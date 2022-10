Celebran 40 años de luchas y victorias

Una de las organizaciones de defensa más impactantes de El Paso tiene sus raíces en la competencia entre hermanos hace más de cuatro décadas.

El reverendo Edmundo Rodríguez, un sacerdote jesuita nacido y criado en El Paso, fue uno de los fundadores de Comunidades Organizadas para el Servicio Público (COP) en San Antonio. El grupo se formó en 1974 para abordar una variedad de desafíos que enfrentan las personas de escasos recursos en San Antonio.

De regreso en El Paso, la Hermana Elisa Rodríguez fue nombrada en 1977 por el Obispo Sidney Metzger para ser su enlace con las monjas en la Diócesis Católica de EP. Después de un par de años en el trabajo, asistió a una sesión de capacitación sobre organización comunitaria que incluyó a su hermano, el sacerdote de San Antonio. Ella dijo que la lección principal de la capacitación fue: “Lo que hacemos en este proceso es esto: enseñamos a las personas cómo usar el sistema”.

“Eso estaba muy profundo en mi cerebro, pero también lo estaba mi deseo de hacer lo que había hecho mi hermano. Sabes, si él pudo hacerlo, yo puedo hacerlo”, dijo con una sonrisa la hermana Elisa, que ahora tiene 85 años.

Esa sesión de capacitación colocó a la Hermana Elisa en un camino que culminaría en 1980 con el establecimiento de la Organización de Patrocinio Interreligioso de El Paso (EPISO), un proyecto de organización basado en la iglesia que trabaja para empoderar a las comunidades para iniciar el cambio y responsabilizar a los funcionarios electos.

Durante las últimas cuatro décadas, EPISO ha sido fundamental para brindar servicios de agua y alcantarillado a decenas de miles de residentes en colonias, subdivisiones fuera de los límites de la ciudad y otros condados fronterizos de Texas que pasaron décadas sin infraestructura básica. La organización también desarrolló el Proyecto ARRIBA, un programa que ha capacitado a miles de habitantes de El Paso para obtener trabajos con salarios dignos en el cuidado de la salud y otros sectores.

EPISO celebró su 40 aniversario, con un par de años de retraso debido a la pandemia: el viernes 28 de octubre en la iglesia St. Thomas Aquinas, 10970 Bywood Drive.

El festejo incluyó el reconocimiento a tres de los fundadores de la organización: la hermana Elisa, el reverendo James Hall y Alicia Franco. Los tres se reunieron recientemente en la oficina de EPISO en el centro de la ciudad para una entrevista con El Paso Matters.

La hermana Elisa dijo que mientras intentaba formar un equipo organizador en El Paso, la educadora y artista Rosa Guerrero la dirigió a Franco.

“Ella dijo: ‘Oh, ¿sabes qué? Ella sabe todo sobre todos. Le gusta mucho la política’. Y ella dijo que puede decirte quién es quién y qué es qué. Así que fui a visitar a Alicia y rápidamente nos hicimos amigas”, dijo la hermana Elisa.

Franco había estado activa durante años en la política demócrata en el Noreste de El Paso, pero lo abandonó debido a la misión no partidista de EPISO.

El pastor de la Iglesia Católica Our Lady of Guadalupe en Fabens y más tarde de la Iglesia Católica Our Lady of the Valley en el Valle Bajo, Hall fue uno de los primeros sacerdotes en unirse a la organización.

Aunque la mayoría de las iglesias participantes son congregaciones católicas, las congregaciones protestantes y judías también han estado involucradas.

EPISO tuvo su primera reunión masiva en diciembre de 1980 en el centro cívico de EP, el primer paso en los esfuerzos para identificar temas en los cuales enfocarse.

Críticas tempranas

La organización también encontró una feroz oposición, incluso de algunas parroquias católicas en El Paso. EPISO fue acusado de apoyar el comunismo y el ateísmo. COPS había enfrentado críticas similares en San Antonio.

Los tres organizadores todavía recuerdan esos ataques.

“Al principio, ¿qué le enseñé al primer grupo que se reunió y comenzamos a que nos tiraran todas las piedras?” preguntó la hermana Elisa durante la entrevista, provocando una respuesta inmediata de Franco.

“Que si es de Dios, tendrá éxito y si no, morirá”, dijo Franco.

EPISO estaba afiliado a Industrial Areas Foundation, un esfuerzo de organización comunitaria fundado por Saul Alinsky, el autor de “Diana para radicales” y “Reglas para radicales”. Hillary Clinton y Barack Obama más tarde serían criticados por muchos activistas conservadores debido a la influencia de Alinsky sobre ellos.

“Cualquier cosa que sea buena y esté ahí para la gente, tienes que ser crucificado por hacerlo”, dijo Franco, que ahora tiene 87 años.

“Y nos crucificaron”, agregó Hall, ahora de 80 años.

Dijo que los habitantes de El Paso habían oído hablar de los esfuerzos de organización de COPS en San Antonio, que incluían desafíos a las estructuras de poder que habían estado arraigadas durante décadas.

Centrándose en las colonias

Los tres organizadores dijeron que EPISO no tenía una agenda establecida cuando se formó.

“Los problemas tenían que venir de la gente. Eso lo sabía”, dijo la hermana Elisa.

Rápidamente surgió un problema que dominó las primeras dos décadas de EPISO: la proliferación de colonias, en gran parte subdivisiones no reguladas en áreas no incorporadas a lo largo de la frontera entre Texas y México.

Se estima que 80 mil personas en el condado de El Paso y 400 mil a lo largo de la frontera entre Texas y México vivían en dichas subdivisiones en la década de 1980, por lo general sin acceso a agua corriente o servicios de alcantarillado. Los tanques sépticos a menudo se colocaban cerca de pozos de agua. Enfermedades como la hepatitis A, la salmonelosis, la shigellosis y la tuberculosis eran comunes en las colonias.

EPISO y sus organizaciones hermanas en Texas comenzaron a organizar a los residentes de las colonias para que se defendieran a sí mismos. Ejercieron presión sobre los gobiernos locales a lo largo de la frontera y los legisladores estatales en Austin para abordar la situación.

Llamaron la atención nacional sobre el tema. Junto a un artículo sobre un desarrollador llamado Donald Trump que compró el Hotel Plaza de la ciudad de Nueva York, una portada de 1988 en el New York Times llevaba el titular: “A lo largo de la frontera de EU, renace un Tercer Mundo”.

“El gran estado de Texas no es tan bueno después de todo”, dijo Hall.

La presión funcionó. En 1989, los votantes de Texas aprobaron una emisión de bonos por $500 millones que incluía $100 millones destinados a colonias. Dos años después, el monto destinado se incrementó a $250 millones. La Legislatura aprobó leyes que crearon nuevas regulaciones para prevenir la futura proliferación de estos asentamientos.