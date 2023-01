Cobra El Paso Water $10 mil al mes por refugio de migrantes

Mientras El Paso luchaba por hacer frente a un desafío humanitario histórico en el otoño y principios del invierno, los gobiernos y las iglesias convirtieron sus edificios en refugios temporales para los migrantes que cruzan la frontera.

Pero mientras la ciudad, el Distrito Escolar Independiente de El Paso y las parroquias católicas crearon un espacio de refugio gratuito, El Paso Water cobra a la Misión de Rescate de El Paso $10,000 al mes para usar uno de sus edificios vacíos para albergar a los migrantes.

El CEO de El Paso Water, John Balliew, dijo que su agencia ha tenido discusiones durante mucho tiempo sobre la venta de la propiedad a Rescue Mission y vio el contrato de arrendamiento como un paso hacia la venta.

“No creo que alguna vez nos hayan pedido que hagamos algo temporal. Nos habían pedido que trabajáramos para lograr una transferencia permanente y eso es lo que estábamos haciendo”, dijo Balliew.

Pero Blake Barrow, el director ejecutivo en jefe de Rescue Mission, dijo que había detenido los planes para comprar la propiedad de El Paso Water porque el precio era demasiado alto. La organización basada en la fe brinda refugio y otros servicios a personas sin hogar o que necesitan otros servicios.

Dijo que se acercó a El Paso Water en octubre sobre el uso de las instalaciones como refugio temporal para el creciente número de migrantes que cruzan la frontera hacia El Paso.

Para entonces, la Misión de Rescate ya estaba utilizando todo su espacio existente para albergar a los migrantes.

“Tuvimos muchos migrantes en el Rincón de la Esperanza (centro de abastecimiento) por la noche. También teníamos al menos entre 75 y 100 durmiendo en los pisos de la capilla, la biblioteca, en los pasillos de la propia Misión de Rescate. Así que necesitábamos desesperadamente el edificio del departamento de agua”, dijo Barrow.

El 19 de diciembre, Rescue Mission firmó un contrato de arrendamiento de 12 meses, a $10,000 por mes, por el edificio de 210 N. Lee St. que El Paso Water había desocupado a principios de año. La propiedad, que tiene dos construcciones y algunos cobertizos de almacenamiento, se encuentra junto a Rescue Mission, 221 N. Lee St.

Barrow dijo que Rescue Mission ha querido comprar la propiedad de El Paso Water en North Lee Street desde 2016, cuando adquirió su ubicación actual cercana como parte de un acuerdo con la empresa de agua y la ciudad de El Paso.

El Paso Water desalojó este edificio en primavera y obtuvo una tasación del valor de la propiedad en $1.9 millones, más del doble de su valor seis años antes, dijo Barrow. Decidió posponer la compra de la propiedad en ese momento.

A medida que la cantidad de migrantes que cruzaban la frontera creció considerablemente en septiembre, los funcionarios de inmigración comenzaron a dejar autobuses llenos de migrantes en los refugios para personas sin hogar de El Paso. Barrow recurrió a El Paso Water en busca de ayuda.

Barrow dijo que propuso la tarifa de $10,000 a El Paso Water basándose en conversaciones previas que tuvo con la empresa de servicios públicos. Tanto él como Balliew dijeron que nadie consideró nunca un acuerdo de alquiler gratuito.

“Francamente, creo que lo que hemos logrado es un trato justo”, dijo Barrow.

Balliew dijo que tendría que investigar más antes de poder determinar si El Paso Water podría proporcionar temporalmente su propiedad sin pagar alquiler durante una crisis.

“Nunca nos habían pedido que hiciéramos eso antes. Nunca ha sucedido antes. Así que me gustaría decir que sí, que podría hacerlo, pero probablemente me gustaría al menos ir a la Junta de Servicios Públicos y obtener algún permiso oficial para hacerlo”, dijo.

Barrow rechazó una sugerencia de que El Paso Water y su organismo rector, la Junta de Servicios Públicos, podrían percibirse como beneficiarios de una crisis comunitaria.

“Yo no lo veo así. La Junta de Servicios Públicos tiene terrenos que, por supuesto, no estaban haciendo ningún bien antes. En cuanto al tamaño de su presupuesto, $ 10,000 por mes no es mucho. Creo que la Junta de Servicios Públicos está haciendo las cosas correctamente”, dijo Barrow.

Barrow dijo que los pagos de arrendamiento mensuales de $10,000 de la Misión de Rescate deberían ser reembolsados por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias hasta marzo, siempre que el edificio se use para albergar a migrantes.

El contrato de arrendamiento permite que cualquiera de las partes cancele con tres meses de anticipación. Barrow dijo que es posible que la Misión de Rescate tenga que hacer varios pagos mensuales de arrendamiento de $10,000 sin esperanza de reembolso por parte de FEMA, pero no le preocupa.

“Para esto estamos aquí. Estoy disfrutando ayudar a estas personas”, dijo.