanos. Como miembro de alto rango (y futuro presidente) del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Menéndez ejerció una influencia significativa sobre la cantidad de ayuda militar que Estados Unidos proporcionó a Egipto y otros países.

Menéndez compartió con su novia información sensible del Departamento de Estado sobre el número y nacionalidades de las personas que trabajan en la Embajada de Estados Unidos en El Cairo; ella se la pasó a Hana, quien la remitió a un funcionario del Gobierno egipcio, dijeron los fiscales. Bob Menéndez también acordó escribir una carta de un funcionario egipcio que deseaba instar al Senado de Estados Unidos a proporcionar más ayuda militar a Egipto.

En julio de 2018, después de reuniones entre Menéndez y funcionarios egipcios, le envió un mensaje de texto a Nadine Menéndez para decirle a Hana que iba a aprobar una venta de armas multimillonaria a Egipto. Ella le envió el mensaje a Hana, quien se lo envió a dos funcionarios egipcios, uno de los cuales respondió con un emoji de aprobación.

Hana y su socio comercial, José Uribe, vieron entonces otra oportunidad para utilizar a Bob Menéndez, dijeron los fiscales. Sabían que Nadine Menéndez había tenido recientemente un accidente automovilístico y necesitaba un automóvil, por lo que se ofrecieron a comprarle a la pareja un nuevo Mercedes-Benz C-300 convertible, valorado en más de 60 mil dólares.

A cambio, le pidieron a Bob Menéndez que interfiriera en un proceso y una investigación criminal en curso que involucraban a los socios comerciales de Uribe. Uribe, de 56 años, que trabajaba en las industrias de transporte y seguros, había sido condenado anteriormente por fraude.

A principios de 2019, Menéndez se puso en contacto con un fiscal superior de la Oficina del Fiscal General de Nueva Jersey que estaba supervisando los casos y lo presionó para que los resolviera favorablemente para los acusados, según la acusación. El fiscal no aceptó intervenir, pero uno de los casos finalmente resultó en un acuerdo sin pena de cárcel. En el otro, nunca se presentaron cargos.

Unos días después de que Menéndez llamara al fiscal, Nadine Menéndez le envió un mensaje de texto a Hana: “¡Todo es GENIAL! Estoy muy emocionada de conseguir un auto la próxima semana”.

Nadine conoció a Uribe en el estacionamiento de un restaurante, donde él le entregó unos 15 mil dólares en efectivo. Ella pagó el enganche de su nuevo Mercedes al día siguiente. “Eres un hacedor de milagros que hace realidad los sueños. Siempre lo recordaré”, le envió un mensaje a Uribe.

Pero en ese momento surgió un problema. La empresa de carne halal de Hana, IS EG Halal Certified, tenía pocos o ningún ingreso. Nadine Menéndez, a quien los fiscales dijeron que le habían dado un “trabajo de bajo costo o no presencial”, comenzó a quejarse ante los socios comerciales de Hana de que no le pagaban. Le envió un mensaje de texto a Menéndez sobre lo molesta que estaba por las promesas incumplidas de Hana.

En la primavera de 2019 se produjo una ruptura importante. El Gobierno egipcio le dio a la empresa de Hana el monopolio sobre la certificación de que las exportaciones de alimentos estadounidenses a Egipto cumplían con los estándares halal, en cumplimiento de la ley islámica. La empresa de Hana, a pesar de su nombre, no tenía experiencia con la certificación halal.

Se avecinaba una enorme ganancia financiera inesperada.

Unos meses después de que la pareja se casara en octubre de 2020, Bob Menéndez se reunió con Philip Sellinger, un candidato potencial para ser nominado a fiscal federal en Nueva Jersey, el principal fiscal federal del estado.

Esta vez, según la acusación, Menéndez estaba cumpliendo su parte de otro trato corrupto. En la reunión, criticó el caso en curso contra Fred Daibes, quien fue acusado en 2018 por fiscales federales en Nueva Jersey. También resultó ser socio comercial de Hana y recaudador de fondos para Menéndez desde hace mucho tiempo.

En junio de 2022, agentes federales allanaron la casa de los Menéndez. Algunos de los sobres que contenían los fajos de billetes tenían las huellas dactilares y el ADN de Daibes y su conductor, marcados con la dirección del remitente de Daibes, dijeron los fiscales.

El viernes, Bob Menéndez fue acusado de tres cargos federales y renunció temporalmente a su presidencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado. La acusación también imputó a su esposa, Hana, Uribe y Daibes.

En respuesta a los crecientes pedidos de su renuncia, Menéndez emitió una nueva declaración el viernes por la noche.

“No se me escapa lo rápido que algunos se apresuran a juzgar a un latino y sacarlo de su asiento”, dijo. “No iré a ninguna parte”.