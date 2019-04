‘Cierre’ de biblioteca causa molestia en padres

Un grupo de padres de familia de la escuela primaria Beall, misma que cerrará su puertas al terminar el ciclo escolar, se presentaron en las instalaciones del Distrito Escolar Independiente de El Paso (EPISD) para buscar entrevistarse con el superintendente Juan Cabrera, en protesta al desmantelamiento de la biblioteca del plantel.

De acuerdo con los miembros de dicho comité, varios de los tomos del acervo de Beall fueron puestos en mesas el exterior de la biblioteca y se obsequiaron, mientras otro tanto se llevó a la Escuela Douglass, que por votación unánime del Consejo de Administración de EPISD será donde se reubicará a los 351 alumnos de la Beall.

“Decimos que hay una crisis porque además de lo que pasa en la biblioteca no tenemos enfermera... pero eso no es todo, porque además en la escuela no hay principal (directora)”, refirió Villegas en representación al grupo de padres que buscaban hablar con el superintendente Cabrera.

Sin embargo, no se llevó a cabo el encuentro que se solicitaba a temprana hora del jueves, debido a que EPISD señalaron que la llegada del grupo fue repentina y “sin tener cita para pedir una junta con el superintendente”, dijo Gustavo Reveles, vocero de EPISD a El Diario.

Tras la votación llevada a cabo el 22 de enero pasado, EPISD decidió cerrar las escuelas primarias Beall, Schuster, Alta Vista y Burleson, y reubicar a sus alumnos al iniciar del año escolar 2019-2020. La medida se dio ante la disminución de alumnos en algunas escuelas, y para aliviar un déficit presupuestal millonario. Una vez que se aprobó el cierre de la Beall, se dijo que sus estudiantes asistirán a la Douglass Elementary al finalizar el presente ciclo escolar.

Posteriormente, el 6 de febrero pasado, EPISD nombró a los directores de los planteles que se vieron impactados por los cierres y consolidación. “La directora María Guerra es ahora directora de la Beall y Douglas. Alonzo Barraza, ex director de la Douglass es ahora el director de la Crosby Elementary, que tenía un director interino”, informó EPISD en un comunicado de prensa.