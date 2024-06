Celebra Alcohólicos Anónimos 89 años de su fundación

Este fin de semana, los miembros de Alcohólicos Anónimos (AA), una organización altruista sin fines de lucro, se reunirán en diferentes regiones del mundo para celebrar ochenta y nueve años de nacer, y lo hacen como acostumbran, pasando su mensaje a quienes lo quieran escuchar. Desde entonces, millones de hombres y mujeres en miles de grupos han encontrado un camino hacia la recuperación. “AA no fue fundado, brotó”, escribía con humildad uno de sus más recordados co-fundadores, Bill W., exitoso y respetado inversionista neoyorquino que, cuenta la leyenda, adquirió un despertar espiritual en diciembre de 1934 al estar hospitalizado por cuarta ocasión; después de haber sido básicamente desahuciado por algunos de los psiquiatras y psicólogos más famosos del mundo. Un médico experto, el doctor Silkworth, influenció a Bill W. sobre el hecho de que el alcoholismo era más que un asunto de debilidad moral; que era una enfermedad real, con una base patológica.

A partir de entonces, entre él y otros enfermos alcohólicos, como el doctor Bob, empezaron a reunirse para ayudarse mutuamente, pasando un mensaje de recuperación a miles de personas y familias desesperanzadas. Un innovador movimiento surgió. “Nosotros, los Alcohólicos Anónimos, somos más de un centenar de hombres y mujeres que nos hemos recuperado de un estado de mente y cuerpo aparentemente incurable”, expresan en su libro.

Debido a su éxito inicial, basado en principios espirituales y psicológicos que incluyen casos de estudio a largo plazo, así como en el trabajo previo del grupo Oxford y famosos intelectuales como William James o Carl Young, entre otros, A.A. llamó la atención mundial de periodistas, médicos, clérigos, académicos, y otros profesionistas, que hasta entonces habían tenido poco éxito para encontrar una cura significativa contra la enfermedad. Al ver los resultados del sanador movimiento, al principio lo estudiaban y monitoreaban con curiosidad, y hasta con desconfianza, como los archivos históricos lo revelan. Por esos tiempos, el alcoholismo se pensaba, era un vicio, un problema exclusivamente moral, y las alternativas y tratamientos psicológicos para los que lo sufrían eran muy limitados, al igual que otras enfermedades psiquiátricas que se trataban con métodos muy rudimentarios que ahora serian considerados inhumanos.

Desde hace ya décadas, el alcoholismo ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como una enfermedad física, mental y espiritual. “Se refiere a cualquier deterioro en el funcionamiento físico, mental o emocional de una persona, cuya naturaleza no le permita reconocer razonablemente que el alcohol es una parte causal que provoca dicho trastorno”

Pero, ¿qué es A.A.? Revisemos su literatura. “Alcohólicos Anónimos en una comunidad de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El único requisito para ser miembro de A.A. es el deseo de dejar la bebida. Para ser miembro, no se pagan honorarios ni cuotas; nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. A.A. no está afiliada a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna; no desea intervenir en controversias, no respalda ni se opone a ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad”.

De acuerdo a su literatura, A.A. no pregona ser la única solución al problema del abuso del alcohol, sin embargo, es evidente que millones de personas alrededor del mundo han encontrado un recurso para tratar su problema común. El programa básico de recuperación de A.A. consiste en el seguimiento de 12 pasos y 12 tradiciones, que han sido incorporadas por una variedad de organizaciones públicas y privadas de salud mental porque reconocieron el valor de los grupos de autoayuda en el camino a la salud.

Un inspirado enunciado habitual de las reuniones de A.A. resume sus principios de relaciones públicas. Apareció impreso por primera vez en junio de 1947 en la revista Grapevine, publicada por la organización. Fue escrito por el editor de entonces, quien sacó gran parte del material del prólogo de la primera edición de su libro básico. En aquellos años, la revista Grapevine ya había comenzado a circular entre personas no alcohólicas, y estaba destinada principalmente a exponerles a dichas personas lo que A.A. era y no era. A medida que pasó el tiempo, comenzó a aparecer en todas las publicaciones aprobadas por su conferencia, y muchos grupos ahora lo usan para abrir las reuniones.

Bill W. co- fundador de A.A. escribió la siguiente reflexión en su artículo “La modestia: un elemento de las buenas relaciones públicas”, que fuera publicado en 1945. “Indudablemente, tenemos motivos para sentirnos agradecidos por el hecho de que una multitud de escritores, redactores, clérigos, médicos -amigos de toda clase y condición- han seguido preconizando nuestra causa de forma tan comprensiva y entusiástica. Como consecuencia directa de sus esfuerzos, miles de alcohólicos han llegado a A.A. Es un buen resultado. Un resultado providencialmente bueno…Aunque podemos tener aquí material para una buena historia de éxito, no es, a nuestro parecer, motivo para felicitarnos a nosotros mismos. Los A.A. veteranos que conocen bien los hechos, opinan unánimemente que una inteligencia superior a la nuestra ha tenido sin duda una gran influencia.

Pablo A, uno de sus miembros veteranos de Ciudad Juárez y El Paso, con 30 años de sobriedad, explicó: “Si alguien quiere informarse sobre el problema, o quiere dejar de sufrir, le abrimos nuestras puertas, pero A.A. no se impone a nadie. Mientras que la persona no acepte que tiene un problema, nada le va funcionar. A.A. es para quien lo quiere. El único requisito para ser miembro de A.A. es querer dejar de beber”. Aunado a A.A. también existen grupos de autoayuda para los familiares de quienes sufren la enfermedad, denominados Alanon. “A.A. está disponible en muchísimas ciudades y en una gran variedad de idiomas, la enfermedad no distingue entre grupos sociales, culturales, económicos, raciales, políticos o niveles de educación. La gente piensa que un alcohólico es alguien que perdió su casa, su dignidad, no necesariamente es así, hay alcohólicos funcionales. La enfermedad alcanza a cualquiera, pero la solución está al alcance de quien así lo desee. En lo personal, recomiendo los grupos tradicionales oficiales. Gracias a Dios tendremos nuestra reunión internacional en julio del 2025 en Vancouver, Canadá”, comentó.

Durante el fin de semana y hasta el lunes, habrá diversas juntas y reuniones para miembros, familiares y profesionistas que deseen saber más sobre la organización en todas las ciudades a las que esta nota pueda llegar. En estas se exponen temas diversos de interés para todos aquellos que quieran aprender más sobre la recuperación física, mental y emocional. Aquí dejamos algunos teléfonos y datos en donde, si le interesa, puede recibir más información al respecto. www.aamexico.org.mx /Juárez: (656) 614-3669, Chihuahua: (614) 410-3592 El Paso: (915) 838-6264.