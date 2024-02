Coach paseño, pieza clave para tenistas mexicanos

“Nunca imaginé que El Paso se convirtiera en una de las ciudades más importantes en mi vida profesional para practicar tenis” expresó el doblista tapatío Miguel “Mickey” Ángel Reyes-Varela durante su participación en los Play-offs de la Copa Davis 2024 que se realizó este fin de semana en el Club San Javier en la ciudad de Zapopan.

Aunque en los últimos años ha incrementado el interés en el deporte blanco tanto en México como en Estados Unidos, practicarlo de manera profesional se ha convertido un reto para jugadores mexicanos de renombre y optan por buscar entrenadores temporales en la unión americana.

Reyes-Varela conoció al sonorense Eduardo Vicencio, especialista en rendimiento de tenis certificado por CTPS (Especialista Certificado en Rendimiento de Tenis) otorgada por la organización iTPA (Asociación Internacional de Rendimiento de Tenis), durante otros torneos de la Copa Davis quien participó como staff entre 2011-2013 y actualmente es consultor independiente de tenis y fitness, así como entrenador profesional en esta ciudad fronteriza.

“En México sólo puedes entrenar en clubs privados y claro… también existen buenas academias que te preparan en general para los juegos juveniles… pero no hay suficiente personal para el entrenamiento físico requerido en el circuito profesional”, dijo el tenista, quien actualmente ocupa el número 73 a nivel mundial en dobles.

Y agregó: “lo recuerdo perfectamente, todavía jugaba singles y Vicencio me ponía a entrenar en las canchas de El Paso Tennis Club y las de la preparatoria Eastwood… en el verano y el invierno desde el 2011, finalizando en 2016… no conocía a nadie y eso definitivamente hizo que me concentrara al cien con el clima extremo que ofrece la ciudad”.

La leyenda de este apellido en el certamen se remonta a más de 70 años atrás con el abuelo y el padre, ambos llamados Miguel Ángel, quienes fueron convocados a participar en la Copa Davis en 1949 y 1984, respectivamente.

Reyes-Varela, nacido en 1987 en Guadalajara, comenzó a jugar tenis a los tres años y tuvo una beca para estudiar Matemáticas en la Universidad de Texas en Austin y ahí se integró en el equipo de tenis durante los cuatro años de su carrera profesional.

Después de obtener su titulación en 2009 regresó a México y en ese entonces no contaba con un ranking como tenista profesional.

Años después comenzó a entrenar con Vicencio en El Paso y durante ese periodo subió de posicionamiento logrando ser campeón en México por tres años consecutivos.

Su mejor ranking individual es el número 400 alcanzado en 2013, mientras que en dobles logró la posición 49 en 2018.

Vicencio ha entrenado a Reyes Varela durante su participación de los cuatro Grand Slams en 2018, 2019, 2022 y 2023.

“Todo comenzó hace aproximadamente 13 años cuando el ex tenista profesional Jorge Lozano me abrió las puertas en los previos eventos de la Copa Davis y ahí tuve la oportunidad de darme a conocer con los demás jugadores”, señaló Vicencio quien llegó a la ciudad fronteriza sin hablar inglés en 1994 en busca de oportunidades en el mundo del tenis.

Vicencio, quien obtuvo una beca en UTEP para estudiar Kinesiología y Deportes, señaló que nunca le llamó la atención jugar como profesional y optó por ser maestro de tenis en El Paso en los siguientes años después de su titulación en el 2002.

“Por alguna razón entré al mundo del ciclismo y me dediqué a ese deporte por completo y en los próximos cinco años aprendí técnicas que me ayudaron posteriormente aplicarlas en el tenis”, señaló Vicencio.

Vicencio ha sido preparador físico no solo de Reyes-Varela, sino también de otros tenistas profesionales tales como los doblistas Santiago González y Hans Hach Verdugo, así como los singlistas Alejandro Hernández, Bruno Rodríguez, Gerardo López, entre otros.

Uno de los expertos de este tema es Alejandro Ortega, socio fundador del Cancún Tennis Complex, quien expresó en una entrevista exclusiva a este medio durante el Abierto Mexicano de Tenis 2022 que “México lleva un lapso de más de 30 años que no cuenta con tenistas top 100 en singles y esto se debe a que –aparte de ser considerado más que un deporte, un hobby para la clase élite del país– no contamos con entrenadores de alto calibre y ni suficientes escuelas de alto rendimiento”.

Ortega señaló que solo existen dos escuelas de alto rendimiento en México y generalmente los padres de familia no cuentan con los ingresos para inscribir a sus hijos en estas academias donde pueden cursar la preparatoria y estudiar tenis de manera profesional.

“Esto solo puede hacerlo la élite mexicana”, expresó Ortega.

Y agregó: “Muchos de ellos prefieren que sus hijos salgan de una prepa de renombre como lo es el Tec de Monterrey para luego irse a estudiar a Estados Unidos o Europa con una beca y ahí puedan jugar tenis y si les va bien, hacerse profesionistas con la ayuda que ofrezca el país que eligieron o si no, por lo menos ya tienen una carrera en el extranjero”, concluyó Ortega.

Por su parte, la ex tensita profesional juarense Erika Clarke, de 40 años y quien actualmente es coordinadora en relaciones con el consumidor para los eventos WTA (Asociación de Tenis Femenino) y ATP realizados por HG Promotores, expresó que coincide con Ortega cuando se trata de sistemas de entrenamiento.

“México no cuenta con sistemas de capacitación en referencia a la biomecánica, y esto sólo lo he visto en Colombia y Argentina… por otro lado, tampoco cuenta con especialistas en alimentación”, agregó Clarke.

