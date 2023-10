Celebra la Ciudad quinto aniversario del ‘trolley’

Con la celebración de un par de fiestas populares para niños, jóvenes y adultos los días 4 y 11 de noviembre, directivos del tranvía de El Paso se preparan para conmemorar con diversos festivales artísticos el quinto aniversario, a partir del regreso del servicio de transporte, informaron autoridades.

“La Oficina de Tranvías invita al público a ser parte de estos festejos que conmemorarán estos primeros cinco años”, dijo Everett Esparza, administrador de la Oficina de los Tranvías, dependiente de Sun Metro.

Manifestó que después de haber permanecido más de 45 años sin el servicio de transporte, es relevante festejar el acontecimiento.

Desde el regreso de este sistema de transporte que circula por los rieles de las calles de la zona Centro a lo largo de 4.8 millas, la comunidad los recibió con beneplácito al traerles gratas añoranzas de su niñez y juventud.

“Los tranvías me traen muy bonitos recuerdos de mi mamá al verlos correr por las calles; recuerdos de cuando era chiquitito”, dijo John Mata mientras admiraba el carro número 1511 y tomaba algunas fotografías.

Manifestó que a pesar de tiene cinco años funcionando de nuevo, no ha tenido la oportunidad de subirse a uno de estos vehículos, pero espera que a su regreso de la ciudad de Oklahoma pasee con su hermana, quien vendrá de visita a la ciudad.

“De El Paso me gusta todo… El Paso está en mi corazón”, dijo con voz entrecortada al no alcanzar a comprender por qué estuvieron abandonados varios de estos carros en diferentes puntos de la ciudad. “Me daba no sé qué verlos tirados porque yo soñaba con verlos correr de nuevo, y mire, se me cumplió. Es una cosa hermosísima”.

Para la celebración de aniversario, las autoridades tienen programado el día 4 de noviembre el denominado ‘Kids Day on the streetcar’ que consiste en una serie de eventos infantiles en el centro de la ciudad, como fiesta de princesas, el capitán mágico, entre otros atractivos a realizarse en los tranvías y en el patio del Museo de Arte.

Para el día 11 de noviembre se tendrán eventos conmemorativos a cada una de las décadas en que operó el tranvía, ‘Fiesta de Décadas’ (de los 50 a los 70) en donde se contará con la presencia de: DJ Johnny Kage y DJ Sand Sand, Roger Argenis, Le Voyage, Jessica Flores, Aztec Caves y Comedy Open Mic with Nico de 3 a 9 pm.

En ambos eventos la salida de los tranvías será del Centro de Convenciones pero las personas podrán abordar a lo largo de las 27 paradas que se tienen para disfrutar de la festividad en las unidades.

Por lo pronto, el pasado sábado 28 de octubre hubo horario extendido para celebrar todos los eventos del Día de los Muertos en el centro. El servicio al circuito inferior del tranvía se suspendió temporalmente mientras se desarrolla el desfile. El servicio se reanudó a las 18:30 para realizar el recorrido del Tranvía del Terror con Ghosts 915.

De acuerdo con las autoridades el sistema de tranvía de El Paso funcionó originalmente desde la década de 1950 hasta 1974, sin embargo por decisiones de las autoridades de aquella época dejó de prestar el servicio.

No obstante en noviembre de 2018, más de cuatro décadas después de que dejaran de funcionar, se re introdujeron en la comunidad seis tranvías renovados con combinaciones de colores originales de los años 50, 60 y 70 y comodidades modernas, como wifi, portabicicletas y accesibilidad ADA.

“Con el esfuerzo de varías personas regresamos después de varias décadas y la comunidad nos ha recibido muy bien y esperamos continuar reforzando para mantener los tranvías”, expresó Esparza al asegurar que cotidianamente están buscando mejorar el servicio.

El funcionario explicó que dentro de los planes esta el incrementar el número de pasajeros con el apoyo de las autoridades municipales y la comunidad en general.

Dijo que actualmente gracias a las diversas actividades y eventos que organiza la Ciudad y la Universidad de Texas en El Paso se ha tenido un incremento significativo.

Actualmente los viajes en tranvía son gratuitos y funciona en un horario de 7 am a 7 pm de lunes a jueves; de 7 a 23 horas el viernes; sábado del mediodía a las 11 pm, y desde el mediodía hasta las 6 p.m. el domingo.

“Ahora con el nuevo horario podemos captar a los jóvenes que van a la escuela y trabajadores”, apuntó Esparza, gerente de la Oficina de Tranvías al señalar que el pasaje se incrementó de cuatro a seis mil pasajeros mensuales que se tenían a 14 mil, pero la meta es llegar a 22 mil, cifra que se tenía antes de la pandemia.

Explicó que estos tranvías antiguos viajan por el centro y la zona alta de El Paso a lo largo de una vía compuesta por dos circuitos interconectados y 27 paradas. Los usuarios pueden seguir la ruta del tranvía usando la aplicación gratuita Ride Sun Metro.

Para obtener más información sobre el tranvía, puede visitar www.sunmetro.net/streetcar o seguir las redes sociales de El Paso Streetcar @elpasostreetcar en Facebook e Instagram.