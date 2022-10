Citan a Trump a comparecer por ataque al Capitolio

Washington— El comité de la Cámara de Representantes que investiga el ataque del 6 de enero de 2021 al Capitolio emitió una citación el viernes a Donald Trump, allanando el camino para una pelea judicial potencialmente histórica sobre si el Congreso puede obligar a testificar a un ex presidente.

El citatorio judicial ha sido el paso más agresivo tomado hasta ahora en lo que ya era una de las investigaciones del Congreso más importantes en décadas.

La decisión se produjo cuando el Departamento de Justicia lleva a cabo una investigación penal por separado sobre los esfuerzos para anular las elecciones presidenciales de 2020 y semanas antes de las elecciones legislativas de mitad de período, y es probable que empuje a Trump y al comité del 6 de enero a una batalla legal que finalmente podría ser decidida por la Corte Suprema.

En un amplio documento de cuatro páginas emitido junto con la citación, el panel ordenó a Trump que produjera una extensa lista de documentos y comunicaciones, incluidas llamadas telefónicas, mensajes de texto, mensajes cifrados y correo electrónico, relacionados con casi todos los aspectos de su esfuerzo por invalidar la elección de 2020 entre el 3 de noviembre de 2020 y el 6 de enero de 2021.

Se solicitó material sobre el intento del ex presidente de crear listas falsas de electores a favor de él en los estados que perdió, sus conexiones con los grupos de milicias que asistieron a los disturbios del 6 de enero en el Capitolio, cualquier intento de retrasar o interrumpir el conteo electoral del Congreso ese día, y sus interacciones con los miembros del Congreso.

“Como se demostró en nuestras audiencias, hemos reunido evidencia abrumadora, incluso de docenas de sus antiguos designados y personal, de que usted orquestó y supervisó personalmente un esfuerzo de varias partes para anular las elecciones presidenciales de 2020 y obstruir la transición pacífica del poder”, le escribieron a Trump el viernes los representantes Bennie Thompson, demócrata de Mississippi, y Liz Cheney, republicana de Wyoming, los líderes del comité legislativo.

Dijeron que la solicitud del panel estaba “estrechamente enfocada” en información que el ex presidente estaba “en una posición única para proporcionar”.

El comité citó numerosos ejemplos de ex presidentes, incluidos John Quincy Adams y Gerald Ford, que testificaron ante el Congreso después de dejar el cargo. Pero la Corte Suprema nunca ha decidido un caso en el que un ex presidente se negara a cumplir con una citación del Congreso, y el panel no mencionó casos en los que los presidentes se hayan resistido a las investigaciones legislativas.

Cheney, la vicepresidenta del comité, dijo esta semana que si Trump se negaba a cumplir, los miembros del panel “tomarían los pasos que haya que tomar”.

Pero no estaba claro qué podría hacer el comité, particularmente si los republicanos ganan el control de la Cámara en las elecciones del próximo mes. En ese caso, los líderes del Partido Republicano –que lucharon contra la formación de la investigación, la boicotearon y la han denunciado en todo momento–, seguramente permitirían que el panel se disolviera, como está programado para cuando concluya, en enero, la actual Legislatura.

La citación a Trump requiere que entregue los documentos antes del 4 de noviembre y que comparezca para una declaración bajo juramento el 14 de noviembre o alrededor de esa fecha, lo cual advierte, podría durar varios días.

El panel le pidió al ex presidente que informara al comité “sin demora” si tenía la intención de invocar su derecho de la Quinta Enmienda contra la autoincriminación.

En un comunicado el viernes por la noche, un abogado de Trump dijo que su firma revisaría la citación y criticó al panel por su manejo de lo que llamó una “acción sin precedentes”.

“Entendemos que, una vez más, incumpliendo las normas y el proceso adecuado y habitual, el comité ha hecho pública una copia de su citación”, dijo el abogado David Warrington.

La semana pasada, Trump publicó una carta larga y divagante que atacaba el trabajo del comité y reiteró las afirmaciones falsas de fraude electoral generalizado, pero no abordó si cumpliría con el citatorio.

El ex presidente ha indicado en privado a sus asesores que estaría dispuesto a testificar ante el panel de la Cámara, pero sólo si pudiera hacerlo en vivo, según una persona cercana a él. Los miembros del comité y del personal han sugerido que están abiertos a la idea, creyendo que el panel podría obtener algunas revelaciones importantes del ex mandatario.

Pero el momento de la citación, que llega poco más de dos meses antes de que el comité cierre y justo cuando se supone que debe producir un informe voluminoso que exponga sus hallazgos, planteó dudas sobre lo que el panel esperaba obtener de Trump.

Los miembros del comité han dicho que querían acumular la mayor cantidad de evidencia posible sobre las acciones del ex presidente antes de intentar interrogarlo. Pero las posibilidades de asegurar su testimonio siguen siendo escasas.

Los expertos legales dudaron de que algún abogado que representara al ex presidente le permitiera testificar, por temor a que cometiera perjurio y se pusiera en peligro legalmente.