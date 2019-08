Ciudadanía en migrantes cierra brecha económica: Censo

Orlando, Florida– Las personas nacidas en el extranjero tuvieron el año pasado mayores posibilidades de tener empleos de tiempo completo en comparación con aquellos nacidos en Estados Unidos, de acuerdo con datos de la Oficina del Censo difundidos el lunes que muestran también que los inmigrantes naturalizados tienen más probabilidades de tener estudios superiores en comparación con los nacidos estadounidenses.

Las nuevas cifras muestran que la brecha económica entre los nacidos dentro y fuera de Estados Unidos parece disminuir con la ciudadanía.

Los inmigrantes que no eran ciudadanos tuvieron el año pasado mayores tasas de pobreza, menor ingreso y menos educación en comparación con los nacidos en Estados Unidos. Pero los inmigrantes que tenían la ciudadanía eran menos pobres y tuvieron ingresos casi iguales y mayores tasas de estudios superiores que los nacidos estadounidenses.

Las cifras 2018 del Sondeo Actual de Población ofrecen un vistazo a los niveles de educación, salud y empleo de los inmigrantes que viven en Estados Unidos, mientras el país se encuentra en uno de los debates más feroces en décadas en el tema.

Frenar la inmigración ha sido una prioridad de la administración del presidente Donald Trump, quien ha propuesto negar el permiso de residencia (la green card) a los inmigrantes que usan Medicaid y quiere que se incluya una pregunta de ciudadanía en el cuestionario del censo que se realiza cada diez años.

Las cifras del lunes también analizan las diferencias entre los inmigrantes naturalizados y los que no son ciudadanos.

La educación parece desempeñar un papel en la reducción de la brecha de ingresos entre los nativos y los extranjeros.

En general, los inmigrantes naturalizados tuvieron un ingreso medio ligeramente menor que aquellos nacidos en el país (50.786 dólares anuales en comparación con 51.547 dólares), mientras que los inmigrantes no ciudadanos tuvieron un ingreso medio de 36.449 dólares anuales.

En tanto, los inmigrantes naturalizados con un título universitario superaron los ingresos de los nativos con educación universitaria, y tanto los inmigrantes naturalizados como los no ciudadanos con títulos avanzados tuvieron ingresos medios más altos que los nacidos en Estados Unidos y que tenían títulos superiores.

Los inmigrantes, tanto naturalizados como no ciudadanos, eranen su gran mayoría habitantes urbanos y suburbanos. Según las cifras, menos de 1 de cada 20 inmigrantes vivía fuera de un área metropolitana el año pasado, en comparación con aproximadamente 1 de cada 7 de los ciudadanos nativos.