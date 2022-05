Cinco años después, buscan a estudiante de Tornillo HS

El Paso.- Angel Marie Avalos tenía 19 años y estaba embarazada de unos ocho meses cuando fue vista por última vez yendo a una fiesta de graduación de la Tornillo High School con su novio el 3 de junio de 2017.

Su familia está desesperada y urge que regrese a casa.

PUBLICIDAD

La desaparición de la adolescente del condado de El Paso se destaca en una campaña publicitaria digital de un mes de duración donada por Clear Channel Outdoor.

Han sido cinco años de no saber, cinco años de miedo y frustración, dijo la madre de la joven en una conferencia de prensa el miércoles en The Fountains at Farah, que coincidió con el Día Nacional de los Niños Desaparecidos.

El rostro de la mujer aparece en lo alto de una cartelera digital a lo largo de la Interestatal 10 junto al centro comercial en East El Paso.

La familia Ávalos no ha tenido noticias de Angel Marie en cinco años. Ni siquiera saben si nació su bebé, dijo su madre.

Los oficiales del alguacil del condado de El Paso que investigan la desaparición dijeron que la familia residía en el área de Sparks cerca de Horizon City cuando la adolescente embarazada desapareció.

"Cada vez que un niño desaparece, no importa la edad que tenga, siempre existe esa preocupación", dijo el agente del Sheriff Ryan Urrutia.

Agregó que considera que hubo delito en el caso y que las búsquedas en el extenso desierto no han arrojado nada.

Ávalos tiene un lunar en el lado izquierdo de la cara, un piercing en la lengua y un tatuaje de "Mónica" en letra cursiva en el lado izquierdo del pecho.

Su novio ha reaparecido y tiene una nueva pareja, en tanto que Angel permanece perdida.

El 25 de mayo comenzó a aparecer el anuncio espectacular con la imagen de Angel Marie en el Este de El Paso. La campaña digital Out-of-Home (DOOH) ayudará a generar pistas para los casos de menores desaparecidos en todo el país. Específicamente en Texas, donde 253 menores están desaparecidos, CCO realizó cuatro conferencias de prensa para resaltar los casos de niños desaparecidos en Houston, San Antonio, Dallas y El Paso.

La campaña nacional, que apoya el esfuerzo local, llegará a millones en ciudades de todo el país durante el próximo mes utilizando las vallas publicitarias digitales de Clear Channel, incluso en Chicago, Los Ángeles, Nueva York y Washington, D.C. La creatividad muestra una serie de impresionantes estadísticas que ilustran la cantidad de niños desaparecidos en cada estado y el mensaje "Ayuda a encontrarlos".

Los niños desaparecen todos los días en los Estados Unidos y, aunque la mayoría se encuentran rápidamente, algunos permanecen desaparecidos durante meses e incluso años, señala la Clear Channel a través de un comunicado.