Celebran Minerpalooza de forma virtual

Este año, Minerpalooza se vuelve completamente virtual. El 30 aniversario de la celebración anual más grande de la Universidad de Texas en El Paso comenzará a las 8 p.m., hoy viernes 4 de septiembre de 2020.

“Estamos entusiasmados de agregar elementos únicos en su tipo al Minerpalooza recién diseñado”, dijo Nicole Aguilar, organizadora del evento y directora del Centro de Liderazgo y Participación de Estudiantes de UTEP. “Estamos creando un evento completamente virtual para asegurarnos de que podamos celebrar un nuevo año escolar en un ambiente seguro. ¡Estamos ansiosos por lanzar este evento de una manera que la comunidad de UTEP nunca lo ha experimentado!”.

La celebración virtual de este año se presentará en dos partes. Los espectadores pueden conectarse en línea para ver la primera hora de la celebración en www.minerpalooza.com, esta parte contará con la presidenta de UTEP, Heather Wilson, los equipos de porristas y baile de UTEP, los Mineros marchantes de UTEP, Paydirt Pete, organizaciones estudiantiles y ex alumnos. También incluirá apariciones del director de Atletismo de UTEP, Jim Senter; el entrenador en jefe de futbol americano, Dana Dimel; el entrenador en jefe de baloncesto masculino, Rodney Terry, y el entrenador en jefe de baloncesto femenino, Kevin Baker.

La segunda mitad de la celebración contará con una actuación virtual exclusiva del artista de música country Jon Pardi, que se emitirá a las 9 p.m. en El Paso-Las Cruces CW, el afiliado local de CW Network (Canal 7.2).

“Este año, estamos emocionados de que la estrella country Jon Pardi encabece la celebración de los 30 años de Minerpalooza”, dijo Jorge Vázquez, director ejecutivo de la Oficina de Eventos Especiales de UTEP. “Su música resonará en todo El Paso, ¡y todos son bienvenidos a bailar y cantar! Invitamos a la comunidad de El Paso a celebrar con nosotros mientras llevamos esta fiesta directamente a su hogar”.

El álbum de Pardi, certificado con platino, “California Sunrise” (Capitol Records Nashville) debutó en el número 1 en la lista de Top Country Albums de Billboard, lo que le valió los honores de Nuevo Artista del Año de CMA y Nuevo Vocalista Masculino del Año de ACM en 2017.

Pardi dominó la cima de las listas de música country con éxitos Número 1 consecutivos, incluidas las canciones con dos ventas de platino “Dirt on My Boots” y “Head Over Boots”, y “Heartache on the Dance Floor” con certificación de platino. Más recientemente, “Night Shift” llegó al Top 10 de listas de Airplay de Billboard y “She Ain’t In It” se ubicó en el top 25.

Los espectadores también conocerán las Organizaciones de Estudiantes Registrados de UTEP, que suelen albergar puestos de actividades para recaudar fondos para sus metas anuales.

Minerpalooza es tradicionalmente una de las mayores oportunidades de recaudación de fondos y marketing para las organizaciones estudiantiles registradas de UTEP. Este año, más de 200 organizaciones estudiantiles registradas buscan apoyo con esfuerzos de recaudación de fondos que les proporcionarán los recursos que necesitan para continuar teniendo éxito en un entorno virtual.

La creación del Fondo de Avance de Organizaciones Estudiantiles ayudará a continuar apoyando el avance de líderes estudiantiles y organizaciones estudiantiles. Los organizadores esperan que los miembros de la comunidad consideren hacer un regalo para apoyar el papel integral que juegan los líderes estudiantiles y las organizaciones estudiantiles registradas en UTEP y en nuestra comunidad.

Haga sus donativos en https://pickaproject.utep.edu/minerpalooza.

La escultura del pico “Mining Minds”, en la rotonda de University Avenue de UTEP, se iluminará en azul y naranja este viernes 4 de septiembre para celebrar el Minerpalooza. “Mining Minds” es una obra de arte pública icónica instalada en 2010 para mejorar el campus de UTEP.

En ocasiones especiales, incluidas fechas históricas, hitos anuales importantes y para celebrar logros especiales, la escultura se ilumina en azul y naranja. Obtenga más información sobre la estatua y su artista en miningminds.utep.edu.