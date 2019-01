Cobra el flu en esta temporada una tercera vida

El Departamento de Salud de la Ciudad de El Paso informó el deceso de la tercera víctima del virus de la influenza de esta temporada.

De acuerdo con las autoridades, se trata de una mujer de unos 80 años de edad quien no había sido vacunada en contra de la influenza y contaba con condiciones médicas subyacentes.

“La tendencia que estamos viendo en este momento es que la cantidad de casos de influenza en la región continúa en aumento”, dijo Fernando González, director del Departamento de Epidemiología de Servicios de Salud Pública de El Paso.

Queremos expresar nuestras condolencias a los seres queridos de esta mujer y recordarle a la comunidad que se proteja contra la enfermedad, ya que puede tener efectos devastadores. No es demasiado tarde para vacunarse, añadió.

En lo que va de esta tercera semana de enero, el número de casos de influenza en El Paso se encuentra en 661, un número menor en comparación con 1 mil 540 a la misma fecha, pero de la temporada pasada.

El primer deceso de esta temporada ocurrió a mediados de diciembre del 2018. La víctima, un adulto mayor a los 80 años con condiciones asociadas al virus de la influenza.

Sin embargo, hace una semana, la segunda muerte destacó por ser una mujer en sus 20’s y que había sido vacunada en contra del virus.

Durante la temporada de influenza del 2017-2018, se reportaron 21 muertes relacionadas con la enfermedad, siendo el virus de la Influenza tipo A el más común en la región.

Además de la vacuna, autoridades de Salud pública recomiendan a la comunidad prevenir contagios con siguientes medidas sanitarias:

• Lávese las manos a menudo. Frote sus manos durante al menos 30 segundos con agua y jabón, o use un limpiador de manos a base de alcohol.

• Cubra su tos. Use un pañuelo para cubrir su boca y nariz cuando tosa o estornude. ¿No cuenta con un pañuelo? El hueco del codo servirá.

• Contenga los gérmenes alejándose de otras personas que estén enfermas. Si se enferma, quédese en casa hasta que esté bien nuevamente para no propagar más gérmenes.

• Consulte a su médico si usted o alguien en su casa tiene fiebre por arriba de los 100 grados Fahrenheit.



