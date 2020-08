Celebra primer año como presidenta de UTEP

Cortesía / Tiene experiencia en Fuerza Aérea, la política y la academia

Durante la primera conferencia de prensa de Heather Wilson como presidenta de la Universidad de Texas en El Paso (UTEP), en agosto de 2019, se sentó frente a una sala llena de reporteros con una mirada de determinación y una sonrisa en su rostro.

“Estoy aquí porque esta es una gran universidad, y juntos vamos a descubrir cómo mejorarla aún más”, dijo con confianza a la prensa de El Paso. “En mi opinión, esta es la universidad de Estados Unidos del siglo XXI. Ahora somos como se verán más universidades en 20 o 30 años”.

Desde el principio quedó claro que UTEP estaría en manos capaces.

“Ha sido un año bastante extraordinario”, dijo recientemente Wilson en el patio de la Casa Hoover, la residencia asignada a los presidentes de la Universidad. “Lo que más me ha impresionado es la gente de El Paso y lo amigables que son. Todo el mundo ha sido muy servicial y amable. Esta ciudad está muy orientada a la familia, lo que realmente me gusta”.

La Junta de Regentes del Sistema de la Universidad de Texas nombró a Wilson como el undécimo presidente de UTEP en abril de 2019. Asumió el cargo el 15 de agosto.

“La presidenta Wilson está dirigiendo con éxito a UTEP a través de uno de los momentos más desafiantes de la historia”, dijo James B. Milliken, rector del Sistema de la Universidad de Texas. “Durante los últimos 12 meses, su experiencia de liderazgo en los niveles más altos, junto con su valentía y gracia, han beneficiado a toda la comunidad de UTEP”.

Carrera diversa

La carrera de la presidenta Wilson en el servicio público y la educación superior ha abarcado más de 35 años e incluye roles de liderazgo en universidades, las Fuerzas Armadas, el Gobierno y la industria privada.

Llegó a UTEP después de desempeñarse como secretaria de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, de 2017 a 2019.

Como muchos estudiantes de UTEP, Wilson es una egresada universitaria de primera generación, que se graduó de la Academia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en 1982. Fue seleccionada como becaria Rhodes y obtuvo su maestría y doctorado en Relaciones Internacionales por la Universidad de Oxford en Inglaterra en 1985.

Jessica Martínez, presidenta de la Asociación de Gobierno Estudiantil (SGA) durante dos períodos, dijo que Wilson es un modelo a seguir para ella.

Este es el segundo período de Wilson como presidenta de una universidad. Se desempeñó como presidenta de la Escuela de Minas y Tecnología de Dakota del Sur, una universidad de investigación en ingeniería y ciencias en Rapid City, de 2013 a 2017.

Pandemia modifica el rumbo

Wilson llegó al campus ocho meses después de que UTEP recibiera una designación R1 por ser una universidad que ofrece doctorados de primer nivel, con una actividad de investigación muy alta por parte de la Clasificación Carnegie de Instituciones de Educación Superior.

Luego, llegó marzo de 2020 y la pandemia de Covid-19, que alteró por completo el curso de lo que parecía ser un año prometedor. El 13 de marzo, UTEP anunció un cambio a las operaciones de aprendizaje remoto después de las vacaciones de primavera, en un esfuerzo por mantener segura a la comunidad del campus.

UTEP pudo usar el resto del semestre de primavera como prueba para estar completamente en línea.

Siete meses de impulso en el primer año de Wilson se convirtieron rápidamente en cinco meses de incertidumbre, cuando la pandemia de Covid-19 detuvo al mundo.

Pero bajo su liderazgo, la facultad, el personal y los estudiantes avanzaron, decididos a encontrar la manera.

“Estoy muy orgulloso de este equipo y de cómo los profesores, el personal y los estudiantes se adaptaron a una situación sin precedentes”, dijo la presidenta Wilson sobre la respuesta de UTEP a la pandemia. “La gente tomó un trabajo que estaba fuera de su descripción de trabajo porque tenía que hacerse. Tuvimos que resolverlo. Todos colaboraron, fue maravilloso verlo”.

Cambian esquema de cursos

Frente a la pandemia, UTEP ha renovado su horario de cursos de otoño de 2020 para reducir las clases presenciales y aumentar los cursos híbridos y en línea.

Antes de la pandemia, la Universidad ofrecía 3 mil 800 secciones diferentes en el Semestre de Otoño, y sólo el 12 por ciento de esos cursos eran en línea. El Semestre de Otoño de 2020 se verá muy diferente. Sólo el 3 por ciento de los cursos serán en persona, clases tradicionales, con casi un 80 por ciento totalmente en línea y un 18 por ciento híbrido. Las operaciones en persona requerirán distanciamiento social y máscaras faciales como precaución.

“Para la mayoría de las personas que trabajan en UTEP, esto no es un trabajo, es una pasión”, dijo la presidenta Wilson. “Están comprometidos con incrementar el acceso a una educación excelente, particularmente para aquellos que no hubieran tenido acceso si no estuviéramos aquí. Esta es una universidad que la región necesita desesperadamente. Las personas que trabajan aquí están profundamente comprometidas con la misión”.

Wilson será la primera en reconocer que este no ha sido el año que pensaba.

“La vida siempre te arroja cosas que no planeas”, dijo. “Muy al principio de la pandemia, nuestro vicepresidente de Asuntos Estudiantiles, Gary Edens, creó el comité de ‘limones a limonada’. Nuestra primera orden del día fue: Está bien, esto no nos gusta, pero ¿de qué sirve? ¿Cuáles son las cosas que vamos a aprender sobre nosotros mismos? 'Siempre habrá algo'”.

Una de las cosas que aprendieron los funcionarios de la Universidad fue sobre el método de instrucción.

“Estamos usando la tecnología mejor hoy que nunca porque no teníamos otra opción”, dijo Wilson. “Ahora podremos utilizar lo mejor de esa tecnología para conectarnos con nuestros estudiantes de una manera que les funcione cuando todo esto termine”. (Víctor R. Martínez / Especial para El Diario)