Cierran bancos y gobiernos por Labor Day

El Paso.- El Día del Trabajo, que se celebra el primer lunes de septiembre, significa que muchas oficinas gubernamentales y administrativas estarán cerradas. Este año cae en el cuarto día del mes.

Muchas familias aprovechan el fin de semana de tres días para celebrar con barbacoas, realizar un viaje de fin de semana o asistir a eventos en la ciudad.

Debido al ambiente festivo, el Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) y las policías del estado realizarán un operativo especial para evitar que ebrios al volante causen accidentes automovilísticos.

El Labor Day (en español: día del trabajo), es un día festivo federal que se celebra en Estados Unidos el primer lunes de septiembre. Tiene su origen en un desfile celebrado el 5 de septiembre de 1882 en Nueva York organizado por la Noble Orden de los Caballeros del Trabajo (Knights of Labor), inspirándose en un evento anual similar realizado en Toronto (Canadá). En 1884 se realizó otro desfile y los Caballeros del Trabajo decidieron hacerlo anualmente.

El presidente Grover Cleveland creyó que el festivo del 1 de mayo sería una oportunidad para desórdenes. Por tanto, temiendo que reforzara el movimiento socialista, rápidamente en 1887 dio su apoyo a la posición de los Caballeros del Trabajo y su fecha para el día del Trabajo.

Desde entonces a diferencia de la mayoría de los países del mundo, Estados Unidos celebra el día del trabajo en una fecha distinta.

¿Qué está cerrado el Día del Trabajo?

Los bancos y la Bolsa de Valores, así como uniones de crédito.

La Universidad de Texas en El Paso, EPCC y escuelas diferentes niveles

Bibliotecas cerradas.

Las oficinas administrativas y del condado de la ciudad de El Paso están cerradas.

Las oficinas administrativas del condado de Doña Ana estarán cerradas.

Los campus y centros de Doña Ana Community College estarán cerrados.

Las oficinas del Departamento de Vehículos Motorizados de Texas están cerradas.

La tienda Costco estará cerrado.

¿Qué está abierto el Día del Trabajo?

Los parques acuáticos de la ciudad están abiertos de 11 a. m. a 6 p. m.

Supermercados, tiendas minoristas y licorerías están abiertos.

La mayoría de las tiendas minoristas nacionales están abiertas el Día del Trabajo y muchas ofrecen ofertas especiales.

La tienda Sam’s Club sí abre.

¿Se entrega el correo el Día del Trabajo?

No. Todas las oficinas de U.S. Postal Service estarán cerradas el 4 de septiembre y no habrá servicio de correo regular.

¿Está abierto el Zoológico de El Paso el Día del Trabajo?

El Zoológico de El Paso estará abierto el Día del Trabajo. El horario será de 9 a 15 horas.