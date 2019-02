Celebra triunfo en Hollywood; arremete contra Trump

La vida le sigue sonriendo al autor paseño Ron Stallworth, después de que la adaptación al cine de su libro “The Black Klansman” ganó el Oscar la noche del domingo en Los Angeles, California.

“Disfruté cada minuto de la noche, con Patsy –su esposa– estrechando mi mano”, dijo el ex detective del Departamento de Policía de Colorado Springs, cuyo libro relata la forma en que infiltró al Ku Klux Klan en la década de los 70, y que hizo lo mismo este año en la meca del cine, al lado del legendario director Spike Lee.

Stallworth refutó la retórica de Donald Trump, quien atacó a Spike Lee al recibir el Oscar.

“La elección presidencial del 2020 está a la vuelta de la esquina. Vamos a movilizarnos”, urgió Lee en su alocución.

“Si Trump quiere disparar bombas verbales a Spike Lee, debería intentar atacarme”, dijo Stallworth, reiterando su desacuerdo a las políticas del presidente.

Mientras tanto, Ron y Patsy Stallworth culminan la vorágine de acontecimientos relativos con el éxito de la película ante la crítica.

“Nos sentimos exhaustos, pero fantástico”, apresuró a decir el graduado de Austin High School, después de que junto a su esposa Patsy perdieron el vuelo que los llevaría de Los Angeles a Salt Lake City, en Utah, la primera parada después de la noche de celebración, triunfo y emociones encontradas.

A pesar de que Spike Lee recibió el Oscar por la adaptación a las memorias de Stallworth, en premio compartido con Charlie Wachtel, David Rabinowitz y Kevin Willmott, el autor del Best Seller del New York Times se dijo inconforme por la elección de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas respecto a “Green Book” como Mejor Película y Alfonso Cuarón como Mejor Director por “Roma”.

“Creo que Spike fue engañado de nuevo”, sentenció Stallworth.

“‘Green Book’ fue bueno, pero no mejor que “BlacKkKlansman”. El mensaje en cada película simplemente no se compara. Spike no obtuvo lo justo, lo que era suyo anoche”, afirmó el escritor.

Sobre el triunfo de “Roma”, y el premio al director mexicano Alfonso Cuarón, Stallworth reiteró la misma opinión previa a la entrega de los premios Oscar.

“Vi ‘Roma’ en casa con mi esposa, y después de media hora ya estaba listo para apagar el televisor”, afirmó Stallworth.

La noche llena de luces, glamour y felicitaciones parecían llegar a su fin para los Stallworth, quienes por el “inoportuno” retraso del chofer de la limusina que los llevó al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles perdieron su vuelo, y ahora tendrán tiempo para descansar una noche más, antes de emprender el vuelo a Utah, y ocuparse de una agenda llena de eventos.

“Vamos a llegar el miércoles a El Paso a las 2:48 de la tarde, sabemos que habrá muchos medios de comunicación esperándonos, así como buenos amigos, esperamos quizá algún mariachi”, dijo por su parte Patsy Stallworth, quien fue la encargada de editar las memorias de su esposo en el libro en que se basó el filme.

Arremete contra Trump

El discurso de aceptación de Spike Lee causó furor en el Dolby Theatre de Los Angeles, California, pero también reacciones contrarias en la Casa Blanca.

“Las elecciones presidenciales de 2020 están a la vuelta de la esquina. Movilicémonos todos. Estemos todos del lado correcto de la historia. Haz la elección moral entre el amor y el odio. ¡Hagamos lo correcto!”, dijo el cineasta en medio de una ovación de pie en el recinto.

Aunque Lee no hizo una referencia clara al presidente Donald Trump, el mandatario se sintió aludido por el decir del director y reviró en su cuenta de Twitter.

“Es bueno si Spike Lee pudiera leer sus notas o, mejor aún, no tener que usarlas en absoluto, al atacar a su presidente, quien ha hecho más por los afroamericanos (reforma de la justicia penal, números más bajos de desempleo en la historia, recortes de impuestos, etc.) que casi cualquier otro Pres! (sic)”, dijo Trump sobre las palabras de Lee.

Ante tal intercambio de ideas, Stallworth alzó su voz y reviró al mandatario.

“Spike no hizo ninguna referencia directa a Trump en su discurso de aceptación. Yo lo habría llamado por el nombre del intolerante, racista, sexista, misógino, xenófobo. Un depredador sexual en serie, y homofóbico que el ‘muthafucking SOB (sic) en realidad es”, arremetió.

En entrevista previa con El Diario de El Paso, Stallworth dejó en claro su parecer sobre el personaje que preside la administración federal en la actualidad.

“Creo sin duda que Donald Trump siguió el libro de estrategias de David Duke (Grand Wizard del KKK); Trump es el mayor defraudador de la historia, tanto así que llegó a la Casa Blanca defraudando a todos los estadounidenses”, sostuvo.

