Celebra maestra de Irvin HS el milagro de la maternidad

La celebración del Día de las Madres será para la maestra Mariel Bautista –quien imparte Periodismo en Irvin High School– un acontecimiento histórico al estrenarse este año y en medio de la pandemia como mamá, luego del nacimiento de su hijo Joshua Alonso, el pasado 8 de febrero.

“Es una experiencia única, mágica y maravillosa que le puede pasar a una mujer. Estoy muy emocionada y me siento bendecida”, expresó tras confesar que en momentos de su embarazo sintió miedo de contraer la enfermedad y exponer la vida de su hijo.

Manifestó que después de años de matrimonio planeó con su esposo Joshua y con tiempo el nacimiento de su primogénito, pero nunca imaginó vivir una epidemia que se propagara tanto tiempo.

En lo que es su nueva faceta como madre, y tres meses después del alumbramiento, este 9 de mayo será su primera aparición como madre ante la familia, aunque de manera limitada, para resguardar la seguridad de ella y su bebé.

Aunque al ser ahora la protagonista del festejo dijo sentir un poco de tristeza y un dejo de coraje al no poder celebrar como ella quisiera este día especial y añorado desde hace años.

“Yo siempre soñé con ser mamá y me imaginé cómo iba a ser todo... ir al doctor, tener a mi lado a mi esposo, a mi madre e ir a la primera cita con alguien, no sola. Fue algo feo estar solitaria en el cuarto de parto hasta que me entregaran el resultado de la prueba de Covid”, expresó tras lamentar cómo se dieron las cosas.

Ella, al igual que muchas madres que tuvieron a su bebé durante la pandemia, sintió que se perdió de lo tradicional y lo que había soñado de una forma resultó en otra al no celebrar su baby shower, tomarse fotos ni tener a toda mi familia en el hospital.

“No pude presumir mi pancita, comprarme vestidos ni tener muchas fotografías como a mí me gusta. Siento que la pandemia me robó parte de mi embarazo”, dijo con tristeza tras enfatizar que la familia conoció a su bebé por las redes sociales. “Él merecía un nacimiento normal, una bienvenida plena, que lo conocieran en persona”.

Sin embargo, afirmó que durante su embarazo vio a su bebé como una esperanza porque tan sólo el pensar que venía en camino hizo que la pandemia no fuera tan pesada. “Cuando me sentía triste por no poder ver a mi familia y por tener que estar encerrada y cosas así, nomás pensaba en mi bebé y él me daba fuerza y confianza”.

Agradecida con la vida, afirmó que aunque 2020 fue un año difícil para todos, para ella ha sido el mejor, al igual que para su marido, “porque fue el año que Dios nos lo mandó” .

Aunque la celebración del Día de las Madres estará un poco más abierta en comparación al año pasado, dijo que al menos podrá estar cerca y orgullosa con su madre y abuela para celebrar jubilosas y al mismo nivel de madres en medio del distanciamiento social y el uso de los cubrebocas.

A tres años de casada y tres meses de que nació su pequeño, expresó que aún no cree que se haya convertido en una nueva mamá... “creo que es un sueño, un milagro. No puedo creer que yo sea la madre de un ser tan frágil, tan chiquito y pensar que yo sea su mundo”.

La maestra de Periodismo de Irvin HS manifestó estar consciente de que ahora tiene una gran responsabilidad, al igual que su esposo, y el saber que depende de ellos los llena de alegría.

“Me trae mucha paz, me tranquiliza y me da mucha fuerza al ver su carita”, añadió quien en el pasado se estresaba y le daba miedo el pensar en sus cuidados... “pensaba que era difícil pero ahora veo que no lo es, me transmite mucho amor”.

Como nueva mamá afirmó que “ahora él es mi prioridad, antes de nacer los alumnos eran como mis hijos, los cuidaba, les compraba comida, pero cuando supieron del embarazo todos mis niños, como siempre les he dicho, se pusieron muy contentos y me felicitaron”.

Como madre trabajadora y después de tres meses de no despegarse y haber atendido a su niño en casa, este lunes manifestó sentirse tranquila de que su madre Ivonne velará por él en su ausencia ahora que entre a clases presenciales este lunes.

En lo que será su primer festejo como madre espera recibir muchos halagos de sus seres queridos, abuelitas, tías, sus padres y de su hermanita Karely, que se convirtió en tía de Joshua Alonso a sus 14 años, pero sobre todo de su esposo, quien desde el embarazo le preguntaba qué regalo quisiera en su día.

“Le pedí un collarcito que tendrá unos piecitos y una piedra con su nombre y fecha de nacimiento de mi bebé Joshua Alonso”, dijo emocionada y entre lágrimas, luego de resaltar que le tocó un bebé muy sano, muy comelón, que no llora en la noche y muy feliz.

Para la feliz madre este festejo tradicional, que se celebra tanto en Estados Unidos como en México, tomó vigencia desde que tuvo a su criatura con ella, “todos los días es día de las madres para mí porque tengo a mi bebé conmigo y a mi esposo que me hace sentir que soy buena mamá... es un día especial pero siento que todos los días serán así por siempre”. (De la Redacción/El Diario de El Paso. Con información de Jaime Torres).

