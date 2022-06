Celebran feria de la salud en San Elizario

Más de un centenar de residentes del Valle Bajo, pertenecientes a las clases vulnerables del condado, asistieron a la Feria de Salud, organizada por integrantes de la Iniciativa H.O.P.E., de la Universidad de Texas en El Paso (UTEP) para recibir los diferentes programas que ofrecieron las agencias participantes en la placita de San Elizario.

Silvia Chávez-Garay, coordinadora de la iniciativa comunitaria manifestó que el objetivo es apoyar a las comunidades necesitadas llevándoles hasta sus vecindarios las agencias prestadoras de servicios diversos.

PUBLICIDAD

“Ahora más que nunca es importante promover este tipo de eventos porque la pandemia vino a golpear duro a algunas personas en su economía al quedarse sin trabajo”, manifestó la doctora Chávez-Garay.

Explicó que hay comunidades que residen muy lejos de esos beneficios como las poblaciones asentadas en El Valle Bajo y que muchas de estas familias son inmigrantes que desconocen el sistema y manejo de los programas de salud, educación y de vivienda que están a su disposición.

Entre los apoyos gratuitos que se brindaron fueron exámenes de glucosa, presión arterial, mamografías, vacunas, examen de tuberculosis, prueba del VIH, manejo de casos y vivienda, recursos federales, información sobre salud mental y se otorgaron cupones para pruebas preventivas, entre otros.

“Tenemos 47 organizaciones, agencias que están trabajando para servir a la comunidad en un sólo lugar”, señaló la coordinadora del programa.

Agregó que este ejercicio da la oportunidad de que los participantes se conozcan y logren realizar un buen ‘networking’, trabajando en equipo y sepan a donde referir a las personas, cuales programas y servicios se tienen y para que la propia comunidad conozca de ellos.

“A mi me gusta venir a estas ferias de salud porque además que aprovecho para practicarme mis exámenes médicos me ayudan a tramitar mis casos de vivienda y de pilón me llevo mi despensa”, dijo doña Juanita, residente de esa ciudad.

A principios del presente año la Universidad de Texas en El Paso, bajo el liderazgo de Eva M. Moya, profesora asociada de trabajo social, recibió una subvención de $200 mil de la organización benéfica humanitaria Direct Alivio para expandir la iniciativa H.O.P.E. las ferias de salud y servicios educativos para personas sin refugio y sin seguro en el condado de El Paso.

Desde 2016, la Facultad de Ciencias de la Salud de UTEP y las escuelas de Enfermería y Farmacia han colaborado con docenas de socios comunitarios para organizar el H.O.P.E. (Salud, Oportunidad, Prevención, Educación) ferias de salud en el Centro de Oportunidades para Personas sin Hogar en el Centro de El Paso.

“Hoy y, después de cinco años salimos fuera del Centro de Oportunidades con estudiantes y profesores de trabajo social y profesiones de la salud de UTEP”, expresó la catedrática.

Indicó que las clínicas brindan exámenes de salud, referencias, vacunas, prevención de enfermedades y educación a cientos de personas cada año.

Se dijo que los servicios fueron reforzados desde abril por la unidad móvil de la Escuela de Enfermería. “Los servicios móviles harán posible que UTEP, el Centro de Oportunidades y otros socios comunitarios aporten recursos a las zonas desatendidas de El Paso en San Elizario, el Noreste de la ciudad y el Segundo Barrio en el centro”.

Moya, quien es presidenta interina del Departamento de Trabajo Social de la universidad, expresó que la nueva iniciativa H.O.P.E., espera atender a alrededor de 600 adultos necesitados a lo largo de 2022.

“Esta subvención es el resultado de una asociación notable entre la facultad y los estudiantes de ciencias de la salud, enfermería y farmacia de UTEP y nuestros socios comunitarios que, durante los últimos cinco años, han estado ayudando a servir a las comunidades marginadas de la sociedad”, dijo Moya.

Y es que con el apoyo de Direct Relief y en conjunto con el Centro de Oportunidades para Personas sin Hogar, el Centro San Vicente, Familias Triunfadoras y la Clínica La Fe, se ha logrado ampliar y llegar a los miembros de la comunidad que carecen de un hogar y al mismo tiempo conectarlos con servicios de salud mental y atención primaria.

Con estos recursos se dijo que se espera se logren la contratación de un gerente de programa, un asistente de investigación graduado y trabajadores de salud comunitarios o defensores de pares que ayudarán con los servicios de divulgación y referencia.

Al mismo tiempo la subvención ayuda a asegurar suministros para ocho ferias de salud comunitarias, incluidos incentivos para los participantes y equipo de protección personal. A la fecha se han organizado seis eventos.

Además de los fondos, las ferias de salud continuarán brindando a los estudiantes y profesores de UTEP valiosas oportunidades para aprender y practicar la participación comunitaria, utilizar el pensamiento crítico, el trabajo en equipo, la comunicación, la resolución de problemas y las habilidades de liderazgo para llevar a cabo la responsabilidad social, dijo Moya.

“Es importante que las personas aprendan a navegar tanto en el sistema de salud como el educativo para poder cuidar de su salud, poder accesar a los diferentes tipos de servicios y si por alguna situación atraviesan un evento desafortunado, una situación difícil apoyarse con los programas que tienen a su mano”.