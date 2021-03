Celebran ‘Match Day’

TTUHSC El Paso / Estudiantes graduados de la Escuela de Medicina Foster se mostraron felices tras conocer dónde realizarán sus residencias de especialidades TTUHSC El Paso / Mientras que unos seguirán aquí, otros se moverán a estados como Oregon, Florida y Oklahoma TTUHSC El Paso / Estudiantes graduados de la Escuela de Medicina Foster se mostraron felices tras conocer dónde realizarán sus residencias de especialidades médicas TTUHSC El Paso / Eryn Pynes estaba muy contenta por hacer su residencia en Psiquiatría en The Hospitals of Providence Transmountain Campus TTUHSC El Paso / Cynthia Maldonado, acompañada por su esposo Daniel y sus hijos, Oliver, de 5 años, y Ezra, de 7 meses TTUHSC El Paso TTUHSC El Paso TTUHSC El Paso

Después de cuatro desafiantes años en la escuela de medicina, que incluyeron una pandemia que cambió su propia forma de vida y el entorno hospitalario, los estudiantes graduados de la Escuela de Medicina Foster descubrieron el viernes 19 de marzo dónde realizarán sus residencias de especialidades médicas.

El viernes fue Día de Selección (Match Day) 2021 a nivel nacional, donde miles de estudiantes de medicina graduados de todo el país descubrieron dónde continuarán su formación.

Once estudiantes de Foster School of Medicine y un número preliminar de 91 estudiantes de medicina de instituciones de todo el mundo emparejados con los programas de residencia de Texas Tech University Health Sciences Center El Paso (TTUHSC El Paso). Un número preliminar de 15 residentes realizarán sus becas en los programas TTUHSC El Paso.

Los 91 miembros de la promoción 2021 de la Foster School of Medicine se asignaron a programas de residencia en todo el país. Esto incluye a 13 estudiantes de medicina que coincidieron con residencias en El Paso; 11 de los cuales se emparejaron con el Centro de Ciencias de la Salud de Texas Tech University El Paso.

Por primera vez, el Día de Selección incluyó residencias con práctica clínica Transmountain de Texas Tech Physicians of El Paso, una colaboración entre The Hospitals of Providence Transmountain Campus y TTUHSC El Paso. TTP El Paso es la práctica médica de Foster School of Medicine.

Los residentes médicos a menudo permanecen en la región donde se capacitaron, por lo que hacer coincidir las residencias de El Paso ayuda a cumplir con la misión de Foster School of Medicine de aumentar el número de médicos en ejercicio en la región.

Normalmente, Match Day implica una gran reunión en interiores con familiares y amigos, pero esos planes fueron reinventados por los estudiantes debido a la pandemia de Covid-19. Este año, los graduados de Foster School of Medicine descubrieron dónde coincidían durante una ceremonia al aire libre en un estacionamiento de TTUHSC El Paso. Exactamente a las 10 a.m., los estudiantes abrieron sus sobres dentro o fuera de sus vehículos con sus familias.

Algunos estudiantes participaron virtualmente en Match Day, abriendo su correo electrónico con la familia en casa. En el campus, los asistentes usaron máscaras faciales y se adhirieron a las pautas de distanciamiento social para garantizar la seguridad durante el emocionante evento.

Los nuevos programas de residencia este año incluyen los programas de residencia en medicina interna y psiquiatría en The Hospitals of Providence Transmountain Campus, como parte de una asociación que ayudará a expandir la capacidad de capacitación de Foster School of Medicine, así como a mejorar el acceso a la atención médica en la región.

Los programas de Medicina Familiar y Obstetricia y Ginecología en The Hospitals of Providence Transmountain Campus se agregarán en 2021. Todos los programas en TTUHSC El Paso y The Hospitals of Providence Transmountain Campus brindarán a los residentes experiencias únicas de capacitación clínica y oportunidades de investigación y actividades académicas.

Las nuevas residencias son fundamentales para ampliar la capacidad de Foster School of Medicine para capacitar a médicos especialistas. Con el tiempo, The Hospitals of Providence Transmountain Campus y Texas Tech Physicians of El Paso (el brazo clínico de la Escuela de Medicina Foster) ofrecerán hasta 100 nuevos puestos de residentes en el lado oeste de El Paso.

La paseña Eryn Pynes estaba conmocionada y llena de alegría por hacer su residencia en Psiquiatría en The Hospitals of Providence Transmountain Campus.

“Siempre te dicen que el mejor programa es donde coincidas, pero estoy muy, muy contenta de que el programa con el que coincidí sea el de psiquiatría en Transmountain. Fue mi primera opción, y realmente esperaba entrar y ese era el nombre en mi sobre”.

Una de las razones por las que Eryn eligió Transmountain fue porque “existe la oportunidad de ayudar a darle forma y hacerlo tan grandioso como sea posible y saber que será fenomenal”.

Cynthia Maldonado de El Paso, acompañada por su esposo Daniel y sus hijos, Oliver, de 5 años, y Ezra, de 7 meses, abrió su sobre para saber que ella era compatible con el programa de residencia en Medicina Familiar de TTUHSC El Paso.

Daniel, emocionado, tomó a Oliver de las manos y se dio la vuelta diciendo: “Nos quedamos. Nos quedamos. Nos quedamos”.

Para Cynthia, quedarse en El Paso significa que podrá retribuir a su comunidad.

“Amo a mi comunidad. Amo a los habitantes de El Paso”, dijo. “Siento una conexión tan profunda con la gente de aquí. Así que, para mí, fue realmente difícil imaginarme yendo a otra parte”.

Cynthia dijo que ir a la escuela de medicina durante la pandemia de Covid-19 ha sido un desafío.

“He estado agradecida de ayudar cuando puedo y quiero seguir ayudando aún más”, dijo Cynthia. “Estoy en una posición en la que estoy agradecida de ayudar a los demás. Ver cómo el Covid-19 afectó a las familias de nuestra comunidad ha sido desgarrador”.

Hace más de 10 años, antes de la apertura de la Escuela Foster, el número promedio de médicos de atención directa del Condado de El Paso por cada 100 mil personas era un 75% menor que el promedio nacional. Actualmente, el condado enfrenta una escasez del 50%.