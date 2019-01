Cerrarán I-10 en Centro en ambos sentido el domingo

Para garantizar que el reemplazo de una línea de agua dañada se complete de manera segura, la Interestatal 10 (I-10) en el centro de El Paso se cerrará en ambas direcciones a partir del domingo durante 27 horas. La I-10 estará cerrada desde Stanton Street hasta Mesa Street a partir de las 3 a.m. con la apertura del tráfico a las 6 a.m. del lunes. Los servicios de agua no serán interrumpidos.

La línea de agua de acero de 24 pulgadas que atraviesa un puente de servicios públicos se dañó luego de un accidente de tráfico en julio de 2018 que involucró un semitractor-remolque.

Los pasajeros que viajan hacia el Este por la I-10 saldrán del centro de la ciudad y volverán a ingresar a la avenida Wyoming. El tráfico en dirección Oeste saldrá de Mesa Street y volverá a ingresar en Yandell Drive.