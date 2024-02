Celebra 100 años de vida general del Ejército Pionero

Cuando Edward Greer habla de su tiempo en combate, su descripción de la batalla es sencilla.

“En tiempos de guerra, no había mucho en qué pensar excepto en sacar el material y colocar las municiones en el objetivo. No tuviste mucho tiempo para considerar casi nada más. Y cuidar de tus tropas”, dijo Greer.

Pero la vida de Greer es un testimonio de que el servicio militar es mucho más complejo, con vidas moldeadas o incluso salvadas por decisiones de líderes individuales. Esto se ilustra en su mención de 1950 para la Estrella de Plata, el tercer honor más alto del Ejército por su valor en combate.

La Guerra de Corea estaba en sus primeras semanas. El segundo teniente Edward Greer de Gary, Virginia Occidental, y sus compañeros soldados del 159º Batallón de Artillería de Campaña, exclusivamente afroamericano, estuvieron entre las primeras tropas estadounidenses que se dirigieron a Corea del Sur después de la invasión de Corea del Norte en junio de 1950.

“El 26 de julio de 1950, cerca de Changiong-ni, Corea, el teniente Greer era observador avanzado de la Batería B, que apoyaba a una compañía de infantería. Durante la acción que siguió, cuando la compañía quedó aislada del enemigo, el teniente Greer pidió fuego de artillería contra su propia posición para permitir que la compañía de infantería se retirara”, decía la citación. “Cuando la compañía completó la retirada, el teniente Greer regresó a su posición anterior y ayudó en la evacuación de los heridos bajo fuego pesado de mortero y armas pequeñas”.

La batalla se libró en el segundo aniversario de la Orden Ejecutiva 9981, directiva de 1948 del presidente Harry Truman para integrar las fuerzas armadas. Greer y la mayoría de los soldados afroamericanos que lucharon en Corea en los primeros días de la guerra todavía estaban en unidades segregadas.

Greer, quien eventualmente se convirtió en uno de los primeros oficiales generales de su raza en el ejército, celebrará su cumpleaños número 100 el 8 de marzo en El Paso, donde él y su esposa se establecieron en 1976.

Es uno de los cada vez menos numerosos veteranos vivos que lucharon en tres guerras estadounidenses que definieron el siglo XX: la Segunda Guerra Mundial, Corea y Vietnam. Y es uno de los últimos veteranos afroamericanos que quedan y que se unieron a las fuerzas armadas estadounidenses cuando estaban segregados, luchando por un país que los veía, en el mejor de los casos, como ciudadanos de segunda clase.

Greer dijo que no había tiempo para pensar en cuestiones como la segregación y la integración mientras se luchaba.

“Estás luchando porque estás tratando de protegerte a ti y a tus tropas. Tienes que pensar en eso, porque lo importante es que no quieres perder a nadie”, dijo.

Dana Pittard, de 64 años, quien creció en El Paso y se convirtió en uno de los cientos de generales afroamericanos que siguieron los pasos de Greer, conoció a la familia Greer toda su vida. Los llamó tío Ed y tía Jewell. Pittard dijo que Greer hablaba con él frecuentemente sobre luchar por un país imperfecto.

“Era el ideal de Estados Unidos: que Estados Unidos, según nuestra Constitución, según nuestra Declaración de Independencia, era el ideal. En la práctica, no fue lo que debería haber sido, pero aun así valió la pena luchar por ello y marcar la diferencia con el ejemplo”, dijo Pittard.

De Virginia Occidental al combate en Europa

Greer nació en Gary, una ciudad minera de carbón para US Steel en la parte sur de Virginia Occidental. Sus padres se habían mudado allí desde Carolina del Norte. Su padre, Walter, trabajó como minero de carbón (uno de los pocos trabajos en los que negros y blancos recibían el mismo salario ) y más tarde como oficial de ausentismo escolar.

Edward Greer se matriculó en West Virginia State College, entonces una escuela exclusivamente para negros, en 1942, pero su educación se vio interrumpida por la Segunda Guerra Mundial.

“Estaba en la universidad y estalló la guerra y sacaron a todos los hombres de la universidad y los obligaron a alistarse en el ejército”, dijo su hijo, Michael, un médico jubilado que ahora se desempeña como cuidador de su padre.

Greer, entonces soldado raso, fue asignado en 1943 al 777º Batallón de Artillería de Campaña, una unidad exclusivamente afroamericana del ejército segregado. Al final de la guerra en 1945, había sido ascendido a sargento mayor, el rango más alto del ejército en ese momento.

“Tenía 130 sabelotodos”, dijo sobre los hombres que ayudó a liderar a través de Francia y Alemania.

Cuando Alemania se rindió en mayo de 1945, la 777.ª Artillería de Campaña recibió la orden de dirigirse al Pacífico, donde aún continuaba la guerra con Japón. Mientras su barco estaba en camino en agosto de 1945, Japón se rindió.

“El barco cambió de dirección y dejó de ir a donde se dirigía y se dirigió directamente a Nueva Jersey y salió de procesamiento”, dijo Greer.

Regreso a la universidad, luego regreso al combate

En enero de 1946, Greer estaba de regreso en West Virginia State College. Mientras estaba allí, conoció a una compañera de estudios llamada Jewell Means. Se graduaron el 30 de mayo de 1948 y se casaron al día siguiente.

Greer había planeado convertirse en dentista, pero sus sueños fueron víctimas de las realidades de los Estados Unidos de mediados de siglo.

“Tomé todos los cursos necesarios para intentar seguir una carrera en odontología. Por supuesto, en esa época todavía existía el asunto de la segregación, y había sólo unos pocos lugares donde un niño negro pobre podía siquiera pensar en ir” a la escuela de odontología, dijo.

En cambio, Greer recibió un nombramiento como segundo teniente en el ejército regular, lo que ofrecía una sensación de estabilidad para un hombre afroamericano, de 24 años.

Después de casi dos años de escolarización y entrenamiento, Greer se unió al 159º Batallón de Artillería de Campaña en Japón en marzo de 1950. Jewell, embarazada de su primer hijo, se quedó en los Estados Unidos.

Tres meses después de su período de servicio en Japón, la comunista Corea del Norte lanzó un ataque sorpresa contra Corea del Sur, un aliado de Estados Unidos, el 25 de junio de 1950. Las fuerzas estadounidenses más cercanas estaban en Japón, incluida la unidad de Greer, y fueron trasladadas a Corea del Sur en Julio. Rápidamente entraron en combate, incluida la batalla en la que Greer ganó la Estrella de Plata.

En septiembre de 1950, recién ascendido a primer teniente, Greer se enteró de otro hito. Jewell había dado a luz a su primer hijo, Michael.

“Estaba subiendo una de esas colinas en Corea. Y, por supuesto, los chicos con los que trabajé sabían que estábamos esperando un bebé, así que recibí un mensaje de radio: tienes un joven cañonero. Es un niño. No sé cuál hubiera sido el mensaje si hubiera sido una niña”, dijo entre risas.

No hubo tiempo para celebrar. “Estaba tratando de proteger mi trasero y mantenerme con vida en ese momento”.

A finales de 1951, Greer, ahora capitán, regresó a los Estados Unidos. El Ejército avanzaba rápidamente hacia la integración de sus fuerzas, principalmente por necesidad en tiempos de guerra.

“Realmente comenzó al final de mi gira en Corea, porque teníamos un cambio de soldados de una unidad a otra”, dijo.

Durante las siguientes dos décadas, la carrera de Greer en el ejército lo llevaría a Alemania, Oklahoma, Kansas y múltiples períodos de servicio en el Pentágono. Fue ascendido a mayor en 1958, teniente coronel en 1963 y coronel en 1968.

La familia Greer creció hasta tener tres hijos con la incorporación de su hijo Kenneth y su hija Gail.

Convertirse en general

En 1970, el entonces coronel. Greer fue enviado a su tercera guerra, en Vietnam. Primero se desempeñó como subcomandante del XXIV Cuerpo de Artillería y luego como comandante del 108º Grupo de Artillería.

“Tenía cuatro batallones en Vietnam”, dijo, dándole el mando de cientos de soldados mientras Estados Unidos estaba reduciendo su participación en la guerra.

Greer sirvió un año en Vietnam antes de ser enviado al Pentágono en 1971. En junio de 1972, el ejército anunció que se habían seleccionado 62 coroneles para el ascenso a general de brigada, entre ellos Greer y otros cuatro oficiales afroamericanos.

Antes de esta ola de ascensos, sólo cuatro hombres de su raza habían ascendido al rango de oficiales generales del ejército, informó el New York Times en ese momento.

Con su ascenso, Greer se convirtió en subcomandante de Fort Leonard Wood en Missouri, uno de los principales puestos de entrenamiento del ejército.

“Ese fue un momento muy agradable. Y lo que lo hizo tan agradable fue la gente. No sólo las personas que estaban en el puesto allí, sino también la población civil alrededor de la base. Esos eran ciudadanos buenos y sólidos en Missouri”, dijo Greer.

En 1975, Greer recibió su segunda estrella en un ascenso a general de división y fue nombrado subcomandante general del Centro de Personal Militar de Estados Unidos en Washington. En MilPerCen, como se conocía a la organización, desempeñó un papel importante en la determinación de las asignaciones de los miembros de las fuerzas armadas.

“En MilPerCen, amigos, familiares y soldados lo llamaron para pedirle asignaciones compasivas”, recordó su hijo, Michael Greer. “Y también se aseguraría de que las parejas interraciales no fueran asignadas a bases en comunidades segregadas o racistas para proteger a la pareja y a sus hijos”.

Greer también sirvió en la oficina de personal militar durante tres años, de 1961 a 1964, donde dio forma al futuro de innumerables familias del ejército, incluida la de Dana Pittard. Su padre, Bob, era oficial de defensa aérea del ejército.

“Mis padres no querían que los asignaran al Sur, y El Paso no era considerado el Sur, aunque Texas sí lo es. Y es por eso que muchos contemporáneos de mis padres terminaron estableciéndose y jubilándose en El Paso, porque era uno de los pocos lugares en los que habían estado en el ejército donde no experimentaron tanto racismo como en otros lugares. —dijo Pittard.

Greer se retiró del ejército en 1976, poniendo fin a una carrera militar histórica que abarcó 33 años.

La vida en El Paso

Los Greer conocieron El Paso durante breves asignaciones y visitas a Fort Bliss.

“Cuando veníamos aquí, siempre nos divertíamos mucho. Y claro, en esa época venir aquí siempre era, ¿cuándo vamos a Juárez? Y debo decir que en mis primeros años aquí, estábamos buscando los grandes lugares para comer en Juárez”, dijo Greer.

Mientras visitaba en 1976 para ver a su hijo Kenneth, que estaba en el ejército en Fort Bliss, Jewell Greer encontró una casa en la subdivisión Mountain Park del noreste de El Paso con amplias vistas de la ciudad. Llamó a Edward para hacerle saber que había encontrado su hogar y que él era libre de unirse a ella.

Jewell y Edward construyeron su vida después del ejército en esa casa de Mountain Park. Ambos estaban involucrados en la venta de bienes raíces y eran miembros activos de varias juntas cívicas. Jewell Greer murió en febrero de 2021. Estuvieron casados durante más de 72 años.

Cuando se les preguntó por qué eligieron El Paso, Greer señaló su jardín.

“¿Ves este clima aquí hoy?” dijo en un día de 58 grados a principios de febrero. “Cuando vivías en Washington, DC y sobrevivías al clima que te esperaba allí, no hacía falta mucho. Supongo que si el clima hubiera sido bueno, ahora estaría viviendo en DC”.

Celebrando la historia

La familia de Greer, el ejército, los funcionarios de la ciudad y el condado y otros tienen programados 10 días de eventos en marzo para celebrar su vida.

Pittard, ahora vicepresidente de programas de defensa de Allison Transmission en Indiana, regresará a El Paso para algunas de las festividades que celebran a Greer, el hombre que inmovilizó a su segundo teniente cuando se graduó de la Academia Militar de Estados Unidos en West Point, Nueva York, en 1981.

“Amo al hombre y su familia. Pero es un hito importante, no sólo en su vida, sino también para todos nuestros padres que lucharon tan duro no sólo por nuestro país, sino para que todos seamos buenos ciudadanos. Y él representa a toda esa generación”, dijo Pittard.

“Es muy humilde, pero muy bueno con la gente”, dijo Pittard. “Y él tiene este estilo, yo lo llamo el estilo Greer, en el que simplemente querías algo de eso. No es evidente ahora porque tiene 100 años, pero tenía ese estilo que era cosmopolita, era serio. Cuando era niño, me cuadraba con él por este estilo, este respeto. Y es amado”.

A medida que se acerca a los 100 años, Greer ha sobrevivido a su esposa, a dos de sus tres hijos y a la mayoría de sus amigos y compañeros de armas.

“Soy muy afortunado de poder estar aquí tanto tiempo porque, mira, mi libreta de direcciones se ha convertido en una serie de cruces. Hay muchísima gente con la que empecé que ya no está, y todavía somos muy pocos los que estamos por aquí.

Cuando se le preguntó de qué estaba más orgulloso en su vida, Greer dijo: “Creo que haber ingresado en el ejército y estar involucrado con la gente, gestionarla y llevarse bien con la gente. Y supongo que soy simplemente una persona sociable. Me gusta la gente y quiero agradarles”.