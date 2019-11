CBP exhorta a prepararse para black friday

La Oficina de Operaciones de Campo en El Paso de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) alienta a los viajeros a planificar con anticipación, solicitar permisos de viaje I-94 en línea y utilizar Ready Lanes a medida que CBP se prepara para implementar medidas para facilitar el tráfico de fin de semana de Acción de Gracias.

"CBP está buscando agregar personal en los puertos de entrada del área de El Paso durante esos períodos en los que históricamente las cifras de tráfico han aumentado tanto para el feriado de Acción de Gracias como para el período de compras del Viernes Negro", dijo el director operativo local, Héctor Mancha.

"Como siempre, agradecemos al público viajero por su paciencia durante este período ocupado y por utilizar la tecnología disponible para acelerar su cruce", agregó.



Pedir permiso en línea





Todos los puertos de El Paso alientan fuertemente a los viajeros a solicitar sus permisos turísticos en línea a través de http://i94.cbp.dhs.gov. Los viajeros reciben un I-94 provisional después de enviar su solicitud y pago en línea. Para finalizar el proceso I-94, los viajeros deben presentarse en un puerto de entrada dentro de los siete días posteriores a su solicitud para ser entrevistados por un oficial de CBP, enviar escaneos digitales biométricos y tomar una foto. Para obtener más información sobre cómo presentar un I-94 electrónicamente.

CBP también alienta a los viajeros a obtener y utilizar documentos de viaje equipados con tecnología de identificación por radiofrecuencia (RFID) como tarjetas de pasaporte americano y las versiones más recientes (es decir, desde 2011) de la tarjeta de cruce fronterizo y la tarjeta de residente extranjero para que puedan utilizar Ready Lanes. El procesamiento en carriles preparados es un 20 por ciento más rápido que los carriles normales y proporciona un ahorro de tiempo de hasta 20 segundos por vehículo. CBP alienta a los viajeros a obtener documentos de entrada RFID para usar Ready Lanes e inscribirse en programas de viajeros confiables este fin de semana de vacaciones y en todo momento.



A explorar opciones





Los miembros del público que viaja pueden monitorear los tiempos de espera en la frontera a través de este enlace o también pueden obtener la aplicación BWT en su teléfono inteligente a través de Apple App Store y Google Play (CBP BWT) para que puedan observar los tiempos de espera y tomar una decisión informada sobre qué puente utilizar. Estos tiempos de espera se actualizan cada hora. La ciudad de El Paso también tiene cámaras en tres de los cuatro cruces fronterizos de la ciudad que el público también puede usar como recurso. Aquellos que planeen viajar hacia el este desde El Paso pueden considerar usar el cruce Marcelino Serna / Tornillo, mientras que aquellos que se dirigen hacia el oeste pueden explorar opciones en el puerto de Santa Teresa.

También para evitar posibles demoras o multas debido a que los viajeros traen artículos agrícolas prohibidos / restringidos, CBP alienta a los viajeros a declarar todos los artículos agrícolas a un oficial de CBP a su llegada y antes de hacer su viaje para consultar la guía Know Before You Go en el siguiente enlace. Esto incluye la prohibición recientemente anunciada sobre la importación de pimientos y tomates de México.



Más carriles abiertos





La oficina de CBP en El Paso espera abrir tantos carriles como sea posible para facilitar el aumento de los cruces fronterizos y aquellos que buscan documentos I-94. El puerto también está trabajando con la ciudad de El Paso para identificar los períodos pico en los que la ciudad apoyará la asignación de recursos de inspección adicionales.

Los viajeros que van a México en el puerto de Presidio pueden esperar más de lo normal en espera hacia el sur debido a la construcción.

Los puertos Marcelino Serna / Tornillo y Fort Hancock ajustarán la dotación de personal para acomodar el aumento de tráfico esperado.

Se espera que el tráfico sea pesado en el cruce de Santa Teresa. Todos los carriles se abrirán según sea necesario y el liderazgo supervisará los patrones de tráfico.

El puerto de Columbus espera tener 2-3 carriles abiertos durante los períodos críticos y agregará personal en el remoto cruce de Antelope Wells para acelerar la emisión de documentos I-94.