Celebran paseños Miércoles de Ceniza

Al igual que millones de católicos en el mundo, los feligreses paseños celebrarán hoy el Miércoles de Ceniza considerado por la iglesia católica como un día santo cristiano de oración y ayuno.

Y es que con la imposición de las cenizas, se inicia una estación espiritual particularmente relevante para todo cristiano que quiera prepararse dignamente para la vivir el misterio pascual, es decir, la pasión, muerte y resurrección del señor Jesús, indican las autoridades eclesiásticas.

Cada año el Miércoles de Ceniza tiene una fecha diferente, pero comúnmente sucede entre el 4 de febrero y el 10 de marzo. En este 2022 el papa Francisco ha hecho un llamado especial a su congregación: participar en una jornada de ayuno por la paz.

El pontífice utilizó su cuenta de Twitter (@pontifex) para pedir la paz en Ucrania “Jesús nos ha enseñado que a la insensatez diabólica de la violencia se responde con las armas de Dios, con la oración y el ayuno”.

El papa Francisco animó a los creyentes para que este día se dediquen intensamente a orar y de esta forma que la reina de la paz preserve al mundo de la locura de la guerra.

Anselma Irigoyen, una católica devota como muchas de su comunidad de Montana Vista acogió con gusto las palabras de su líder espiritual para pedir por la paz y el cese a la guerra impulsada por el Gobierno ruso en contra del estado medieval de Ucrania.

“Todos debemos unirnos y rezar, rezar para que termine este conflicto que ya ha dejado muchas muertes” dijo afligida mientras revisaba los horarios de la toma de ceniza en la iglesia católica romana San Juan Diego.

Las diferentes parroquias que integran a la diócesis de El Paso se declararon listas para la imposición de la ceniza así como los horarios en que atenderán a los creyentes.

En la iglesia del Sagrado Corazón, ubicada en el Segundo Barrio, se impondrán cenizas entre 7 a.m. y 7 p.m. así como en las misas de 8 a.m. y 6 p.m. También habrá la oportunidad de recibir el Sacramento de la Reconciliación, entre las 7 a.m. y 8 a.m., 12 p.m. y 1 p.m., y 5 p.m. a 6 de la tarde.

En la iglesia María Cabrini, ubicada en el Este de la ciudad, el programa empezó ayer 1 de marzo con la práctica de ejercicios espirituales para estar preparados hoy Miércoles de Ceniza, Día de Ayuno y Abstinencia.

A las 7 de la mañana se celebrará una misa en español y a las 6 p.m. en inglés. Los servicios de Liturgia a la Palabra están programados a las 9:30 a.m. y 3:30 p.m. en español y 12:30 pm. y 4:30 pm. en inglés.

Para evitar la propagación del Covid-19 la Diócesis de El Paso adaptará el protocolo sobre la forma en que se impondrá la ceniza este año al igual que todas las iglesias.

Los sacerdotes no impondrán la ceniza en la frente, como es la costumbre, sino rociarán la ceniza en la cabeza de cada uno de los fieles que acudan al templo.

De acuerdo a la iglesia católica la ceniza es el signo más conocido de la Cuaresma y tiene seis significados: reconocer que se es pecador y se ha ofendido a Dios y al prójimo; manifestar ante la comunidad un sincero arrepentimiento y pedir a la Iglesia que haga oración por la conversión.

Asimismo manifestar públicamente el compromiso al cambio; compromiso a hacer penitencia por los pecados cometidos y estar dispuesto a recibir el Sacramento de la Reconciliación.

Este 2022, el Miércoles de Ceniza se conmemora el 2 de marzo, y a partir de ese día se cuentan 40 días naturales hasta el domingo de ramos, el 10 de abril.