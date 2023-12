‘Clonan’ criminales placas de cartón

Las organizaciones criminales han llegado al extremo de infiltrar el sistema estatal, para crear placas de cartón que parecen auténticas, las cuales son “clonadas” y vendidas para la comisión de delitos graves, como el narcotráfico y asesinatos.

Aunque el Condado de El Paso no tiene una cifra exacta de los fraudes cometidos en contra de la población por la adquisición de placas de cartón no oficiales, las autoridades enviaron de nueva cuenta una alerta a los automovilistas para que no se dejen sorprender y engañar por los fabricantes de matrículas falsas.

Y es que la impresión fraudulenta de este tipo de placas temporales de identificación vehicular ha causado problemas legales a los ciudadanos que compran de buena fe a particulares con el fin de conducir sus automóviles mientras adquieren sus placas metálicas y cuyo costo oscila entre los 50 y los 80 dólares.

Con la promulgación de la ley estatal HB-718, firmada por el gobernador Greg Abbott, el Gobierno asegura que se pondrá fin a un añejo problema que ha impactado la seguridad pública. La nueva ley entrará en vigor en julio del 2025.

“Sabemos de las consecuencias y los problemas que la gente nos reporta por lo que la única sugerencia es que la gente que quiere un permiso temporal tiene que acudir con nosotros o a las oficinas privadas autorizadas”, dijo Rubén González, director de la Oficina de Recaudación de Impuestos del Condado.

Resaltó que las placas de cartón o papel que son ofrecidas en las calles por particulares son falsas por lo que deben extremar precauciones para evitar ser extorsionados.

“Mucha gente se ha visto afectada al ser arrestada por la Policía luego de detectar las matrículas alteradas”, dijo González.

Mencionó que toda persona que adquiera un vehículo también debe verificar que no tenga reporte de robo. “Imagínese con placas falsas y auto robado… pueden ir a la cárcel”.

El problema de esta venta ficticia resultó por la creación de una industria ilegal que operaba en ambos lados de la frontera sin que las autoridades pudieran controlarla.

De acuerdo a testimonios de algunos fronterizos esta venta se promovía dentro del gremio de los llamados ‘dealers’, comerciantes dedicados a la venta y compra de automóviles, ante la falta de una regulación en la expedición de las patentes vehiculares.

El acercamiento que ha tenido el Condado con los distribuidores de autos usados con el fin de orientarlos en los procedimientos de operación mercantil y de enterarlos de las nuevas leyes que rigen el comercio ha logrado reducir la incidencia.

“El problema que detectamos es que algunos comerciantes deshonestos promueven los fraudes al duplicar esos permisos y la Policía creía que eran legales hasta que se detectó la anomalía”, expresó el funcionario tras puntualizar que la situación mermó al implementarse medidas de control y vigilancia.

González dijo que la expedición de permisos de cartón, proporcionados a los concesionarios y al Departamento de Vehículos Motorizados de Texas (TxDMV) se implementó en el año 2009 para que los compradores tuvieran la facilidad de manejar y transitar de inmediato sus vehículos, en tanto adquirían sus placas metálicas, no obstante y al paso de los años esto se convirtió en un negocio ilegal.

Expresó que estos documentos se empezaron a fabricar en imprentas de El Paso y Ciudad Juárez así como en otros estados del interior del país.

Este desorden fue aprovechado por grupos criminales que, utilizando este tipo de permisos vehiculares temporales, participaban en todo tipo de crímenes escondiendo su identidad para no ser descubiertos por la Policía.

Un reportaje periodístico de la serie de televisión “Paper Tag Nation”, con sede en Dallas y transmitido en septiembre de 2021, puso al descubierto cómo los delincuentes obtuvieron licencias de concesionarios de automóviles para poder acceder al sistema en línea del DMV de Texas y luego imprimir y vender etiquetas de papel fraudulentas.

“Es muy peligroso porque esa gente después de cometer su fechoría anda en carro robado y amparados con ese tipo de placas así que pasan desapercibidos por la Policía. Qué bueno que promovieron esa ley”, dijo René Leyva, residente del Este de la ciudad.

“Cuando lleguen las nuevas placas se acabará la emisión fraudulenta y garantizará que todos los vehículos que transitan por las calles estén registrados”, dijo Ryan Urrutia, comandante de la Oficina del Sheriff del Condado de El Paso.

Sin precisar el número de arrestos de personas involucradas en estos delitos manifestó que es importante que todos en la comunidad cumplan con las leyes para evitar problemas legales.

Por su parte el recaudador de Impuestos apuntó que la nueva ley, aprobada por la actual Legislatura, tomará su vigencia a mediados del 2025 para dar tiempo al estado de prepararse y fabricar las placas. “Todas esas placas deberán estar bajo mi resguardo para vendérselas a los contribuyentes”.

La nueva ley estatal, que elimina la expedición de placas de papel, entrará en vigencia el 1 de julio de 2025 y pondrá fin al problemático sistema temporal de etiquetas de licencias en papel.

Actualmente para sacar placas de cartón en Texas se requiere: una copia del registro del vehículo; prueba de seguro que cubra por lo menos los requisitos mínimos de responsabilidad civil del estado, pago por el impuesto sobre el vehículo, si aplica, y un pago por la tarifa de la placa temporal.

Las oficinas del Recaudador de Impuestos del Condado administrarán la mayoría de los servicios de registro y título de propiedad de vehículos en nombre del Departamento de Vehículos Motorizados de Texas.