Captó milicia ultraderechista a más de 3 mil texanos

Austin– Más de 3 mil texanos, incluido un policía de Condado del norte de Texas y docenas de otros funcionarios electos, agentes del orden público, miembros de las fuerzas armadas y socorristas, han sido miembros de Oath Keepers, un grupo extrema derecha que desempeñó un papel destacado en los disturbios de la toma del Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021, según un análisis de las listas de miembros filtradas.

El Centro de Extremismo de la Liga Antidifamación (ADL) publicó un informe el martes después de revisar más de 38 mil nombres en un alijo masivo de documentos de Oath Keepers que se filtró al colectivo de transparencia Distributed Denial of Secrets –Negación Distribuida de Secretos– y se publicó el año pasado. Los documentos incluían registros de chat, correos electrónicos y listas de miembros de 2020 y 2021. No está claro cuándo se actualizaron por última vez las listas de miembros.

El informe de la ADL analizó dónde vivían y trabajaban los miembros y descubrió que Texas tenía más personas en las listas de miembros de Oath Keepers que cualquier otro estado. Texas es el segundo estado más poblado del país.

También tenía la mayor cantidad de personas que eran funcionarios electos, agentes de la ley, militares o socorristas, según el informe. De los registros de Texas, 33 eran agentes de la ley, 10 eran miembros del Ejército, ocho eran funcionarios electos y siete eran socorristas. No se incluyeron funcionarios federales en los documentos de membresía.

Entre los inscritos estaba Joe Wright, una autoridad del condado de Collin en el norte de Texas y el funcionario electo de más alto rango del estado mencionado en el informe de ADL. La ADL señala que Wright se inscribió en la organización antes de asumir el cargo por primera vez y señaló su posición en el Gobierno: “Policía del Condado electo para el Precinto 4 del Condado de Collin. Actualmente es agente del sheriff del condado de Colin”.

Wright no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios el miércoles. Cuando los documentos de Oath Keepers se filtraron por primera vez en octubre de 2021, Wright le dijo a USA Today que no sabía mucho sobre el grupo cuando se unió.

“Para ser honesto, me sentí presionado a unirme a él en este condado por apoyo político”, dijo Wright. “Si no apoyabas a The Oath Keepers, ibas a recibir malas críticas”.

Wright dijo que no apoyaba al grupo y que no se había comprometido desde entonces.

“No me gustan los radicales. Me gusta hacer mi trabajo”, dijo.

La lista de miembros de Oath Keepers no refleja el grado de participación de los miembros en el grupo. El informe de ADL señala que algunos pueden haber sido introducidos a una versión diluida de la misión del grupo y muchos han dejado la organización desde entonces. Cientos intentaron cancelar sus membresías después de los disturbios del 6 de enero, informó BuzzFeed News. Pero la ADL también señala que los Oath Keepers siempre han expresado sus puntos de vista extremistas de extrema derecha desde su creación en 2009.

“Incluso para aquellos que afirmaron haber dejado la organización cuando comenzó a emplear tácticas más agresivas en 2014, es importante recordar que Oath Keepers se ha adherido al extremismo desde su fundación, y este hecho no fue suficiente para disuadir a estas personas de enlistarse”, señala el informe.

The Oath Keepers pide a sus miembros que “defiendan la Constitución contra todos los enemigos, extranjeros y nacionales”. El grupo, alimentado por teorías de conspiración sin fundamento, afirma que el Gobierno representa una amenaza para las libertades civiles. En realidad, el ex portavoz de Oath Keepers, Jason Van Tatenhove, quien desde entonces dejó el grupo y habla públicamente sobre sus peligros, dijo que la organización en realidad está “vendiendo la revolución”.

El 6 de enero de 2021, los Oath Keepers descendieron a las escalinatas del Capitolio de Estados Unidos para liderar el asedio desafiando los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. Desde entonces, al menos 26 miembros del grupo han sido arrestados en relación con el ataque. La lista incluye al fundador y líder de Oath Keepers, Stewart Rhodes, un texano que fue arrestado en enero y está acusado de conspirar para oponerse a la transferencia del poder presidencial por la fuerza.

El grupo marginal se ha centrado en reclutar militares, policías y socorristas actuales y anteriores. El informe de ADL dice que en los comentarios escritos proporcionados a los Oath Keepers, algunas personas que buscaban unirse al grupo se ofrecieron a usar sus posiciones de poder para ayudar a los Oath Keepers de varias maneras. Un miembro del Departamento de Policía de Idalou, en las afueras de Lubbock, dijo que usaría su puesto para presentarles a otros agentes de la ley la ideología de Oath Keepers a través de presentaciones, según el informe.

El informe no identifica a la persona ni dice si era un oficial de policía.

La ciudad de Idalou se negó a comentar si el departamento de policía tiene políticas con respecto a la membresía del personal en grupos extremistas.

Los miembros de Oath Keepers enumerados en los documentos también incluían texanos en otras ocupaciones. Un abogado de un bufete con sede en el este de Texas le dijo al grupo que “podría ayudar en asuntos legales”, según el informe. La ADL no identificó al jurista.

Más de 70 texanos han sido acusados por su participación en la insurrección del 6 de enero, según la base de datos del USA Today. Se incluye a a Guy Reffitt, quien fue sentenciado a 7.25 años de prisión el mes pasado después de que los fiscales dijeron que “encendió la mecha” para el motín.

El norte de Texas ha sido un área focal para la investigación de los disturbios, con más de una docena de residentes del área acusados en la investigación federal del ataque, incluida Kellye SoRelle, abogada de Oath Keepers con sede en Granbury.