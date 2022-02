Centran en Fort Bliss batalla electoral

Después de que los esfuerzos de redistritación federal en el otoño movieron parte de Fort Bliss fuera del Distrito 16 del Congreso con sede en El Paso, la segunda base más grande del Ejército está desempeñando un papel importante en la carrera primaria demócrata entre la actual representante federal Verónica Escobar y Deliris Montañez Berrios, una ex soldado y agente de la Patrulla Fronteriza.

La Legislatura de Texas, liderada por los republicanos, dividió Fort Bliss en dos distritos del Congreso cuando rediseñó los mapas políticos del estado este otoño: el Distrito 16 con sede en El Paso y el Distrito 23 en expansión, que se extiende desde San Antonio hasta la parte Este del Condado de El Paso.

Ambos escaños del Congreso están listos para la reelección en 2022 y las carreras primarias demócratas del 1 de marzo determinarán qué candidatos se enfrentarán a los candidatos republicanos en las elecciones generales de noviembre. Ambos aspirantes republicanos no tienen oposición en las primarias.

Montañez Berrios está enmarcando su desafío a la congresista de dos mandatos como una acusación de abusos desenfrenados en Fort Bliss y dentro del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que dice que Escobar no ha hecho lo suficiente para reducir. Las agresiones sexuales de mujeres militares en Fort Bliss y otras bases militares de Texas en los últimos años han puesto a la luz los problemas de supervisión dentro de las Fuerzas Armadas.

Pero Escobar dijo que la caracterización de Montañez Berrios de su acción en estos temas “no podría estar más lejos de la realidad”. Señaló sus esfuerzos liderando visitas de supervisión del Congreso a las instalaciones del Departamento de Seguridad Nacional de El Paso, audiencias de campo y la Ley Soy Vanessa Guillén como evidencia de su papel activo en la promoción de la rendición de cuentas por problemas de abuso y mala conducta.

“Fui instrumental en la aprobación de las reformas (Ley Soy Vanessa Guillén) que se convirtieron en la Ley de Autorización de la Defensa Nacional”, dijo Escobar. “Nunca en la historia de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos hemos tenido este tipo de reforma que protege a las víctimas de agresión sexual y acoso sexual”.

Montañez Berrios, quien se ha pronunciado en contra de la violencia sexual en el Ejército, enfatizó sus esfuerzos anteriores como denunciante de la Patrulla Fronteriza y criticó la falta de respuesta de la oficina de Escobar al plantear inquietudes en el pasado. Mientras se desempeñaba como agente de la BP, Montañez Berrios creó conciencia sobre los problemas de supervisión y la falta de responsabilidad dentro de las agencias del DHS.

“La funcionaria electa que (primero) elegimos hace cuatro años de alguna manera cambió su perspectiva y su agenda, y no está sirviendo a la gente. Cada vez que voy a denunciar algo para un congresista, y me comunico con ellos personalmente, recibo un correo electrónico que dice: ‘Necesito que se comunique con mi personal’. No elegí al personal, la elegí a ella”, expresó.

En cuanto a Fort Bliss, Escobar está luchando para incluir toda la base militar dentro de su distrito. Ella presentó una demanda federal contra el gobernador de Texas, Greg Abbott, en enero, argumentando que los límites rediseñados del Distrito 16 del Congreso eran “intencionalmente discriminatorios”, diseñados para diluir el voto latino en el Distrito 23.

La votación anticipada comienza el 14 de febrero.

Busca reelección

Como ex comisionada y juez del Condado de El Paso, Escobar, de 52 años, dijo que su tiempo en el Congreso ha sido guiado por el deseo de mejorar la vida de los habitantes de El Paso. Hizo historia como la primera mujer elegida para el escaño en 2018, y fue una de las dos primeras latinas de Texas en servir en el Congreso.

Escobar dijo que, en un nivel profundo, sus experiencias personales como cuidadora han formado su enfoque como legisladora: explicó cómo cuidar a sus hijos, a su padre después de sufrir una serie de derrames cerebrales y a su esposo mientras luchaba contra el cáncer, moldearon su comprensión de temas de gran alcance que afectan a sus electores.

“Mi papel como cuidadora... me da la empatía y la compasión que debería ser un requisito para la formulación de políticas y la legislación”, dijo.

La lucha por encontrar cuidado infantil asequible y de calidad para sus dos hijos décadas antes ha sido un “motivador importante” que guía su trabajo en nombre de las familias trabajadoras y los padres solteros, dijo. Los desafíos con los gastos médicos de su padre se convirtieron en “una llamada de atención” sobre el sistema de salud de la nación, dijo Escobar.

“No podía creer que viviéramos en un país donde las familias tienen que valerse por sí mismas de esa manera”, dijo. “Y eso realmente tuvo un impacto significativo en mí: toda la experiencia de cuidar a mi padre y tratar de ayudar a mi madre y tratar de brindarle dignidad a mi padre al final de su vida”.

Escobar ganó la reelección en 2020 por un amplio margen de 64.7% frente a la republicana Irene Armendáriz-Jackson, quien nuevamente se postula para el escaño este año. Armendáriz-Jackson no tiene oposición en las primarias republicanas de marzo.

El desarrollo económico, la atención médica asequible y la crisis climática son problemas clave que enfrenta el distrito en los que Escobar se enfocará si es reelegida, dijo.

Escobar recaudó más de $500 mil para su campaña de reelección en 2021, según su informe de finanzas de campaña más reciente. Los principales donantes incluyeron al CEO de W. Silver Recycling, Lane W. Gaddy, y su familia, quienes dieron $11 mil 700 en contribuciones combinadas; el magnate de bienes raíces y negocios de El Paso Woody Hunt y su familia, con $9 mil 700 en contribuciones combinadas; y Laurene Powell Jobs, fundadora de Emerson Collective y viuda de Steve Jobs, quien donó $5 mil 800.

Más de la mitad de sus contribuciones de campaña provinieron de Comités de Acción Política (PAC). Los principales donantes del PAC incluyeron contratistas de Defensa, con una suma combinada de $23 mil 500 de L3Harris Technologies, The Boeing Company, Raytheon y Lockheed Martin. Escobar es miembro del Comité de Servicios Armados de la Cámara.

La congresista también recibió el apoyo de los PAC nativos americanos, con una suma combinada de $6 mil 400 en contribuciones de la Nación Chickasaw y la Reserva Indígena Tigua.

Deliris Montañez Berrios

Montañez Berrios enfatiza los antecedentes policiales en la candidatura al Congreso. Antes de postularse para el Congreso, Berrios, de 51 años, sirvió 29 años en las Reservas del Ejército de los Estados Unidos. También trabajó como agente de la Patrulla Fronteriza en el Sector El Paso de 2000 a 2020.

Como candidata, dijo que está “excepcionalmente familiarizada” con el Ejército y las fuerzas del orden y cita eso como una de las razones por las que se postula para el cargo. Había debatido postularse durante varios años, pero después de retirarse de la Patrulla Fronteriza en noviembre de 2020 decidió que había llegado el momento.

“Tengo la educación, tengo la capacitación, la experiencia y las manos sobre el terreno (conocimiento) de lo que realmente está sucediendo, especialmente en nuestra frontera”, dijo.

Los datos de archivo de la Comisión Federal de Elecciones muestran que Montañez Berrios le prestó a su campaña $3 mil 125 y no enumera donantes externos ni contribuciones del PAC a partir de 2021.

“¿Me considero la no favorita? 100%”, dijo Montañez Berrios, pero dijo que cree que no se requieren fondos significativos para derrocar a un titular como Escobar.

Montañez Berrios difiere de Escobar y de la plataforma del Partido Demócrata en su postura sobre el aborto, que dijo que no debería ser legal, más allá de los casos de violación. Escobar ha sido una firme defensora del derecho al aborto. Ella presentó la Ley de Protección de la Salud de la Mujer al Congreso en el otoño de 2021, junto con las congresistas demócratas Judy Chu, de California, Lois Frankel, de Florida, y Ayanna Pressley, de Maine, que defiende el derecho federal a la atención del aborto.

Ex marine y ex trabajador del Congreso, por el Distrito 23

A partir del censo de 2020, aproximadamente el 11 por ciento del Condado de El Paso es parte del enorme Distrito Congresional 23, que abarca 29 condados y 800 millas.

Los republicanos han ocupado este escaño en la Cámara de Representantes de Estados Unidos desde 2014. Elegido por primera vez en 2020, el actual representante de Estados Unidos Tony Gonzales, republicano por Texas, se postula sin oposición en las primarias republicanas. Él es de San Antonio.

Dos demócratas están compitiendo por un lugar en la boleta electoral de las elecciones generales de noviembre: el ex marine de Estados Unidos y autoproclamado “experto en políticas” John Lira, que reside en San Antonio, y la ex miembro del personal del Congreso Priscilla Golden, que reside en Alpine, Texas.

John Lira

Lira, de 40 años, dijo que regresó de un despliegue en Irak en 2005 con un profundo interés en cómo se toman las decisiones políticas que envían tropas al combate y determinan cómo se trata a los veteranos cuando regresan a casa. Su gran interés en la política combinado con un compromiso de larga data con el servicio público motiva su campaña, dijo.

“Texas 23 es el distrito de mi ciudad natal, (y) es uno de los lugares más singulares de EU”, dijo Lira. “De los problemas que enfrenta el país, en muchos sentidos esos problemas se magnifican aquí en Texas-23, porque es un entorno rural, porque tenemos 800 millas de frontera entre Texas y México, porque somos un distrito y una región de bajos ingresos. Quiero enfrentar esos desafíos de frente”.

La inmigración humana y la política fronteriza junto con las mejoras de infraestructura son cuestiones clave que afectan al Distrito 23, señaló.

Golden no respondió a una solicitud de entrevista y no tiene un sitio web con posturas políticas establecidas. Ella anunció su intención de postularse para el puesto en una publicación de Facebook.

“Después de mucha reflexión y una creciente preocupación por el estado actual de la política, tomé la decisión de postularme para el Congreso”, dijo en la publicación, y agregó que “TX-23 merece a alguien que desafíe el statu quo y entregue un mensaje de cambio fuerte y resonante que hace mucho tiempo que se debe”.