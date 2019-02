Choque deja huérfano a niño de 5 años

En cuestión de segundos, la vida le cambió por completo a un niño de cinco años tras perder a su madre en un accidente automovilístico en Las Cruces, luego de que un conductor omitiera la luz roja.

Naomi Brandi Flores, de 26 años, falleció el pasado 2 de febrero cuando la camioneta en la que viajaba como pasajera fuera impactada por otro vehículo en la intersección de la calle Walnut y la avenida Spruce.

Familiares y amigos de Flores no dan crédito a lo ocurrido, asegurando que era una mujer llena de vida y dedicada a su hijo, ya que era madre soltera.

“Era una mujer maravillosa y una madre increíble. No puedo creer que ya no este”, expresó Mónica West, prima de Flores.

El reporte preliminar de la Policía de Las Cruces (LCPD), indica que tras el impacto, Flores salió disparada desde el asiento trasero de la camioneta Chevrolet pickup 1995 en la que viajaba.

Al igual que Flores, el conductor de la camioneta Chevrolet también salió proyectado, ya que aparentemente ninguno portaba el cinturón de seguridad.

Flores fue traslada de emergencia a recibir atención médica, pero murió poco después de haber sido ingresada al hospital, mientras que el conductor y una segunda pasajera, de quien solo se dijo tienen 26 y 24 años respectivamente, no presentaron lesiones de consideración.

Ante la repentina muerte de la también maestra de preescolar, Mónica Rodríguez, allegada a Flores, abrió una cuenta en internet para apoyar a la familia de la mujer.

“Era madre soltera y no contaba con ningún tipo de seguro de vida, y con las circunstancias actuales se aprecia cualquier ayuda que puedan brindar”, dijo.

Quienes conocieron a Flores aseguran que se trataba de una mujer que siempre veía el lado positivo de las cosas y ayudaba a quien lo necesitaba.

Ahora la consternación de sus seres queridos, es el pequeño hijo de Flores, quien tendrá que aprender a vivir su madre.

“Josiah tuvo una gran madre y se le va a extrañar mucho. Definitivamente Dios ganó un ángel”, expresó Trae Bridges.

Otra llegada, Elysha De la Cruz, asegura que todo parece una ‘pesadilla’, ya que días antes del fatal accidente habló con Flores.

“Apenas hablamos y ahora ya no estás, no puedo creerlo. Te voy a extrañar mucho, pero este no es un adiós, sino un hasta luego”, mencionó.

Quien guste apoyar a la familia de Flores con los gastos funerarios puede hacer un donativo en el página https://www.gofundme.com/naomi-flores-funeral-expenses.

Por su parte, LCPD indicó que hasta el momento no se han fincado cargos contra el conductor de la camioneta que chocó el vehículo donde viajaba Flores, ya que el accidente sigue bajo investigación.