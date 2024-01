Cobra residente de El Paso 1 millón de dólares a Mega Millions

El Paso.- Un residente de El Paso reclamó un premio de la lotería interestatal Mega Millions de segundo nivel por valor de 1 millón de dólares por el sorteo del 8 de agosto de 2023, según dio a conocer la Lotería de Texas.

El boleto fue adquirido en la gasolinera In and Out, ubicada en Ave. Alameda 10197, en Socorro y la persona ha decidido permanecer en el anonimato.

El boleto ganador fue obtenido bajo el sistema aleatorioQuick Pick, en el que la computadora genera las cifras, coincidió con los cinco números de bola blanca sorteados (13-19-20-32-33), pero no con el número de Mega Ball (14).

Esa misma noche, un boleto vendido en Florida ganó el premio mayor estimado de $1,58 mil millones de Mega Millions.

Los sorteos del Mega Millions se transmiten todos los martes y viernes a las 10:12 p.m., según la Lotería de Texas.