‘Chocan’ la Ciudad y Sociedad Zoológica

Después de meses de peleas públicas cada vez más amargas, la Sociedad Zoológica de El Paso presentó una demanda contra la Ciudad de El Paso por el dinero recaudado por el grupo que ha recolectado fondos para el zoológico durante seis décadas.

En la demanda presentada el martes, la Sociedad Zoológica alegó que las relaciones con la Ciudad fueron sólidas durante décadas hasta que Joe Montisano fue contratado como director del zoológico en 2019. La relación se deterioró en los años siguientes, culminando con la decisión de la Ciudad de no renovar su contrato con la Sociedad en marzo.

La demanda pide a un juez que declare que los fondos recaudados por la Sociedad Zoológica de El Paso y que aún no se han gastado son propiedad de la Sociedad, no de la Ciudad. La demanda no dice cuánto dinero está en juego, pero los funcionarios de la Ciudad han dicho que la Sociedad Zoológica informó que tenía alrededor de $1.5 millones en efectivo e inversiones a noviembre de 2023.

“Es difícil creer que harían eso... presentar una demanda contra la Ciudad para no (tener que) compartir el dinero que se le dio a la organización para mejorar el zoológico”, dijo el alcalde Oscar Leeser durante una rueda de prensa el martes. “Es una pena, para ser honesto”.

En las semanas previas a la demanda, la Sociedad Zoológica y la Ciudad emitieron declaraciones contradictorias destacando sus posiciones.

“Hubo donaciones hechas por el público… que estaban destinadas al zoológico. Fueron asignadas a ciertos proyectos y ese dinero no se puede retener”, dijo Leeser antes de la votación del Concejo municipal el 20 de mayo para cerrar el contrato de la Ciudad con el zoológico.

La Ciudad dijo el martes que presentó una queja ante la División de Fideicomisos Caritativos del Procurador General de Texas sobre posible mala administración o desvío de activos caritativos, así como una queja de organización exenta de impuestos ante el Servicio de Impuestos Internos para determinar si ha habido una violación a la ley del impuesto federal. La Ciudad también dijo que presentó un reclamo ante la compañía de seguros de la Sociedad.

“La Ciudad de El Paso entregó los registros y pidió al IRS y al fiscal general que intervengan y observen lo que ha estado pasando con la Sociedad Zoológica”, dijo Leeser el martes. “Trabajamos con ellos y tratamos de llegar a un nuevo acuerdo. El nuevo acuerdo era asegurarnos de que hiciéramos lo mejor para el zoológico y lo mejor para los animales y los niños”.

La Sociedad Zoológica dijo en un comunicado de prensa del 17 de mayo que la Ciudad no tiene derecho al dinero que posee.

“La Sociedad sostiene que la demanda de la Ciudad de acceso irrestricto a los fondos no está respaldada por los términos del acuerdo de licencia. Además, la falta de planes articulados para la utilización de fondos genera preocupaciones sobre la rendición de cuentas y el cumplimiento de las intenciones de los donantes”, dijo la Sociedad en el comunicado.

La Sociedad Zoológica ha brindado apoyo al zoológico desde 1963, principalmente mediante la venta de membresías que ayudaron a financiar proyectos del zoológico. El contrato más reciente entre la Ciudad y la Sociedad expiró el 17 de marzo y desde entonces las dos partes han estado peleando en público.

La Ciudad alega que la Sociedad Zoológica no ha proporcionado la información financiera que se requiere en virtud de su contrato. La Sociedad ha dicho que la Ciudad no tiene derecho legal a la información ya que el contrato expiró.

El 20 de mayo, el Concejo municipal votó después de una sesión ejecutiva para tomar las acciones necesarias para cerrar el contrato con la Sociedad Zoológica y buscar otras oportunidades de recaudación de fondos.

Ese mismo día, la Sociedad Zoológica envió a los medios un comunicado indicando que aceptaban la oferta de la Ciudad de realizar una auditoría mutua de las finanzas del zoológico y de la organización sin fines de lucro, pero la Ciudad negó rotundamente haber recibido tal carta.

En su demanda, la Sociedad Zoológica dijo que su relación con la Ciudad comenzó a deteriorarse después de que expresó preocupaciones sobre Montisano, incluido el reembolso de gastos de su tarjeta de crédito personal, acusaciones de acoso sexual y el incumplimiento de reparación de un aire acondicionado.

La demanda alega que después de que el Ayuntamiento votara a favor de rescindir el contrato, Montisano envió un correo electrónico a un colega diciéndole: “No te metas con el oso porque te puede morder. Maté a una organización sin fines de lucro de 63 años, dejé a 9 personas sin trabajo y gané 1.6 millones para el zoológico en un solo movimiento”.

“Aunque más tarde intentó explicar su correo electrónico como una ‘broma’, el correo electrónico mostró claramente que el Sr. Montisano nunca olvidó el cuestionamiento de la Sociedad sobre sus dudosas solicitudes de reembolso, su trato al personal de la Sociedad y su falta de atención a las condiciones en el Zoológico y continuó guardando rencor personal contra la Sociedad”, dice la demanda.

Leeser no comentó sobre los detalles de la demanda, pero el administrador municipal interino, Cary Westin, dijo que está abordando los comentarios que Montisano hizo en el correo electrónico.

“Quiero dejar muy claro que esos comentarios son desafortunados. No apruebo los comentarios que se hicieron; no es una posición de la Ciudad y, al final, ninguno de nosotros en la Ciudad aprueba eso”, dijo Westin durante la conferencia de prensa del martes.

Westin dijo que cualquier acusación hecha contra Montisano en la demanda se ha abordado a nivel administrativo, pero no especificó si se tomó alguna medida disciplinaria.

“Se han investigado acusaciones anteriores y no creo que sea apropiado que las analice ahora”, dijo Westin. “Pero todas ellas han sido abordadas”.