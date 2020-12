Cancelan reciclaje; cobro sigue igual

Archivo

Debido a cuestiones presupuestarias y bajo personal, a causa de la pandemia del Covid-19, la Ciudad de El Paso informó que no ya no se recogerán los contenedores de reciclaje azules de la basura. Se trata de una medida de manera temporal durante el resto del año, según explicaron los autoridades.

A pesar de que no se proveerá el servicio –que está suspendido de manera indefinida–no se bajarán el costo de recolección que pagan en su recibo de agua y recolección de basura los residentes de El Paso.

Esta situación causó malestar entre residentes de la ciudad, que consideran que pagan por un servicio que no reciben, en tanto que autoridades municipales no especifican de forma precisa la razón por la cual no se rebaja la cuota por el reciclaje.

“La tarifa del servicio mensual sigue igual, no bajará, debido a que solo se le cobra a los usuarios el servicio de basura en los contenedores grises”, de acuerdo con una publicación hecha por la página oficial de la Ciudad de El Paso. “Los usuarios no pagan un tarifa mensual por la recolección de servicios de reciclaje”, se agrega.

A pesar de la declaración del municipio, la inconformidad entre los usuarios paseños ha salido a relucir mediante redes sociales.

“La Ciudad cobra por esos servicios y si los van a suspender deberían por lo menos devolver lo la cuota, como ayuda en los recibos”, dijo Berenice Rivas, residente del Este lejano de El Paso.

“Siempre que se provee un servicio, hay un cobro, nada es gratis”, señaló.

Tendrá la Ciudad ahorro

En entrevista con Ellen Smyth, directora del Departamento de Servicios Ambientales, se habló de los cobros desglosados hechos por la Ciudad en el recibo mensual del agua.

“Si se cobra este servicio, las personas piensan que sacamos ganancia, pero no es así. El cobro de reciclaje es mínimo y se adjunta en los 19 dólares de cobro de recolección de basura mensual”, confirmó.

Smyth dijo que en promedio el municipio se ahorra 7 mil 800 dólares semanales al suspender este servicio, entre pago de nóminas, combustible y operación.

“Que si se dividen en los 200 mil hogares a los que se provee el servicio son centavos prácticamente, y no en verdad, lo siento, no se regresarán pennies”, comentó Smyth.

En el desglose del recibo mensual, se enlistan 19 dólares de servicio de recolección de basura del contenedor gris, un cuota de servicio ambiental por 5 dólares, 1.98 dólares de impuestos y una cuota por la franquicia sin impuestos por 6 dólares, para un total de 31. 98 dólares mensuales.

“El reciclaje se cobra junto con la recolección de basura, no es la cuota ambiental, esos fondos se usan para remoción de grafitis, el barrido de calles, limpieza de callejones, entre otros cobros”, dijo Smyth.

Invadió Covid a personal

Smyth declaró que en total, el departamento cuenta con 82 chóferes de recolección de basura y desechos, de los cuales, se necesitan por lo menos 60 para brindar servicio a los más de 200 mil hogares en toda la ciudad.

“Se reportaron muchos enfermos durante los días en donde estaba el covid de hasta mil 200, mil 400 casos diarios. Esta semana que ha bajado, ha sido menos, pero va y viene”, expresó la directora.

“No sabemos cómo se ponga la situación ahora después de Día de Acción de Gracias, depende de cuántos empleados regresen a laborar, porque los pocos que tenemos trabajan largos turnos, de hasta 12 horas, entonces nos dicen que están muy cansados”, manifestó.

Debido a la circunstancia de bajo personal, la dependencia dijo desconocer cuándo se vuelvan a restaurar los servicios de reciclaje.

“Estaremos en evaluación cada 30 días, es decir, durante diciembre no se recolectarán los contenedores azules, pero se revisará de nuevo la operación para ver si se reanuda mes tras mes”, comentó Smyth.

Recicle en casa, si es posible

Smyth recomienda almacenar los artículos de reciclaje en casa, en caso de ser posible, para poder depositarlos cuando los servicios de reciclaje se reanuden, de no ser así, puede acudir a los sitios municipales o simplemente desecharlos en el bote gris regular.

Puede comunicarse al (915) 212-6000 para programar una recolección especial de basura residencial adicional con tarifas adicionales que comienzan en 35 dólares.

Los sitios de recolección del Departamento de Servicios Ambientales reanudarán operaciones normales el 1 de diciembre (de 8 am a 4 pm de martes a sábado); ahí puede llevar los artículos de reciclaje, como cartón, vidrio, aluminio o plástico.

Están ubicados en: 2492 Harrison (Central), 1034 Pendale (Este), 4501 Hondo Pass (Noreste), 3510 Confederate (Este) y Atlántico 121 (Oeste).