Cobran auge agencias de trámites gubernamentales

El cierre temporal de oficinas del Condado de El Paso a causa de la pandemia de Covid-19 ha ocasionado que oficinas adjuntas prestadoras de sus servicios hayan incrementado sus trámites hasta en más de un 100 por ciento en los últimos meses, generando nuevas contrataciones de personal en algunas de ellas.

Directivos de estas empresas prestadoras de servicios gubernamentales coincidieron en que desde hace más de un par de meses la afluencia de contribuyentes aumentó considerablemente en sus locales debido al cierre de las oficinas oficiales por la emergencia de desastre que se vive.

Fabián De la Cruz, gerente de Texas Auto Registration & Title, ubicada en el 9155 Dyer Street, local 5A, manifestó que este tipo de oficinas adjuntas de servicio completo brindan servicios para transacciones de registro, renovación y titulación de vehículos motorizados.

“Hemos tenido bastante gente y queremos aprovechar para agradecerles su preferencia y a la vez pedirles mucha paciencia a la hora de realizar sus trámites”, expresó.

De la Cruz dijo que fue necesaria la contratación de dos personas para enfrentar la demanda.

Explicó que debido a la emergencia de desastre decretada por el gobernador Greg Abbott, a mediados de marzo, y para evitar la propagación del coronavirus sólo se permite la entrada a cinco personas a la vez por lo que el resto de los ciudadanos deben permanecer en línea afuera del local.

“Tratamos de ser muy eficientes y actuar con rapidez en cada uno de los trámites y creo que lo estamos logrando a decir de nuestros clientes, lo que nos da gusto”, dijo mientras daba instrucciones a su personal.

Rubén González, asesor-recaudador de Impuestos del Condado de El Paso, dirige actualmente seis oficinas de impuestos y doce oficinas adjuntas de servicio completo contratadas convenientemente ubicadas en diversos puntos de la ciudad.

Por una tarifa de conveniencia adicional, las oficinas adjuntas de servicio completo contratadas por el Condado brindan este tipo de servicios para transacciones de registro de vehículos además de tarjetones para personas discapacitadas y permisos de circulación temporal para particulares.

En las oficinas de Impuestos del Condado se brindan servicios para registros de vehículos motorizados, renovaciones y titulación, permisos de cerveza y vino, permisos ocupacionales, impuestos de hotel / motel, inspecciones 68-A y recaudación de impuestos a la propiedad que sólo se cobran durante el período de octubre al 1 de febrero.

“Estas oficinas son una alternativa y de gran ayuda porque así uno ya no tiene que ir hasta el Parque Ascárate, la oficina principal, a realizar trámites. Esta oficina me queda cerquita de mi casa y aunque pago unos cuantos dólares más me ahorro mucho tiempo”, dijo la señora Sonia Aguilar.

Ella, al igual que otros automovilistas, dijo que no tardó ni 15 minutos para poder obtener su ‘sticker’ por lo que consideró que es un buen servicio a un precio justo.

Mientras que en una oficina oficial del Condado el precio de renovación de placas tiene un precio de 80 dólares en estas oficinas el costo es de poco más de 90 por el trámite vehicular.

Las personas también pueden realizar el trámite por correo o Internet en las oficinas del Condado y recibir su documento a través del Servicio Postal.

Para combatir el virus y proteger la salud tanto de empleados como contribuyentes, el personal sólo recibe pagos a través de tarjetas de crédito o débito; “así evitamos hacer transacciones directas con el dinero en efectivo para mayor seguridad de todos”, dijo De la Cruz.

Para poder ingresar al local es obligatorio el uso de mascarillas al igual que para los trabajadores que despachan protegidos a través de una placa de plástico y respetando las medidas sanitarias.

Los horarios de atención al público en Auto Registration & Title, es de lunes a viernes de 8:30 am a 5 pm, mientras que los sábados es de 9 a 2:30 pm. El resto de las oficinas operan bajo horarios similares.

Algunas de las delegaciones de Servicio Completo se ubican en: 7580 Alameda Ste. 2; 10610 North Loop Ste. O; 14350 Horizon Blvd; 1030 N. Zaragoza Ste. AA; 12135 Montwood Ste. 109; 3560 N. Zaragosa; 5505 Montana; 5660 N. Desert Blvd. Ste. B; 1227 Lee Trevino Ste. 200; 1050 Sunland Park Dr. Ste A-400 y 1160 Airway Ste. D-4, entre otras sucursales.