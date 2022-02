Cierra Old Navy tienda en Sunland Park Mall

La cadena Old Navy ha cerrado la puerta de una de sus tiendas en El Paso, específicamente la ubicada en el Sunland Park Mall, informó la administración del centro comercial.

Las puertas de la tienda de ropa permanecen cerradas desde la semana pasada, y ahora une sus nombres a los de minoristas nacionales como Sears, Macy's, JC Penney, Chik-Fil-A y el Cinemark Bistro que también suspendieron sus operaciones en el segundo centro comercial más grande de El Paso.

Al momento la firma Gap Inc., que es propietaria de la marca Old Navy, no ha revelado la razón de dicho cierre, y a la fecha no ha notificado que esta decisión vaya a abarcar a alguna de las otras 3 tiendas que permanecen en El Paso.

Old Navy opera tres tiendas en el área de El Paso, una en El Paseo Marketplace en el este; en el Cielo Vista Mall y otra en los Outlet Shops en Canutillo al oeste de El Paso.

De acuerdo a un informe financiero de la corporación Gap, Old Navy contaba con 1 mil 220 tiendas en el país a fines de enero del 2022.

Gap, como muchos minoristas nacionales, ha estado luchando en los últimos años frente al auge del comercio en línea, y sobre todo con el brote de la pandemia que empeoró su estabilidad financiera.

A fines de 2020 el corporativo anunció que cerraría 350 tiendas Gap y Banana Republic durante los próximos tres años.

Si bien el espacio que ocupaba la tienda Old Navy en Sunland Park permanece vacío, con las ventanas cubiertas con papel, otros establecimientos permanecen están abiertos y en boga.

Starr Western Wear, Victoria's Secret, Journey's, Aéropostale, Bath & Body Works, Conn's, The Greenery y la tienda departamental Dillard's mantienen una copiosa clientela como sellos distintivos del centro comercial.

Apenas el año pasado, el centro comercial se asoció con Wolf Pack Volleyball Club para presentar una nueva instalación de voleibol bajo techo, mientras que se ha anunciado la llegada de nuevas tiendas como: Sun City Kitty, Warman's Strength & Rehab, D Kong's Tattoo & Piercings, I Heart Sugar, NYPD Pizza y Monkey Rock entre otras.

Sunland Park Mall es el segundo centro comercial más grande de la ciudad, y está ubicado en la Interestatal 10 y Sunland Park Drive en el Oeste de El Paso.