Clausuran bares por no obedecer protocolos

Armando Vela

Dos bares de El Paso fueron suspendidos de sus permisos durante el fin de semana, en una investigación encubierta de la Comisión de Bebidas Alcohólicas de Texas (TABC) en la que se pretendía asegurar que bares y centros nocturnos operaran bajo las normas de distanciamiento social.

En la tercera noche del fin de semana, la operación ‘Safe Open’ de la Comisión de Bebidas Alcohólicas de Texas, encontró evidencia para suspender los permisos de siete bares más. En total, los permisos de 12 bares han sido suspendidos durante estas investigaciones encubiertas, incluidos los dos bares en El Paso.

De acuerdo con la TABC, el bar Werk ubicado en la 1441 de N Zaragoza Rd fue clausurado el viernes por la noche y el bar Coconuts ubicado en la 816 de N Piedras St, fue clausurado el domingo, día en que se celebra el Día del Padre.

“Proteger la salud y la seguridad de los texanos durante esta pandemia es nuestra principal prioridad. Advertimos a las empresas que TABC no tendrá tolerancia para romper las reglas, y ahora, algunos bares están pagando el precio. Espero que otros establecimientos aprendan de estas suspensiones”, dijo el director ejecutivo de TABC, Bentley Nettles.

La operación, que duró los tres días del fin de semana, logró clausurar 12 bares en Texas. El viernes, el Marty’s Live en Dallas y el Elevate Night Club en McAllen fueron relevados de sus permisos. Mientras que el sábado se clausuró al bar Buford’s Backyard Beer Garden y el Whiskey, Tango, Foxtrot Icehouse en Austin.

El domingo, se clausuraron varios, entre ellos el Handlebar Houston en Houston; BARge 25 en Seabrook; Harris House of Heroes en Dallas; The New PR’s en Fort Worth; UnBARlievable (West 6th) en Austin y el Little Woodrow’s en Lubbock.

La TABC anunció en un comunicado que la primera infracción resultará en una suspensión de la licencia hasta por 30 días, y la segunda resultará en una suspensión de hasta 60 días. Además, continuarán monitoreando la actividad de bares y restaurantes y buscarán suspensiones de licencias de emergencia si hay violaciones que son una amenaza para la salud y la seguridad pública, según informes.

“La operación ‘Safe Open’ es un esfuerzo de los agentes de TABC para inspeccionar las empresas en todo Texas para garantizar que sigan protocolos para frenar la propagación del Covid-19. Estos requisitos incluyen límites de capacidad del cliente interior de 50% para bares y 75% para restaurantes, junto con distanciamiento social de al menos 6 pies entre grupos de clientes.

TABC ha desarrollado pautas específicas que los bares y restaurantes deben seguir para reiniciar sus negocios de manera segura. Para ver las pautas y obtener más información sobre los esfuerzos del gobernador para reabrir Texas, visite open.texas.gov. Encuentre los recursos de TABC para empresas afectadas por la pandemia de coronavirus en tabc.texas.gov/coronavirus